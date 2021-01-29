Как приманить деньги с помощью симоронских ритуалов

Симорон — набор техник для реализации желаний. Главное правило здесь — мыслить позитивно, быть открытым для любых чудес, не думая, каким именно образом вы получите желаемое.

Симоронский ритуал — это всегда импровизация, игра, сопоставление несопоставимых явлений и понятий. У людей со стандартным, шаблонным мышлением описание симоронских ритуалов вызывает только одну реакцию: «Какой бред!». Однако при всем этом техники работают и у вас есть возможность проверить это на себе.

Для проведения симоронских ритуалов не требуется специальная подготовка. Вам не нужно обладать никакими сверхспособностями или быть экстрасенсом. Волшебник кроется в любом человеке, и симорон работает при условии правильного настроя и грамотной формулировки желания.

Деньги

Возьмите зарядку от телефона, она должна находиться в рабочем состоянии и быть без каких‑либо повреждений. Теперь поместите штекер от розетки внутрь своего кошелька и оставьте на подзарядке часа на два. Нужная сумма появится у вас в скором времени. Данный ритуал помогает поддерживать течение финансовой энергии.

«Снежинка»

Если за окном падает снег или идет дождь, поймайте каплю дождя или снежинку. Затем потрите ладони друг об друга, приговаривая: «Снег на улице или дождь — все к деньгам», и уберите руки в карманы. Деньги не заставят себя долго ждать.

«Час удачи»

Вам понадобятся часы, морская соль и немного воды. Первое, что нужно сделать, это очистить часы от прошлого негатива. Растворите небольшое количество соли в воде, возьмите тряпочку, намочите ее и осторожно протрите ваш будущий талисман. Затем поднесите часы ко рту настолько близко, чтобы стекло запотело от вашего дыхания, и проговорите три раза: «Я вдыхаю в часы удачу до тех пор, пока стрелки бегут». Теперь все, что от вас требуется, это не расставаться с часами. И удача вам обеспечена.