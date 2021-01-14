Как защититься от сглаза через интернет и самосглаза

2021-й год Быка, согласно предсказаниям астрологов и эзотериков — год выхода из кризиса – как общества в целом, так и каждого отдельного человека.

Но опасен он провокациями, с помощью которых Вселенная станет тестировать нас на прочность, к которым относится и сглаз. Оказывается, его можно получить не только от чужого «дурного глаза», который, кстати, может сглазить и через Интернет, но и от себя самого – самосглаз.

Мы выяснили, какие знаки более всего подвержены разным видам сглаза, и как себя от него защитить.

Адепты эзотерики сходятся на том, что сглаз – это тоже своеобразный вирус, он первым делом цепляется к тем, у кого снижен иммунитет – в данном случае энергетический. А самосглаз – это нечто вроде аутоиммунного заболевания, когда организм начинает сам себя разъедать.

Толчком к саморазрушению становятся черные мысли, защищать от которых призван тот же энергетический иммунитет, который также называют духовным. А если он ослаблен и пропускает злые посылы в вашу душу, его, как и общий иммунитет организма, следует укреплять.

Главная примета последнего времени – сглаз через Интернет, его можно схлопотать, даже не зная своего недоброжелателя лично. Ему достаточно увидеть ваше фото и позавидовать черной завистью, нередко это происходит даже неосознанно. Сглаз – это не приговор, на ранней стадии снять его можно даже самостоятельно, но для этого надо вовремя его распознать.

В 2021 году сглазу и болезням более других подвержены знаки Огненной стихии — Овен, Лев, Стрелец, — предупреждает шаман Карагай, исследователь тибетской астрологии. – В зоне риска в плане уклада энергий также знаки стихии Воды — Рак, Скорпион, Рыбы.

Огненным знакам в 2021-м году следует потреблять в пищу больше горячего и острого, тибетцы уверены, что такая пища поддерживает внутренний огонь, а он, в свою очередь, сжигает все болезни, считающиеся «холодными» сущностями — от вирусов до сглаза недоброжелателя.

Знакам стихии Воды лучше воздержаться от алкогольных возлияний вовсе или ограничиться символическими дозами – спиртное сделает их уязвимыми для чужих черных мыслей. Остальным знакам горячительное можно, но лучше пить не крепкий алкоголь, а слабый, но разогретый со специями. Напитки типа глинтвейна или грога тоже «отжигают» чужие черные взгляды, защищая вас от их проникновения. Однако помните, что сильное опьянение сделает беззащитным перед сглазом любой из знаков.

Более других сглазу подвержены люди тревожные и мнительные, поэтому берегите себя, работая над своими реакциями и не позволяя себе слишком бурно реагировать на малозначительные события. Берегите свой внутренний порох для значимых битв.

Предостерегая от самосглаза, тувинская шаманка Айсу Хомушку учит, как его распознать:

— Человек видит, что вдруг все в его жизни пошло наперекосяк: стало меньше денег, их ни на что не хватает, появилась раздражительность, постоянные ссоры с родными, беспричинная усталость, проблемы со здоровьем… И тогда он начинает искать внешнюю причину неприятностей, ведь сам он не изменился, и самым очевидным ему кажется, что его сглазили. Но по опыту могу сказать, что профессионально сделанная порча встречается достаточно редко. Намного чаще встречается сглаз, в том числе непроизвольный, без злого умысла. А в подавляющем большинстве случаев причина в самосглазе – то есть в собственных негативных мыслях. Своими переживаниями человек сам кормит вредоносных духов или, если говорить современным языком, создает негативную самоустановку. Энергетическое поле такого человека специалисту видно как рваное, с темными сгустками.

Первый звоночек того, что вас стали пожирать те самые вредоносные духи – снижение дохода. При этом объективная ситуация не имеет значения: если вы не в силах преодолеть кризис, значит, вас тормозят ваши устаревшие программы, не вписывающиеся в изменившуюся реальность.

Чтобы не проморгать сглаз, носите украшения из натуральных камней и минералов – в них живет Дух-помощник, предупреждающий своего владельца о возникших проблемах. Есть минералы и металлы, очень явно реагирующие на изменение энергии своего хозяина. К примеру, самородное серебро, к которому относятся украшения с пробой не ниже 925. В случае опасности, грозящей их владельцу, они начинают чернеть, оставляя следы на коже.

Также под воздействием изменившейся энергетики меняют свой цвет бирюза, янтарь и жемчуг. В случае негативных изменений жемчуг и янтарь темнеют, а бирюза может как потемнеть, так и потускнеть. Не случайно бирюзовые или янтарные бусы у многих народностей принято надевать даже на самых маленьких детей, помимо предупреждения об опасности, они еще и оберегают своего владельца, нейтрализуя вредную энергию.

Самосглаз надо устранять, как и любой другой сглаз, иначе будет становиться все хуже. Чистка у специалиста поможет, но кратковременно. Человек должен сам приложить усилия, чтобы изменить ход своих мыслей с негатива на позитив. Кстати, проверить, удалось это или нет, можно тоже с помощью камня – при улучшении ситуации янтарь на вашем теле начнет светлеть.

— Сегодня как намеренный, так и случайный негативный посыл от других людей, можно получить даже через Интернет, — предупреждает эзотерический консультант Ксения Зеленая. – Человек со здоровым энергетическим иммунитетом противостоит случайным воздействиям самостоятельно, даже не замечая этого.

Но ослабить свою энергетику посредством Сети можно и самостоятельно – к примеру, злоупотребляя чтением плохих новостей или общением с негативно настроенными людьми. Главные помощники в поддержании энергетической защиты — здоровый сон, правильное питание, физическая активность, а главное позитивный и благожелательный настрой. Если не можете отказаться от соцсетей вовсе, не вовлекайтесь в дискуссии со знаком «минус», а используйте их для развития – к примеру, участвуя в тематических группах по литературе, страноведению, театру, кино и т.д.

Как снять сглаз своими силами, рассказывает парапсихолог Анна Сай:

— Возьмите обычное куриное яйцо, лучше деревенское или фермерское, ополосните его водой, зажгите свечу, приглушите свет. Яйцо должно быть сырым и не холодным, комнатной температуры.

Налейте в банку воду и поставьте ее рядом с зажженной свечой. Если есть дома травы, то желательно их воскурить — подойдет полынь, зверобой или артыш. Если трав нет, зажгите благовония. Окурите травами себя и помещение. Расслабьтесь, глядя на огонь, и начинайте «выкатывать» с себя сглаз яйцом, начиная с макушки и двигаясь вниз по всему телу. Особое внимание уделите голове, области сердца и ног. Катайте яйцо до тех пор, пока не почувствуете желание остановиться. Затем аккуратно разбейте яйцо в банку с водой. Оставьте свечу догорать: она должна прогореть полностью за один раз. Примите прохладный душ и ложитесь спать. Наутро воду из банки вылейте под дерево, огарок от свечи отправьте в помойку. Главное — не бояться и быть твердо уверенным, что у вас все получится. Всем, у кого помыслы чистые, самоснятие сглаза всегда удается.

Регулярно укреплять энергетический иммунитет советует преподаватель кундалини-йоги Мария Колганова:

— Делайте эти шесть простых вещей каждый день. Вставайте до восхода солнца и принимайте контрастный душ. Исключите из рациона жирное и мучное. Если не верите в Бога, верьте хотя бы в силы природы: вера это «энергетический щит» человека. Делайте хотя бы небольшую зарядку, но ежедневно.

Каждое утро и перед сном благодарите высшие силы за возможность жить на этой замечательной земле и своих близких – за то, что они у вас есть. Возьмите себе за правило каждый день узнавать, говорить и делать что-то хорошее – к примеру, прочитать приятную новость, похвалить ближнего и помочь тому, кто в вашей помощи нуждается.