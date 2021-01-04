Правила игры меняются — любовный гороскоп на 5 января

Сценарий любовных игр и отношений в целом меняется, пытайтесь подстроиться.

Овен ‌‌

Сегодня партнеры Овнов обозначат им новые границы общения (а возможно, это сделает сама жизнь с ее переменами). Не бойтесь новшеств: настал уникальный момент, позволяющий оптимизировать отношения. Не нужно «бороться за любовь» или отстаивать свои интересы - наоборот, сверните на время инициативу.

Телец

Сегодня звезды не советуют влюбленным Тельцам держать свои чувства в себе, а со своими проблемами справляться в гордом одиночестве. Отношения - дело двоих, а взаимная поддержка вполне может стать трамплином для их развития. День требует миролюбия, равновесия интересов и умения держать дистанцию.

Близнецы

Сегодня звезды напоминают Близнецам, что у них появляется шанс выстроить свою личную жизнь на новых, более удачных условиях. И подсказывают, что для этого необходимо начать с общих планов или взглядов. Если «брат по разуму» уже рядом с вами, вам стоит как можно крепче держаться за такие отношения.

Рак ‌‌

Влюбленным Ракам сегодня стоит ценить равновесие в отношениях и учиться поддерживать его на новых началах. Возможно, для этого вам придется расширить свой кругозор или поднять планку терпимости к чужим убеждениям. Важные качества дня - дружелюбие и договороспособность. Избегайте сентиментальности.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам не пренебрегать внешним антуражем свидания и обставить любовную встречу по всем правилам хорошего тона. Если те или иные обстоятельства не позволяют выполнить всю программу, следуйте правилу «лучше меньше, да лучше» и предпочтите количеству красивых жестов их качество.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам избегать личного творчества в делах сердечных и держаться в них общепринятых ритуалов. Если на повестке дня романтическое первое знакомство, позаботьтесь о том, чтобы выглядеть стильно, но также постарайтесь произвести впечатление продвинутого и справедливого человека.

Весы ‌‌

Сегодня Весы жаждут любовных игр по новым правилам, но сами пока не слишком к ним готовы. Воздержитесь от инициатив, громких заявлений, признаний и выяснения отношений, пока не «созреете» полностью для желаемого формата. У партнера спад энергии, не удивляйтесь, если его стратегия вскоре изменится.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы лишены энергии или ограничены в территории для маневра. Не время для инициативы и настойчивости, лучше сбавить обороты в делах сердечных. Не самый удачный день для спора и ультиматума, желательно не доводить ситуацию до крайностей и всячески сглаживать «острые углы».

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы смотрят в будущее и хотят видеть себя в нем вместе с любимым человеком. И это вполне возможно, если рядом с ними - настоящий друг и единомышленник. Что касается чувственной стороны, то в этот день лучше не настраиваться на интимные подвиги: возможен энергетический спад.

Козерог

Сегодня партнер ждет от Козерога справедливого вклада в отношения, и именно здесь вероятны проблемы у типичных представителей знака. У многих Козерогов будет свое понимание справедливости, не всегда совпадающее с общепринятым, из-за чего в ходе свидания возможны двойственные или забавные ситуации.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям быть увереннее в себе и больше доверять судьбе - тогда в их личной жизни все начнет складываться наилучшим, точнее, наиболее правильным образом. В любви вы становитесь удачливее, но и разборчивее. У вас появляется шанс самому (самой) стать режиссером своего счастья.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют влюбленным Рыбам иметь твердые принципы (особенно, насчет дел интимных). Возможно, сейчас вам лучше быть в одиночестве, чем рядом с чужим по духу человеком. Важно понять новые правила любовной игры: их может продиктовать партнер, обстановка или ваш изменившийся стиль жизни.