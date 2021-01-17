Астролог рассказала, для кого этот год станет удачным

Каким будет год Белого Металлического Быка и чего от него ждать, рассказала астролог Анна Матюшкина.

— Что стоит ждать от 2021 года?

— 2021, со стороны нумерологии и астрологии, в сумме всех цифр дает пятерку. Это год коммуникаций, творческого прорыва и современных технологий, что, в принципе, так плавно и переходит. Ведь никто и никогда раньше и не подумал, что онлайн станет нашей повседневной жизнью. А мы теперь все на дистанционке. То есть уже начинается новая эра, и она будет в 2021 году.Май будет для нас очень знаковым и значимым. Во-первых, я думаю, прекратятся все горячие точки и война, которая идет с нашими ближними соседями, это я прогнозировала еще в прошлом году. Наконец-то снимут всем ненавистный локдаун, это станет возможным в конце мая, потому что будут проходить Юпитер и Сатурн, они разойдутся по разные знаки и не будет вот этого сужения.

— Стоит ли верить гороскопам на каждый день?

— Как говорит моя подруга, вот если на сегодня мой гороскоп хороший, то я поверю, если плохой — это не про меня. Но на самом деле это же только общие тенденции всех планет, это просто общие рекомендации, а соблюдаете вы их или нет, зависит только от вашей осознанности и ваших действий, не более и не менее. Общая рекомендация для каждого человека не подойдет, но все равно течению и влиянию энергии мы подвластны. Там же не сидит такой дяденька-звездочет в колпачке, гороскопы составляют на основе транзитов планет, которые учитываются, на основе Солнца и Луны.

— Для кого будет удачным этот года?

— Так хочется сказать, что он для всех будет удачным. На самом деле нет такого — удачный, неудачный год. У всех у нас есть определенный ресурс, мы можем им воспользоваться, и только нам решать — идти по хорошей дороге или по плохой. И только мы предопределяем свое будущее. Астрология, конечно, нам помогает, она дает некий маршрутный лист, а как двигаться, в каком состоянии — благостном, не благостном, добром или не добром, — решаем только мы. Если сидеть роптать и говорить: все так плохо, ужасно, то не ждите, что кто-то придет и скажет: да что ты, пойдем, все хорошо! Нет, вы все равно скажете — все плохо, все печально!