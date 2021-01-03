Астролог рассказал о перспективах 2021-го

Какие серьезные перемены ждут Россию и весь мир в новом году?

1. 1 градус Водолея – место Великого Воздушного Соединения (ВВС) Юпитера и Сатурна (21.12.2020) – завораживает, кажется, это какая-то новая неизведанная Вселенная с непредсказуемыми поворотами и надеждами. Так или иначе, это эпохальное соединение и сам транзит Сатурна и Юпитера по Водолею, наряду с годовым конфликтом Сатурна с Ураном будут основными индексами, формирующими событийную канву. В этом ракурсе, если 2020 год можно обозначить как «Стадия Обнуление» по стычкам Юпитера и Сатурна с «обнуленческим» Плутоном в Козероге, то 2021-му больше подойдёт «Стадия Открытие».

2. Сам гороскоп соединения Юпитера и Сатурна, определяющий порядок социально-экономических парадигм и геополитики в своём минимальном цикле на ближайшие 20 лет, можно сравнить с картиной праздника Сатурналии (праздник рабов и земледельцев в Древнем Риме), отмечающийся изначально 17 декабря (в этом году 17-го Сатурн вошёл в Водолей). Ещё одно вполне прогностическое название для этого гороскопа, известное выражение из марксистской теории: «Диктатура пролетариата». Довольно наглядную позицию в этой карте, как её ещё называют карте «Большой мутации», заняла Луна, обозначающая такого рода воистину важнейшие «мунданные» карты всех людей и человечество в целом. Луна, находящаяся в конце знака Рыб, подтверждает – народ болеет и мутирует с выходом на новый круг цикла в следующий знак Овна. Это ещё один шлейф к поэтапным переменам, вместе с разворотом карты ВВС.

3. Важным моментом, определяющим тенденции и социально-бытовую сферу 2021 года, является гороскоп перехода Солнца в первый знак зодиака (Весеннее равноденствие), кардинальный знак Овна (20.03.2021). Повышенное влияние знаков ментальной оси Близнецы-Стрелец, а также знака Водолей может указывать на кардинальные обновления во многих жизненных сферах, а также на УЧЁБУ (учение) в самом широком смысле слова – многие из нас будут учиться новой жизни, привыкать к каким-то новым жизненным условиям.

В тоже время проблемы с информационными ресурсами и всем, что связано с цифровыми технологиями, очень вероятны, а вместе с развитием трёхфазного цикла квадратуры Сатурн-Уран в этом случае санкции и запреты, ограничения могут быть направлены на основные виды СМИ, начиная с интернет-ресурсов и соцсетей, и заканчивая, например, операторами телефонной (сотовой) связи. В другом варианте это цензура, вынужденные перемены/перезагрузка систем подачи информации, СМИ. Однако в целом 2021 год событийно вряд ли позволит правильно расшифровать и увидеть главные грядущие перемены-тренды, которые событийно ещё впереди вместе с переходами Плутона в Водолей и Нептуна в Овен в 2023-2025 годах.

4. «Между землёй и небом – война» (В. Цой) – этим рефреном можно косвенно охарактеризовать ещё один важнейший системный цикл наступающего 2021-го – конфликт Сатурна с Ураном, который сформируется трижды (февраль, июнь, декабрь). В данном случае Бог Неба, Уран, находится в знаке Земли, а Сатурн, как Бог Земли и посевов, в знаке Неба. Даже при позитивной оценке этого аспекта и предположению, что планеты смогут как-то договориться, конфигурация не только трудно прогнозируема (и так или иначе может принести вред и неожиданности), но и в целом связана с неисполнением прогнозов и разрушением планов. Однако антагонизм между традиционными подходами (Сатурн) и курсом на инновации (Уран) наверняка будет заметен во всех сферах управления и обустройства общества, борьба старых и новых порядков может привести к более глубокому расслоению общества на разных идеологических и классовых уровнях. В этом плане вызывает опасения и вероятность серьёзного кризиса в сфере общего рынка труда.

Другая сторона аспекта – сам довольно вредный транзит Урана по Тельцу, где он теперь получает «проводников» в виде Юпитера и Сатурна и сможет работать в полную силу. Ввиду включения сектора Тельца есть опасения за здоровье финансовых систем, денежных обращений, корпоративных капиталов. В виде каких-то исключений или невероятностей по этому аспекту – есть вероятность более активного интереса инопланетных сил к нашему огороду.

5. Росссия – есть основания говорить о какой-то внутренней позитивной перестройке (переустройстве) в стране, серьёзных начинаниях, благоприятных возможностях для удачных изменений, переменах, о повышенном (конструктивном) внимании к стране со стороны мирового сообщества. Подъём может испытать российская власть, неважно в каком лице – поста президента или коллективного органа. Рост внутреннего туризма и из других стран.

Вакцина – первенство России здесь не то, что не удивляет, это вообще наше, как хоккей, балет или фигурное катание. Никто же не удивляется, что такие продукты как гугл-эпл-твиттер-интел родом из США.

Также можно предполагать, что и отложенные Олимпиада в Токио и Чемпионат Европы по футболу 2020 вполне могут состоятся в 2021 году в назначенные сроки в июле и июне соответственно.

Счастливого Нового Года!

Serg Korablev