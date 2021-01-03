Ставим акцент на мелочах — гороскоп на 4 января

21-22 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве ставит акцент на мелочах, но не всегда помогает увидеть их в верном свете.
Плохую шутку сыграет доверчивость, небрежность и склонность уходить от обсуждения неприятных моментов. Рассеять туман иллюзий помогут логика, реализм и доля скепсиса, а также простая внимательность и перепроверка деталей. Аспект к Меркурию обеспечит подходящие условия для предметных бесед, научных исследований, врачебных консультаций, для работы с документами, расчетами, кодами и текстами. Разрешить сомнения и избавиться от заблуждений поможет честный разговор или компетентное мнение специалиста.
Овнам не стоит выбирать этот день для новой инициативы. Если в последние месяцы вы вели чересчур активный образ жизни и подвергали себя значительным перегрузкам, пора проверить здоровье: не исключено, что вам нужна небольшая реабилитация. Не лучший момент и для самоуверенности: если вам что-то неясно, лучше посоветоваться с опытными людьми. Толковый совет может дать врач, начальник или коллега.
Тельцам день помогает мыслить логически и вносить в ситуацию ясность. Больше всего вопросов и загадок ожидается в сфере любви и творчества. Возможны ошибки, излишний романтизм, идеализм. Если вас мучает неопределенность, стоит поговорить со старым далеким другом - или с проверенным человеком, чье мнение вы цените. Возможно, это будет ваш прежний учитель, врач, налоговый консультант или психолог.
Сегодня Близнецам важно оставаться дома или на «территории здравого смысла», видеть ситуацию трезво и немного скептично. Хорошо работать с документами на жилье, обсуждать критичные нюансы с близкими людьми и доверенными лицами, вести исследования. Главные сферы иллюзий сегодня - любовь, эстетика и деньги. Не стоит уповать на чужие симпатии, заключать договор на доверии, выбирать дизайн интерьера.
Сегодня Ракам стоит больше общаться с людьми, прислушиваться к новостям, быть на связи, просматривать почту. Не все данные окажутся точными, кое-что будет сказано намеками - но большинство Раков интуитивно разберется в сути сообщений. День подходит для налаживания диалога, для переговоров тет-а-тет и частных консультаций, для коротких прогулок. Возможны заминки с сервисом или медицинской помощью.
Сегодня звезды советуют Львам следить за бюджетом и аккуратно распоряжаться деньгами. Утечка средств вероятнее через небольшие суммы и случайные невинные расходы (особенно, через траты на подарки и удовольствия). Важно изучить все детали перед покупкой мелочей, например, лекарств. Может оказаться полезным контакт с врачом, фармацевтом, помощником, компетентным специалистом в какой-либо области.
Сегодня Девы успешны в сфере контактов, литературы, научных исследований и конструктивной критики, хорошие консультанты в знакомой им области. Родители-Девы смогут удачно поговорить с детьми. Но ясность мысли и дар слова изменят многим Девам в финансовых и эстетических делах, в общении с близкими и с теми, к кому они тайно питают симпатию. Не лучший день для трат, свиданий, распоряжения деньгами.
Весам сегодня лучше отказаться от внешней суеты и отложить реализацию новых планов. Обстановка вплоть до ночи останется неопределенной, мешая пользоваться новыми возможностями. Вероятны колебания настроения или самочувствия. День подходит для приватных бесед, для забот о здоровье и изучения медицинской информации. Хорошо поговорить с близким другом или членом семьи, с врачом или доверенным лицом.
Скорпионам день помогает поддерживать личные связи, особенно, родственные и профессиональные. Он подходит для поездок, визитов и переговоров. Полезные новости могут прийти от старых знакомых. Многие Скорпионы будут хорошими психологами, безошибочно выберут себе попутчика, собеседника или консультанта. «Слабое место» дня - финансы, лучше обойтись без лишних трат и ничего не приобретать в дороге.
Сегодня Стрельцам важно взять верный тон на совещании, в ходе собеседования и профессиональной консультации. День требует детального разговора по существу, не стоит отводить собеседнику глаза, заминать сложные темы и затемнять истину. Не лучший момент для проявления личной симпатии к вышестоящим, помощникам или подчиненным. Лучше отложить свидание. Не стоит покупать одежду, лекарства, косметику.
Сегодня Козероги - логики и скептики, не верящие в сказки. Будет нелегко сбить их с толку или заманить в ловушку. День поможет научной деятельности и личным переговорам, позволит вам получить ценные сведения или выступить в роли консультанта. Возможны известия из-за рубежа. Полученная информация (в том числе, медицинская) поможет вам уточнить личные приоритеты, не зависящие от внешних перемен.
Сегодня Водолеям лучше заниматься профессиональными и бытовыми тонкостями, вопросами здоровья и безопасности. День не сулит новых открытий и не подходит для разработки планов, зато помогает закрыть старую страницу личной биографии и сбросить груз с души, способствует наведению порядка, общей санации ресурсов и отношений, подведению итогов. Уместны закрытые совещания и углубленные исследования.
Сегодня звезды советуют Рыбам быть начеку в переговорах и внимательнее в личных отношениях. Не стоит полагаться на чужие симпатии и знаки внимания: возможно, вы заблуждаетесь или ваш собеседник неискренен. Верить лучше не тем, кто «дипломатично» скрывает от вас правду и стремится вас очаровать, а тем, кто готов к честной обратной связи, разумной критике и детальному анализу обсуждаемого вопроса.