Астролог: «В 2021 году нужно менять систему мышления»

От перемены мест слагаемых сумма не меняется, нужно поработать над собой и постараться изменить систему мышления. Об этом сообщил ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

"В следующем году нужно менять систему мышления. Мы, например, поменяли партнера, но, если ничего не изменится в нас самих, то система отношений с противоположным полом останется той, что и была. Это касается как личных отношений, так и вопросов на государственном уровне", - уточнил он.

По словам Бородачева, 2021 год станет продолжением 2020, но уже в другом амплуа:

"Уходящий год был годом пересмотра прежнего мира и, слава Богу, не получилось большой войны, поскольку ее взял на себя коронавирус. Напряжение больших конфликтов заменила эта инфекция. Завершалась последняя декада декабря напряженно, потому что Марс находится в знаке Овен, а это воинственная сфера. Все это в конфликте с Сатурном, Юпитером и Плутоном. Опасность в военных действиях висела последние полгода и продолжится вплоть до первой декады января. Однако новогодние праздники все это смягчают", - рассказал собеседник.

Кроме того, астролог спрогнозировал большие изменения в мироустройстве. По его мнению, Крым также не останется в стороне.

"Уран – планета революционных преобразований, например, в экономике. Сейчас эта планета находится в соединении с Черной Луной, которая вызывает подсознательный страх у многих людей. Уран также расположился близко в Марсу, то есть передел мира может быть как не насильственный, так и наоборот. Все это в противоречии с благополучием, который свойственен Юпитеру и Сатурну. Произойдут большие изменения, в том числе и в Крыму, а выходы из многих положений нужно искать уже сейчас, пока вот эта турбулентность подталкивает к тому, чтобы пересмотреть все решения", - заключил он.