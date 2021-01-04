Если с другом вышел в путь — гороскоп на 5 января

22 лунные сутки. Общий фон дня - сдержанный оптимизм. Луна в Весах ставит акцент на коллективных ценностях, обновленном понятии равенства, законности, справедливости.

Невыгодна обособленность, преимущества дает принадлежность к той или иной группе. Нежелательны начинания: даже если цели ясны и планы сформированы, ждет заминка в связи с переменой тактики. Хорошо проникаться сегодня духом новых социальных, профессиональных, юридических и этических норм, оценивать общие для всех перспективы и горизонты планирования, сравнивать доступные варианты стратегических сценариев, заново формировать партнерские принципы.

Овен ‌‌

Сегодня звезды советуют Овнам присматриваться к новым формам социальных и личных отношений. Заслуживают внимания созданные с нуля (или кардинально реформированные) группы и сообщества: за ними будущее. В долгосрочных связях, от брака до трудового соглашения, может требоваться уточнение баланса интересов и обновление договора. Собственную активность пока лучше свернуть: нужен новый метод действий.

Телец

Тельцам сегодня не стоит бежать от общения с людьми и выполнения обязанностей. Это особенно важно, если вы намерены строить карьеру с нуля и в новых условиях: чем раньше вы начнете закладывать ее фундамент, тем лучше. Если вы оказались вдали от дома или в незнакомой экзотической среде, звезды советуют вам подумать не только о работе, но и о здоровье: уже сейчас его необходимо взять под контроль.

Близнецы

Близнецам рано проявлять бурную инициативу и громко заявлять о себе, но в эти сутки им важно не отставать от жизни. Стоит поддержать планы детей, разделить интересы с друзьями, посетить официальное мероприятие. Не стоит отказываться и от личной встречи. День поможет вам уточнить ваше новое мировоззрение, выбрать компанию, фронт работ, учебную программу, духовный ориентир или творческую концепцию.

Рак ‌‌

Обстоятельства этого дня подскажут Ракам, как сохранить мир в своем доме или баланс интересов на работе. Даже в «родном гнезде» могут смениться устои, традиции и базовые принципы общежития. Если у вас остались неразрешенные юридические проблемы, звезды настоятельно советуют изучать новые законы и правила: весьма вероятно, что в них содержится долгожданный ключ к решению вашей затяжной истории.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам подойти дальновиднее к формированию своих новых связей с окружением и придерживаться ради этой цели определенных правил: демонстрировать дружелюбие, соблюдать этикет и не нарушать дистанцию (в том числе, психологическую). День поможет вам оказаться среди потенциальных партнеров, но лучше не спешить с завязыванием личных контактов и соглашениями на постоянной основе.

Дева ‌‌

Сегодня на одном из первых мест для Дев могут оказаться вопросы нового бюджета и заработка, финансовых обязательств, взаимовыгодного партнерства. Может назреть пересмотр прежнего договора с банком, работодателем, медицинской или страховой организацией. Возможно пополнение кошелька за счет щедрого аванса. Подходящий момент для нового опыта в материальных делах - например, для покупок вскладчину.

Весы ‌‌

Сегодня Весы получают моральную поддержку или новые официальные полномочия. В то же время, мало кому из Весов удастся окончательно избавиться от помех или старых личных обязанностей. День подходит для общих установочных мероприятий, связанных с планами на будущее, но при этом вам не стоит активно продвигать свою персону. Например, делать заявления «от первого лица» или рекламировать свои таланты.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше не принимать активного участия в событиях и отказаться от лишней суеты. Ситуация требует смены тактики, ритма жизни, а также, возможно, инструментов или места работы. Если у вас есть недоброжелатели, попробуйте их нейтрализовать - в противном случае, очень скоро они активизируются, в их лице вы рискуете получить весьма непредсказуемых конкурентов или грозных противников.

Стрелец

Стрельцам день дает шанс оказаться в подходящей компании, в кругу потенциальных единомышленников или партнеров. Многим Стрельцам поможет в этом их личное обаяние. Звезды советуют пользоваться правом расширить круг общения или сферу влияния, но рекомендуют пока не спешить с наращиванием рейтинга в новой группе. Сейчас не время блистать: возможен спад энергии или временный дефицит творческих идей.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам уделить внимание своим новым стратегическим целям и бюджету будущего. Выбирая заново профессию, должность или нишу в бизнесе, важно учесть изменившийся контекст ситуации. День подходит для общего планирования и анализа перспектив, но не слишком удачен для продвижения ваших личных интересов. Не стоит вступать в переговоры, подавать заявку или рассылать резюме.

Водолей

Сегодня Водолеи - осторожные оптимисты. День прояснит им их новые перспективы, горизонты планирования, варианты доступных сценариев и границы возможностей. Новая модель будущего покажется им терпимой, так как все ограничения в ней будут компенсироваться конкретными правами или благами. Новые нормы - юридические, профессиональные, социальные, этические - большинству Водолеев окажутся близки.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам полезно иметь в своем распоряжении грамотный план, надежного партнера или правильную систему ориентиров. Располагая такой опорой, можно не бояться сделать ложный шаг. Но и Рыбам, оставшимся без поддержки, не стоит действовать наугад. Их лучшая страховка в любом одиноком начинании - изучение новых правил игры (например, обновленной законодательной базы в интересующей области).