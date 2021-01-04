Как правильно гадать в Рождество

Еще в древности ночь перед Рождеством считалась особенной из-за таинства, мистики и волшебства. Именно в это время гадания наиболее точно показывают судьбу человека. Существует несколько правил для удачных и достоверных предсказаний.

Когда лучше всего гадать

Гадать можно в любое время дня и ночи начиная с 6 января и заканчивая 19. В эти дни у славянских народов были святки. Они отсчитываются с кануна Рождества и до Крещения. В это время можно гадать, колядовать, а все дни считаются волшебными. Однако наиболее действенными считаются гадания в ночь с 6 на 7 января – в это время потусторонние силы действуют лучше и влияют на качество предсказаний.

Где гадать

Идеальными местами для гадания считаются те, где смешивается мир живых и духов. Дело в том, что во время предсказания человек прибегает к помощи потусторонних сил, которые знают больше, чем простые смертные. В древности местами, где были два мира, считались бани, чердаки, пороги, а также зеркала.

Что нельзя делать во время гадания

В первую очередь, нельзя гадать в високосный год. День, добавленный в феврале, называется Касьяновым днем. В древности он считался несчастливым, так как по легенде Иоан Кассиан не любил людей и не помогал им, поэтому за него молятся раз в три года.

Во время гадания нельзя оставлять в комнате церковные атрибуты и носить нательный крестик. Если у вас все это имеется – отложите на время, а потом вернете на место.

На человеке не должно быть поясов, браслетов, ремней или веревок, завязанных узлом. С волос нужно снять все аксессуары и распустить их. Иначе все это будет мешать действию. Нельзя скрещивать руки и ноги.

В помещении во время гадания не должно быть других источников света, кроме свечей. Ими же сделайте круг и встаньте в него – он защитит вас от влияния темных сил. Из комнаты нужно убрать домашних животных.

Алевтина Кузнецова