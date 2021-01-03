Доверяй, но проверяй — любовный гороскоп на 4 января

Сегодня стоит меньше верить. Особенно второй половинке.

Овен ‌‌

В делах сердечных Овнов сегодня поджидает небольшое недоразумение или легкая путаница. Настроение партнера окажется непостоянным, а поведение загадочным. Недопонимание усилится, если сейчас вы находитесь далеко друг от друга или принадлежите к разным культурам. Для важного свидания время не лучшее.

Телец

Сегодня самые практичные и трезвомыслящие Тельцы «плавают» в тонкой сфере романтических отношений. Многие Тельцы не уверены в своих чувствах и теряют почву под ногами, когда речь идет о деликатных деталях - например, о первом сексе или интимном подарке для пассии. Форсировать отношения не стоит.

Близнецы

Личные отношения сегодня являются для Близнецов областью фантазий и иллюзий. Не во всем следует доверять партнеру: возможно, он обманывает вас или не может разобраться в собственных чувствах. Не смешивайте быт и романтику, а в делах сердечных твердо держитесь принципа «доверяй, но проверяй».

Рак ‌‌

Сегодня влюбленных Раков сбивают с толку детали обстановки. Плохую услугу окажет мнительность. Если вы сомневаетесь в чувствах своего партнера или в чем-то его подозреваете, не гадайте на кофейной гуще и прочих субстанциях, а спросите его прямо: вас ждет честный, хотя и немного суровый ответ.

Лев ‌‌

Сегодня в любви Львов подводит стремление просчитать мелочи. Следите за собой: не исключено, что сейчас вы не в меру придирчивы и выглядите в глазах партнера не слишком романтично - например, кажетесь ему меркантильной личностью, брюзгой или занудой. Не лучший момент для выбора и вручения подарка.

Дева ‌‌

Расчетливые хладнокровные Девы сегодня имеют больше шансов на успех в любви, чем «последние романтики». Пока вторые живут в мире грез и надежд, первые в деталях просчитывают сценарий романа и обеспечивают себе победу. Но счастливы будут лишь те Девы, которые смогут «подружить» свои чувства и разум.

Весы ‌‌

Сегодня влюбленные Весы непостоянны в своих переживаниях, склонны вводить в заблуждение себя и любимого человека. Звезды советуют не придавать ощущениям этих суток значения: они являются данью моменту и не имеют отношения к вашим истинным чувствам. Вашему партнеру не обязательно о них знать.

Скорпион

Сегодня Скорпионы не склонны раскрывать душу. Чтобы задеть их эмоции, нужно застать их врасплох и заставить сомневаться, что не так просто. В развитии романа возможна заминка. Не лучший день для поиска новых отношений: единственным гарантированным результатом знакомства станут случайные расходы.

Стрелец

Сегодня звезды не советуют влюбленным Стрельцам давать волю эмоциям: это сулит лишь недоразумения и разочарования. Многие Стрельцы окажутся в плену старых иллюзий, будут заблуждаться относительно своих или чужих чувств. Не стоит демонстрировать в эти сутки симпатию к официальным лицам и коллегам.

Козерог

Сегодня Козероги «не видят» шалостей пассии или охотно их «прощают». Что кроется за их снисходительностью - дальновидный расчет или слабохарактерность - будет понятно не сразу, но ясно одно: терпение Козерога имеет границы. Про партнера, с которым находятся в разлуке, Козероги могут просто забыть.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит сокращать дистанцию с объектом симпатий: интимная фаза отношений, в отличие от фазы романтической, способна разочаровать. День подчеркивает незначительные мелочи, которые в другое время могли бы остаться не замеченными, но в эти сутки могут ослабить ваш любовный интерес.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы склонны верить тем, кого любят - и порой ошибаются. Звезды подсказывают простой путь прояснить истину. Если партнер заминает щекотливые темы и предлагает вам красивые иллюзии, стоит насторожиться. Верный друг даст честную обратную связь или сам вызовет вас на нелицеприятный разговор.