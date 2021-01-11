Ключ к разгадке знаков зодиака нашли в древней китайской деревне

Создание знаков зодиака считается выдающимся мировым вкладом, внесенным древнекитайскими учеными-альманахистами.

Система, используемая китайцами как в древности, так и в наше время, была признана ЮНЕСКО объектом нематериального культурного наследия в 2016 году.

Археологическая находка в деревне Таоси уезда Сянфэнь провинции Шаньси доказала, что зодиакальная система существовала около 4000 лет назад.

«Раскопки на месте Таоси начались в 1950-х годах, и этот процесс продолжается до сегодняшнего дня», – сказал Гао Цзянтао, один из археологов, присоединившихся к исследованиям три десятилетия назад.

Гао признался, что одним из важных открытий были 13 колонн, выступающих из земли.

«Вначале мы не знали функции колонн», – сказал археолог и добавил: «Однако после многих лет наблюдений за проекцией колонн под солнцем мы поняли, что это было место древней обсерватории. А колонны использовались для измерения угла луча солнца и определения 24 зодиакальных терминов года».

По словам Гао, 24 знака зодиака все еще используются в китайском сельском хозяйстве. Отмечается, что традиционный китайский сельскохозяйственный календарь тесно связан с более известным лунным. Вместо месяцев этот календарь делится на 24 двухнедельных сегмента, известных как «Солнечные условия».

Еще одной важной находкой стали глиняные реликвии с пиктограммами. Археологи считают, что это была древняя письменность, более чем на 500 лет старше оракулов, написанных на костях и черепашьих панцирях, обнаруженных в городе Аньян провинции Хэнань. В настоящее время Таоси является основным местом проведения историко-культурных экскурсий в провинции Шаньси.