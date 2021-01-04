Астролог: «У автолюбителей большие проблемы»

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 4 декабря по 10 января.

Неделя имеет признаки повышенной напряжённости. В понедельник будет поддержка Космоса для водителей, соблюдающих правила и порядок на дороге, но во вторник даже такие водители могут встать в пробку или встретиться на дороге с неприятными автогонщиками.

Со среды до субботы дни похожи, требуется дополнительное внимание к техническому состоянию машины, топлива, тормозов, уровню расходных жидкостей.

В воскресенье ситуация улучшится в пользу автолюбителей, риски снизятся.

Мы приближаемся к середине января — одному из самых напряжённых периодов 2021 года. Хороший совет — в напряжённые дни отложите поездки, особенно в часы пик, если это возможно, и оставляйте себе запас времени, если вам нужно успеть куда-либо, упрощайте маршрут.