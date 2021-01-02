Конец праздника — гороскоп на 3 января

20-21 лунные сутки. Сегодня гармоничное взаимное расположение светил и Урана в знаках земной стихии помогает объединить полезные элементы прошлого и будущего, а в погоне за инновациями не утратить связь с реальностью.

Придется отойти от развлечений и романтики, вспомнить о рутине и повседневности, о здоровье, быте, диете, обязанностях. Для решения любой задачи потребуется здравый смысл. Возрастет интерес к практическим новинкам в сфере услуг, медицины, торговли, программирования. Луна в Деве советует обратить особое внимание на детали. Много толковой мелкой информации удастся почерпнуть в группах и сообществах.

Овен ‌‌

Сегодня творческий и романтический азарт Овнов остынет. Овны, не растратившие вовремя любовный или спортивный пыл, могут уже не найти ему применения. День вынудит стать реалистом и вникнуть в детали, а вместо далеких горизонтов сместит фокус на «здесь и сейчас». В более прагматичное русло свернет общение с друзьями. Могут напомнить о себе профессиональные обязанности и контакты, вопросы здоровья.

Телец

Сегодня жизнь вернет Тельцов в привычную им колею, но ненадолго. Используйте этот момент, чтобы без эмоциональных помех и романтического флера оценить свои новые потребности. День поможет вам мыслить трезво и не упускать мелочи. В круговерти экзотических событий он подарит вам точку опоры или полезную подсказку, поможет проложить подходящий маршрут или продумать разумные пути внедрения новшеств.

Близнецы

Близнецов этот день сделает более хозяйственными, скрытными или дотошными, поможет сконцентрироваться на жилищных, страховых, медицинских, служебных или налоговых вопросах. Может назреть разговор с членом семьи или владельцем жилья. День хорош для консультантов, бухгалтеров и программистов, работающих дома. Подходящий момент для кабинетных исследований. Не лучшее время для начинаний, приключений.

Рак ‌‌

В эти сутки Ракам предстоит больше общаться со своим окружением и обсуждать преимущественно практические нюансы. Внимание могут привлечь цены на товары и услуги, медицинские и кулинарные рецепты, полезные программные приложения. Можно получить оригинальный совет или информацию из необычного источника. Немало интересного удастся почерпнуть из бесед с друзьями и изучения сетевых новостных лент.

Лев ‌‌

Львов этот день вынудит стать аккуратистами, реалистами и прагматиками. Даже если исчезла нужда в тотальной экономии, контроле или строгой диете, не повредит общая воздержанность, скромность запросов и разумное расходование ресурсов. В качестве ценного ресурса некоторые Львы предпочтут рассматривать и свои отношения с людьми. Например, выгодную дружбу с новым начальником, партнером или коллегой.

Дева ‌‌

Сегодня звезды идут навстречу привычкам и текущим нуждам Дев: «организуют» им подходящее окружение, нужные знания и свежие впечатления, информационную поддержку от друзей и своевременное поступление новостей. Это подходящий момент для оригинальной личной просьбы, для изложения нестандартной идеи. Не стоит упускать удачный день программистам, переводчикам, студентам, педагогам, путешественникам.

Весы ‌‌

Весам не стоит рассчитывать на свободу и прилив сил. День способен лишить их уверенности, склонить к рассеянности, неаккуратности и путанице в мелочах. Возможны погрешности в лечении болезней и диете, сомнения в чувствах или выборе. Могут напомнить о себе скрытые недомогания. Действовать предстоит либо по инструкции, либо по памяти. Все насущные вопросы требуют обсуждения, изучения, уточнения.

Скорпион

Скорпионы сегодня смогут получить моральную поддержку и оживить свои связи с единомышленниками. День особенно комфортен для тех представителей знака, которые все еще мыслят консервативно и инертны эмоционально, держатся за свои прежние ценности, знания и окружение. Сложатся условия для встречи с давними друзьями или коллегами, для разговора о «прежних временах» или бесед на старом добром сленге.

Стрелец

Сегодня звезды не советуют Стрельцам рассчитывать на свою привлекательность, так как в ситуациях этого дня она будет слабым аргументом. Куда важнее может стать профессионализм, практичность, аккуратность или готовность к обмену полезными дружескими услугами. Придется сосредоточиться на задачах, связанных с карьерой, здоровьем, занятостью, заработком, на деталях снабжения, помощи или обслуживания.

Козерог

Сегодня Козерогам помогают друзья или приходят на ум внезапные озарения. Может найтись оригинальное решение старой задачи. Возможны подтверждающие или ободряющие вести издалека. Возрастают шансы найти полезную медицинскую или научную информацию. Вам стоит быть критичнее к новостям, советам и своим личным идеям, если речь идет о планах на будущее: возможно, вы все еще мыслите старыми категориями.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит полагаться на вдохновение или на свои новые полномочия. Для успеха важнее практичность и внимание к деталям. День подходит для тестирований, погружения в программные, научные и медицинские тонкости, самопроверки на внимание, аккуратность и профессионализм. Вашим истинным другом будет тот, кто поможет вам в решении практической задачи или подставит плечо в минуту кризиса.

Рыбы ‌‌

Рыбам этот день добавляет шансов оказаться среди друзей. Дружба будет надежнее любви. Есть вероятность встретить коллегу или старого знакомого, на чьи советы вы можете положиться. Если вас зовут на неформальную встречу, стоит принять приглашение: вы получите моральную поддержку или подсказку, которая отнюдь не будет лишней. Если вы одиноки в своих идеях, стоит поискать единомышленников в Сети.