Астролог предрекла конец пандемии в 2021 году

Долго шли разговоры о переходе земной цивилизации в новую для нее эру – благоприятную для России эпоху Водолея.

И 21 декабря, в момент соединения в небесной сфере Сатурна и Юпитера, она наконец наступила и продлится без малого две тысячи лет! Что ждет нас в 2021 году – первом в эре Водолея? Об этом рассказала астролог Наталья Морозова.

Мы ждем перемен

– 2021 год станет поворотным, – сразу сказала Наталья Морозова. – Основу будущего года заложит новый 20‑летний цикл Сатурна и Юпитера в знаке Водолея. Также нас ожидают три ретроградных Меркурия. А на исходе наступающего года в придачу к ним также отправится в свой обратный путь Венера. Как следствие, 2021‑й будет значительно отличаться от 2020‑го. С самого начала года ситуация в стране и в мире сильно изменится. Эпохальное соединение Сатурна с Юпитером, произошедшее 21 декабря, внесет серьезные изменения в социальные и экономические процессы и повлияет на карьеру политических лидеров ряда государств. Кстати, похожее соединение Юпитера с Сатурном было 60 лет назад, это были 1961–1962 годы – время денежной реформы в СССР, Карибского кризиса и полета Гагарина в космос.

– А как это отразится на жизни обычных людей?

– У них также многое изменится. Прежние идеалы, связанные с материальной заинтересованностью, постепенно отойдут на второй план. Главным и самым ценным станет общение с единомышленниками и друзьями, появятся новые технические направления в авиации, будут крупные достижения в программировании искусственного интеллекта. Другой важный для наступающего года фактор – напряжение между Ураном, пребывающим в знаке Тельца, и Сатурном в знаке Водолея. Трижды на протяжении года – 17 февраля, 15 июня и 24 декабря – остро будут сказываться связанные с этим негативные аспекты. Это будут самые аварийные и травмоопасные периоды будущего года. Социальную и экономическую сферу в эти дни ждут большие потрясения. Будут, однако, и приятные моменты. Планета счастья и изобилия Юпитер в периоды с 1 января по 13 мая и с 28 июля по 28 декабря в 2021 году пройдет по знаку Водолея – это будет время развития инновационных технологий, новаторских реформ и позитивных идей.

Агрессивный год

– Ответьте на самый главный вопрос, волнующий, без преувеличения, весь мир: как поведет себя коронавирус в 2021 году?

– Пандемия закончится. Но жить легче не станет, поскольку сразу же после ее завершения начнутся новые, не менее серьезные испытания. Какие именно, увидим в скором будущем.

– В своих прогнозах вы всегда уделяли большое внимание затмениям…

– Да, в 2021 году нас ожидают два лунных и два солнечных затмения. В дни затмений необходимо будет соблюдать особую осторожность. Полное лунное затмение в 2021 году произойдет 26 мая, а примерно через две недели, 10 июня, случится кольцевое солнечное затмение. На исходе осени, 19 ноября, нас ожидает частичное лунное затмение. И наконец, в начале будущей зимы, 4 декабря, произойдет полное солнечное затмение.

– Как это повлияет на нас?

– 2021 год будет очень конфликтным, я бы сказала, агрессивным. Причем войны будут происходить прежде всего на тех территориях, на которые будет падать тень от солнечных затмений. Россию эти неприятности в основном минуют, за исключением наших восточных территорий, где предположительно летом ожидаются большие наводнения.

Планеты-ретрограды

– Вы упомянули о предстоящих обратных движениях Венеры и Меркурия, к чему это приведет?

– Меркурий трижды за год будет ретроградным, то есть будет двигаться в направлении, обратном своему обычному движению. В это время лучше не покупать дорогие вещи, не переезжать на новое место жительства, не вступать в брак и не принимать какие-либо важные решения. Первая в 2021 году ретроградность Меркурия будет с 30 января по 21 февраля. Она предвещает проблемы с финансами и в отношениях с начальством. В период следующего ретроградного Меркурия – с 30 мая по 23 июня – следует опасаться обмана и предательства. Последняя ретроградность движения этой планеты придется на время с 27 сентября по 18 октября и будет связана с проблемами в партнерских отношениях. А вот Венера станет ретроградной с 19 декабря 2021‑го по 29 января 2022 года – в этот период также не рекомендуется заключать браки и покупать какие‑либо дорогие вещи.

Гороскоп по годам рождения и знакам зодиака

• С 1 января по 13 мая и с 29 июля по 28 декабря успех ожидает людей, рожденных под знаками воздуха, особенно Весов и Близнецов.

• Благоприятными эти отрезки времени будут также для Стрельцов и Овнов. А вот для Львов, Тельцов и Скорпионов это будет непростое время. С 14 мая по 28 июля успешными будут знаки водной стихии, особенно Рыбы и Раки.

• В этот же период новые возможности возникнут у Тельцов и Козерогов. Осторожность в середине лета необходимо будет соблюдать Близнецам, Девам и Стрельцам.

• Год Белого Металлического Быка принесет удачу и счастье людям, рожденным в год Быка, Петуха и Змеи. Новые перспективы для всестороннего роста могут открыться для родившихся в год Кота, Козы и Кабана.

• Люди, появившиеся на свет в год Крысы, Обезьяны и Дракона, в наступающем году будут пожинать плоды своих трудов. А вот родившихся в год Лошади, Тигра и Собаки ожидают сложности и разочарования.

• Однако не стоит забывать, что Бык – животное надежное и упорное. Он принесет удачу и счастье всем трудолюбивым людям.