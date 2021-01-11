Каким знакам зодиака нельзя доверять тайны

Хорошо, когда рядом есть человек, которому можно все рассказать.

Но не всем людям стоит открывать собственную душу. Астрологи выделили несколько знаков зодиака, которым точно нельзя доверять сокровенные тайны. Так кто же это?

Данный представитель зодиакального созвездия занимает в этом списке лидирующее место. Всех Близнецов отличает непредсказуемость. Если посмотреть на этот знак со стороны, то можно подумать, что в нем живут два человека, причем противоположных по характеру. Одна личность все внимательно выслушает и поклянется ничего никому не рассказывать. Вторая же захочет выдать тайну при первой же возможности.

Близнецы обожают коллекционировать чужие тайны, ведь таким образом они собирают компромат на окружающих людей. Именно поэтому не стоит рассказывать этому воздушному знаку сокровенные тайны. В голове этого представителя воздушной стихии содержится много секретов. И каждый из них может вырваться наружу в любой момент. Причем не всегда намеренно, часто Близнецы выдают чужие секреты совершенно случайно.

Дева занимает второе место в этом рейтинге и не зря. Ведь данный земной знак просто обожает обсуждать все, что его окружает. Такой человек не прочь вешать на людей «ярлыки». Собственные тайны Дева хранит под строжайшим секретом. Но вот выдавать чужие секреты они очень даже не против. Данному представителю зодиакального круга невероятно трудно держать секретную информацию в себе.

Люди, которые родились под знаком Девы, не только расскажут все доверенные им тайны, но и с превеликим удовольствием все приукрасят. Данному знаку Зодиака кажется, что таким образом они добавят небольшое количество перчинки. И вовсе не учитывают того, что просто говорят неправду своему собеседнику.Но все-таки существует способ того, как уберечься от слухов, которые может распускать Дева. Необходимо просто стать ее близким и лучшим другом. Когда отношения с ней будут длительными и теплыми, то она точно не будет выдавать секреты.

Стрелец – это импульсивный и непредсказуемый знак Зодиака. Он хороший слушатель, поэтому люди часто доверяют ему свои секреты.

Но часто данный представитель огненной стихии и сам не понимает, что совершил глупость. В порыве эмоций он может разболтать все доверенные ему секреты. Особенно если накануне Стрелец поссорился, то он обязательно выдаст все тайны того, с кем повздорил.