Не отрывайтесь от реальности — любовный гороскоп на 3 января

Романтика и иллюзии могут подменить реальность на выдумку.
Сегодня романтический новогодний пыл Овнов угаснет, либо ему начнут мешать внешние обстоятельства. Свободным Овнам лучше на время прекратить поиски, так как любовная охота вряд ли задастся. Если вы все же решили устроить свидание, станьте практичнее и учтите все важные для этого мероприятия детали.
Сегодня чувства не мешают Тельцам оставаться закоренелыми прагматиками. Даже в острой фазе внезапной влюбленности все Тельцы будут инстинктивно цепляться за остатки своего природного здравого смысла. День поможет остаться друзьями с бывшей пассией, поддержать контакт с поклонником во френдзоне.
Сегодня Близнецы могут быть куда больше озабочены деталями своего быта, работы и безопасности, чем романтикой. Многие Близнецы будут недоверчивыми и не смогут расслабиться даже в самой интимной атмосфере. Отмените свидание: партнеру вряд ли понравятся ваши шпионские игры или допросы с пристрастием.
Сегодня влюбленные Раки чувствительны к деталям. Многие Раки (особенно, не слишком уверенные в своей способности покорять сердца) будут прислушиваться к экспертному мнению друзей и скрупулезно следовать их совету в делах сердечных. Звезды намекают, что иногда все же лучше слушать свою интуицию.
Сегодня подлинный темперамент влюбленного Льва, как в сказке, заперт «за семью замками». Все попытки представителей знака выразить свои чувства столкнутся с некой помехой. Чуя подвох судьбы, многие Львы станут более сдержанными, будут не готовы раскрыть перед любимым человеком ни кошелек, ни душу.
Сегодня Девы ловят на лету мелкие желания пассии, чем и покоряют чужое сердце. Не все Девы будут поэтами и мастерами романтических комплиментов, зато все они дадут своим любимым массу полезных (хотя и чуть консервативных) практических советов. Достоинство это или недостаток - решать их партнерам.
Сегодня влюбленные Весы рассеянны и порой сами не в состоянии объяснить себе путаницу в своих мыслях. Многие Весы будут втайне сомневаться в своих чувствах или выборе. Дополнит картину скрытность, переменчивость настроений или тяга к ненужным случайным интригам. Это не лучшее время для знакомств.
Сегодня тонкие романтические переживания не помешают Скорпионам оставаться наблюдательными, скептичными, критичными и придирчивыми. Если Скорпион заметит у пассии недостаток, то не преминет о нем сообщить в своей язвительной манере. Для многих Скорпионов важнее любви может оказаться старая дружба.
Сегодня Стрельцы не раз столкнутся с огорчительным поворотом событий, при котором их обаяние почему-то не срабатывает. Не лучший момент для развития служебного романа: коллеге, которому вы отдали свои симпатии, внезапно могут оказаться важнее ваши профессиональные качества, а не любовные кондиции.
Сегодня влюбленные Козероги владеют собой и по привычке держат эмоции под контролем, производя на партнера впечатление «человека-калькулятора». Их успех в делах сердечных будет обусловлен в равной мере удачей и расчетом. Многие Козероги будут чувствовать себя комфортнее в формате любви-дружбы.
Сегодня Водолеи настроены несколько скептично по отношению к своим и чужим чувствам, склонны «разбирать по косточкам» любовные отношения и критиковать недостатки партнера. Возможен временный спад чувственности. Даже в интимные минуты многие Водолеи останутся для партнера закрытой книгой.
Сегодня одинокие Рыбы сворачивают на скользкую тропинку любовных мечтаний, на которой так легко подменить реальность иллюзиями. Для знакомств момент не лучший. В постоянных отношениях звезды советуют ценить дружбу и способность партнера быть единомышленником - остальное, как говорится, приложится.