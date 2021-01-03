Экономим по-максимуму — финансовый гороскоп на 4 января

Вы уже потратили достаточно денег на новогодние праздники, попытайтесь экономить эти дни.

Овен ‌‌

Этот день складывается для Овнов неоднозначно. В первой половине дня преобладают негативные тенденции с усилением борьбы и ухудшение внешних обстоятельств. Частыми могут быть конфликтные ситуации при деловых контактах. Вторая половина дня постепенно поменяет картину дня в позитивное русло. Это прекрасное время для поездок, деловых встреч и торговли.

Телец

В первой половине дня Тельцам, возможно, предстоит столкнуться с усилением препятствий при выполнении текущей работы. Не исключено, что это будет связано с осложнением отношений с коллегами или с ухудшением самочувствия. Так или иначе, но уровень работоспособности может снизиться. Во второй половине дня ваши дела набирают большие обороты. Это хороший день для карьерного роста.

Близнецы

Близнецам звезды советуют наиболее важные дела и инициативы отложить на вторую половину дня. Дело в том, что у вас усиливается творческий потенциал, и вы становитесь способными на большие достижения. Однако в первой половине дня вы можете оказаться в плену ложных идей и информации, что приведет к ошибкам. Вторая же половина дня открывает перед вами реальные перспективы.

Рак ‌‌

Ракам в первой половине дня рекомендуется действовать осмотрительнее и не торопиться с выводами в профессиональной деятельности. В зону риска попадает работа, связанная с обслуживанием клиентов, деловым партнерством. Не стоит рассчитывать на продвижение в карьере. Вторая половина дня связана с улучшением вашего финансового положения. Возможно, на ваш банковский счет поступят денежные средства.

Лев ‌‌

Львам в первой половине дня следует воздерживаться от деловых встреч. Если можно, перенесите наиболее важные контакты на вторую половину дня, ближе к вечеру. Успех в контактах и переговорах будет обеспечен, если общение пойдет в неформальной обстановке. Также вторая половина дня благоприятствует подписанию документов о сотрудничестве и совместному планированию.

Дева ‌‌

Девам в первой половине дня не рекомендуется принимать финансовые решения. Для этого времени будет характерен некоторый авантюризм. Вторая половина дня, напротив, будет связана с притоком финансовых ресурсов. Вам будет попадаться работа, наиболее выгодная с точки зрения размера оплаты и трудозатрат. Отношения с коллегами и начальством складываются великолепно.

Весы ‌‌

Весы в первой половине дня будет трудно справиться со своими эмоциями, что может затруднить выполнение профессиональных обязанностей. Постарайтесь обходить стороной конфликтные ситуации, сдерживайте свои эмоции. Во второй половине дня наступает время позитивной реализации вашего творческого потенциала. Ваши интеллектуальные возможности усиливаются.

Скорпион

Скорпионам в начале дня следует воздерживаться от инициативного поведения. Не следует доверяться информации, полученной из сомнительных источников. Также в это время кто-то может вмешиваться в вашу работу. Вторая половина дня благоприятствует улучшению условий труда на рабочем месте. Хорошее время для удаленной работы фрилансеров.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине дня неблагоприятно складывается финансовая ситуация. Друзья и знакомые могут обратиться к вам дать денег взаймы. Либо вас будут агитировать вложить деньги в рискованный проект. В любом случае звезды советуют не расставаться со своими деньгами. Вторая половина дня складывается успешно для расширения деловых контактов и аналитической обработки информации.

Козерог

У Козерогов этот день складывается неоднозначно, и многое будет зависеть не только от рода деятельности, но и времени работы. Первая половина дня складывается неблагоприятна для карьеры. Взаимоотношения с начальством могут перейти с деловых на межличностные и это неблагоприятно для карьеры. Вторая половина дня складывается удачно для работы и обучения практическим навыкам.

Водолей

Водолеи в первой половине дня могут столкнуться с большим количеством информации, в котором трудно будет правильно сориентироваться и принять единственно верные решения. Поэтому, если у вас есть хоть малейшие сомнения в целесообразности тех или иных поступков, то отложите решения на вторую половину дня. В это время многое прояснится, и вы сможете поступать более осознанно.

Рыбы ‌‌

Рыбам в первой половине дня, возможно, придется столкнуться с неожиданными ситуациями, которые заставят вас вносить коррективы в планы работы. Могут быть технические сбои. Вторая половина дня благоприятствует работникам сферы финансов. Успешно пойдут дела у тех, кто предпочитает действовать самостоятельно.