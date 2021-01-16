Что принесет удачу каждому знаку зодиака

В отличие от большинства известных гороскопов, в древнем скандинавском гороскопе викингов «управитель» определенного месяца (знака зодиака) не наделяет человека какими-либо чертами и качествами, а предлагает ему символы. Используя их, каждый может обрести счастье.

Например, согласно древним скандинавским сказаниям, за судьбу людей, рожденных в период с 21 марта по 20 апреля, отвечает бог Один. Викинги говорили, что завоевать его расположение можно, имея при себе черный талисман или надевая одежду того же цвета.

Период с 21 апреля по 20 мая – время правления сына Одина Тора, бога грома, молнии и плодородия. Всем, кто хочет заручиться его поддержкой, советуют иметь при себе уменьшенную копию молота.

Третьим месяцем гороскопа викингов (21 мая – 21 июня) управляет бог Тир. Он отличается строгостью и справедливостью, а его символом считается меч.

Периодом с 22 июня по 22 июля управляет Бальдар. Согласно скандинавской легенде, его талисманом является ветка омелы.

Символом бога Браги (23 июля – 23 августа) считается арфа. Специалисты отмечают, что это он, согласно мифам, был крайне красноречивым и писал стихи.

Видар (24 августа – 22 сентября) является покровителем безответно влюбленных. Его фигура отождествляется с символом вечной и верной взаимной любви. Речь идет о растении барвинок.

Покровитель зимних холодов и вьюг, бог Ходер, отвечает за седьмой месяц (23 сентября – 23 октября). Его символ – дротик. Кроме того, считается, что удачу людям, родившимся в этот период, приносит белый цвет.

Восьмым месяцем (24 октября – 22 ноября) гороскопа викингов управляет бог Хермед. Его символом является кольцо и все, что может каким-то образом замыкаться: ремень, пояс или венок.

Талисманом у всех, кто родился в период с 23 ноября по 21 декабря, являются бирюза или топаз. Покровителем этого месяца является бог Хенер.

Бог Ньерд (22 декабря – 20 января) оказывает покровительство всем, кто ценит семью и почитает предков. Символом могут быть даже старые фотографии.

Периодом с 21 января по 19 февраля, согласно гороскопу викингов, управляет бог судьбы Локи. Его символом является огонь. Талисманом Вали (20 февраля – 20 марта) считаются растения, в частности – ясень.