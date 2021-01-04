Если с другом вышел в путь — гороскоп на 5 января

22 лунные сутки. Общий фон дня - сдержанный оптимизм. Луна в Весах ставит акцент на коллективных ценностях, обновленном понятии равенства, законности, справедливости.
Невыгодна обособленность, преимущества дает принадлежность к той или иной группе. Нежелательны начинания: даже если цели ясны и планы сформированы, ждет заминка в связи с переменой тактики. Хорошо проникаться сегодня духом новых социальных, профессиональных, юридических и этических норм, оценивать общие для всех перспективы и горизонты планирования, сравнивать доступные варианты стратегических сценариев, заново формировать партнерские принципы.
Сегодня звезды советуют Овнам присматриваться к новым формам социальных и личных отношений. Заслуживают внимания созданные с нуля (или кардинально реформированные) группы и сообщества: за ними будущее. В долгосрочных связях, от брака до трудового соглашения, может требоваться уточнение баланса интересов и обновление договора. Собственную активность пока лучше свернуть: нужен новый метод действий.
Тельцам сегодня не стоит бежать от общения с людьми и выполнения обязанностей. Это особенно важно, если вы намерены строить карьеру с нуля и в новых условиях: чем раньше вы начнете закладывать ее фундамент, тем лучше. Если вы оказались вдали от дома или в незнакомой экзотической среде, звезды советуют вам подумать не только о работе, но и о здоровье: уже сейчас его необходимо взять под контроль.
Близнецам рано проявлять бурную инициативу и громко заявлять о себе, но в эти сутки им важно не отставать от жизни. Стоит поддержать планы детей, разделить интересы с друзьями, посетить официальное мероприятие. Не стоит отказываться и от личной встречи. День поможет вам уточнить ваше новое мировоззрение, выбрать компанию, фронт работ, учебную программу, духовный ориентир или творческую концепцию.
Обстоятельства этого дня подскажут Ракам, как сохранить мир в своем доме или баланс интересов на работе. Даже в «родном гнезде» могут смениться устои, традиции и базовые принципы общежития. Если у вас остались неразрешенные юридические проблемы, звезды настоятельно советуют изучать новые законы и правила: весьма вероятно, что в них содержится долгожданный ключ к решению вашей затяжной истории.
Сегодня звезды советуют Львам подойти дальновиднее к формированию своих новых связей с окружением и придерживаться ради этой цели определенных правил: демонстрировать дружелюбие, соблюдать этикет и не нарушать дистанцию (в том числе, психологическую). День поможет вам оказаться среди потенциальных партнеров, но лучше не спешить с завязыванием личных контактов и соглашениями на постоянной основе.
Сегодня на одном из первых мест для Дев могут оказаться вопросы нового бюджета и заработка, финансовых обязательств, взаимовыгодного партнерства. Может назреть пересмотр прежнего договора с банком, работодателем, медицинской или страховой организацией. Возможно пополнение кошелька за счет щедрого аванса. Подходящий момент для нового опыта в материальных делах - например, для покупок вскладчину.
Сегодня Весы получают моральную поддержку или новые официальные полномочия. В то же время, мало кому из Весов удастся окончательно избавиться от помех или старых личных обязанностей. День подходит для общих установочных мероприятий, связанных с планами на будущее, но при этом вам не стоит активно продвигать свою персону. Например, делать заявления «от первого лица» или рекламировать свои таланты.
Сегодня Скорпионам лучше не принимать активного участия в событиях и отказаться от лишней суеты. Ситуация требует смены тактики, ритма жизни, а также, возможно, инструментов или места работы. Если у вас есть недоброжелатели, попробуйте их нейтрализовать - в противном случае, очень скоро они активизируются, в их лице вы рискуете получить весьма непредсказуемых конкурентов или грозных противников.
Стрельцам день дает шанс оказаться в подходящей компании, в кругу потенциальных единомышленников или партнеров. Многим Стрельцам поможет в этом их личное обаяние. Звезды советуют пользоваться правом расширить круг общения или сферу влияния, но рекомендуют пока не спешить с наращиванием рейтинга в новой группе. Сейчас не время блистать: возможен спад энергии или временный дефицит творческих идей.
Сегодня звезды советуют Козерогам уделить внимание своим новым стратегическим целям и бюджету будущего. Выбирая заново профессию, должность или нишу в бизнесе, важно учесть изменившийся контекст ситуации. День подходит для общего планирования и анализа перспектив, но не слишком удачен для продвижения ваших личных интересов. Не стоит вступать в переговоры, подавать заявку или рассылать резюме.
Сегодня Водолеи - осторожные оптимисты. День прояснит им их новые перспективы, горизонты планирования, варианты доступных сценариев и границы возможностей. Новая модель будущего покажется им терпимой, так как все ограничения в ней будут компенсироваться конкретными правами или благами. Новые нормы - юридические, профессиональные, социальные, этические - большинству Водолеев окажутся близки.
Сегодня Рыбам полезно иметь в своем распоряжении грамотный план, надежного партнера или правильную систему ориентиров. Располагая такой опорой, можно не бояться сделать ложный шаг. Но и Рыбам, оставшимся без поддержки, не стоит действовать наугад. Их лучшая страховка в любом одиноком начинании - изучение новых правил игры (например, обновленной законодательной базы в интересующей области).