Ставим акцент на мелочах — гороскоп на 4 января

21-22 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве ставит акцент на мелочах, но не всегда помогает увидеть их в верном свете.

Плохую шутку сыграет доверчивость, небрежность и склонность уходить от обсуждения неприятных моментов. Рассеять туман иллюзий помогут логика, реализм и доля скепсиса, а также простая внимательность и перепроверка деталей. Аспект к Меркурию обеспечит подходящие условия для предметных бесед, научных исследований, врачебных консультаций, для работы с документами, расчетами, кодами и текстами. Разрешить сомнения и избавиться от заблуждений поможет честный разговор или компетентное мнение специалиста.

Овен ‌‌

Овнам не стоит выбирать этот день для новой инициативы. Если в последние месяцы вы вели чересчур активный образ жизни и подвергали себя значительным перегрузкам, пора проверить здоровье: не исключено, что вам нужна небольшая реабилитация. Не лучший момент и для самоуверенности: если вам что-то неясно, лучше посоветоваться с опытными людьми. Толковый совет может дать врач, начальник или коллега.

Телец

Тельцам день помогает мыслить логически и вносить в ситуацию ясность. Больше всего вопросов и загадок ожидается в сфере любви и творчества. Возможны ошибки, излишний романтизм, идеализм. Если вас мучает неопределенность, стоит поговорить со старым далеким другом - или с проверенным человеком, чье мнение вы цените. Возможно, это будет ваш прежний учитель, врач, налоговый консультант или психолог.

Близнецы

Сегодня Близнецам важно оставаться дома или на «территории здравого смысла», видеть ситуацию трезво и немного скептично. Хорошо работать с документами на жилье, обсуждать критичные нюансы с близкими людьми и доверенными лицами, вести исследования. Главные сферы иллюзий сегодня - любовь, эстетика и деньги. Не стоит уповать на чужие симпатии, заключать договор на доверии, выбирать дизайн интерьера.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам стоит больше общаться с людьми, прислушиваться к новостям, быть на связи, просматривать почту. Не все данные окажутся точными, кое-что будет сказано намеками - но большинство Раков интуитивно разберется в сути сообщений. День подходит для налаживания диалога, для переговоров тет-а-тет и частных консультаций, для коротких прогулок. Возможны заминки с сервисом или медицинской помощью.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам следить за бюджетом и аккуратно распоряжаться деньгами. Утечка средств вероятнее через небольшие суммы и случайные невинные расходы (особенно, через траты на подарки и удовольствия). Важно изучить все детали перед покупкой мелочей, например, лекарств. Может оказаться полезным контакт с врачом, фармацевтом, помощником, компетентным специалистом в какой-либо области.

Дева ‌‌

Сегодня Девы успешны в сфере контактов, литературы, научных исследований и конструктивной критики, хорошие консультанты в знакомой им области. Родители-Девы смогут удачно поговорить с детьми. Но ясность мысли и дар слова изменят многим Девам в финансовых и эстетических делах, в общении с близкими и с теми, к кому они тайно питают симпатию. Не лучший день для трат, свиданий, распоряжения деньгами.

Весы ‌‌

Весам сегодня лучше отказаться от внешней суеты и отложить реализацию новых планов. Обстановка вплоть до ночи останется неопределенной, мешая пользоваться новыми возможностями. Вероятны колебания настроения или самочувствия. День подходит для приватных бесед, для забот о здоровье и изучения медицинской информации. Хорошо поговорить с близким другом или членом семьи, с врачом или доверенным лицом.

Скорпион

Скорпионам день помогает поддерживать личные связи, особенно, родственные и профессиональные. Он подходит для поездок, визитов и переговоров. Полезные новости могут прийти от старых знакомых. Многие Скорпионы будут хорошими психологами, безошибочно выберут себе попутчика, собеседника или консультанта. «Слабое место» дня - финансы, лучше обойтись без лишних трат и ничего не приобретать в дороге.

Стрелец

Сегодня Стрельцам важно взять верный тон на совещании, в ходе собеседования и профессиональной консультации. День требует детального разговора по существу, не стоит отводить собеседнику глаза, заминать сложные темы и затемнять истину. Не лучший момент для проявления личной симпатии к вышестоящим, помощникам или подчиненным. Лучше отложить свидание. Не стоит покупать одежду, лекарства, косметику.

Козерог

Сегодня Козероги - логики и скептики, не верящие в сказки. Будет нелегко сбить их с толку или заманить в ловушку. День поможет научной деятельности и личным переговорам, позволит вам получить ценные сведения или выступить в роли консультанта. Возможны известия из-за рубежа. Полученная информация (в том числе, медицинская) поможет вам уточнить личные приоритеты, не зависящие от внешних перемен.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше заниматься профессиональными и бытовыми тонкостями, вопросами здоровья и безопасности. День не сулит новых открытий и не подходит для разработки планов, зато помогает закрыть старую страницу личной биографии и сбросить груз с души, способствует наведению порядка, общей санации ресурсов и отношений, подведению итогов. Уместны закрытые совещания и углубленные исследования.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам быть начеку в переговорах и внимательнее в личных отношениях. Не стоит полагаться на чужие симпатии и знаки внимания: возможно, вы заблуждаетесь или ваш собеседник неискренен. Верить лучше не тем, кто «дипломатично» скрывает от вас правду и стремится вас очаровать, а тем, кто готов к честной обратной связи, разумной критике и детальному анализу обсуждаемого вопроса.