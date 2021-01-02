Не отрывайтесь от реальности — любовный гороскоп на 3 января

Романтика и иллюзии могут подменить реальность на выдумку.

Овен ‌‌

Сегодня романтический новогодний пыл Овнов угаснет, либо ему начнут мешать внешние обстоятельства. Свободным Овнам лучше на время прекратить поиски, так как любовная охота вряд ли задастся. Если вы все же решили устроить свидание, станьте практичнее и учтите все важные для этого мероприятия детали.

Телец

Сегодня чувства не мешают Тельцам оставаться закоренелыми прагматиками. Даже в острой фазе внезапной влюбленности все Тельцы будут инстинктивно цепляться за остатки своего природного здравого смысла. День поможет остаться друзьями с бывшей пассией, поддержать контакт с поклонником во френдзоне.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут быть куда больше озабочены деталями своего быта, работы и безопасности, чем романтикой. Многие Близнецы будут недоверчивыми и не смогут расслабиться даже в самой интимной атмосфере. Отмените свидание: партнеру вряд ли понравятся ваши шпионские игры или допросы с пристрастием.

Рак ‌‌

Сегодня влюбленные Раки чувствительны к деталям. Многие Раки (особенно, не слишком уверенные в своей способности покорять сердца) будут прислушиваться к экспертному мнению друзей и скрупулезно следовать их совету в делах сердечных. Звезды намекают, что иногда все же лучше слушать свою интуицию.

Лев ‌‌

Сегодня подлинный темперамент влюбленного Льва, как в сказке, заперт «за семью замками». Все попытки представителей знака выразить свои чувства столкнутся с некой помехой. Чуя подвох судьбы, многие Львы станут более сдержанными, будут не готовы раскрыть перед любимым человеком ни кошелек, ни душу.

Дева ‌‌

Сегодня Девы ловят на лету мелкие желания пассии, чем и покоряют чужое сердце. Не все Девы будут поэтами и мастерами романтических комплиментов, зато все они дадут своим любимым массу полезных (хотя и чуть консервативных) практических советов. Достоинство это или недостаток - решать их партнерам.

Весы ‌‌

Сегодня влюбленные Весы рассеянны и порой сами не в состоянии объяснить себе путаницу в своих мыслях. Многие Весы будут втайне сомневаться в своих чувствах или выборе. Дополнит картину скрытность, переменчивость настроений или тяга к ненужным случайным интригам. Это не лучшее время для знакомств.

Скорпион

Сегодня тонкие романтические переживания не помешают Скорпионам оставаться наблюдательными, скептичными, критичными и придирчивыми. Если Скорпион заметит у пассии недостаток, то не преминет о нем сообщить в своей язвительной манере. Для многих Скорпионов важнее любви может оказаться старая дружба.

Стрелец

Сегодня Стрельцы не раз столкнутся с огорчительным поворотом событий, при котором их обаяние почему-то не срабатывает. Не лучший момент для развития служебного романа: коллеге, которому вы отдали свои симпатии, внезапно могут оказаться важнее ваши профессиональные качества, а не любовные кондиции.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги владеют собой и по привычке держат эмоции под контролем, производя на партнера впечатление «человека-калькулятора». Их успех в делах сердечных будет обусловлен в равной мере удачей и расчетом. Многие Козероги будут чувствовать себя комфортнее в формате любви-дружбы.

Водолей

Сегодня Водолеи настроены несколько скептично по отношению к своим и чужим чувствам, склонны «разбирать по косточкам» любовные отношения и критиковать недостатки партнера. Возможен временный спад чувственности. Даже в интимные минуты многие Водолеи останутся для партнера закрытой книгой.

Рыбы ‌‌

Сегодня одинокие Рыбы сворачивают на скользкую тропинку любовных мечтаний, на которой так легко подменить реальность иллюзиями. Для знакомств момент не лучший. В постоянных отношениях звезды советуют ценить дружбу и способность партнера быть единомышленником - остальное, как говорится, приложится.