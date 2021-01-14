Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

Астролог назвал самый опасный день в январе

Профиль4 часа назад
Фото: depositphotos

Астролог предсказал в январе 2021 года опасный день, когда нужно быть осторожнее при совершении важных поступков или принятии решений.

30 января станет первым днем обратного движения Меркурия. Наступит время хаоса и неразберихи, предупреждают специалисты. Не рекомендуется в этот день выходить из дома без особой необходимости, так как на пути встретятся неприятности, желательно не отправляться в дальнюю дорогу и не назначать встреч. Ретроградный Меркурий может принести множество неудач как в семейных и романтических отношениях, так и в деловой сфере.

Последние новости
Астрологи рассказали, от чего толстеет каждый знак зодиака
Кардинальные перемены в жизни 5 знаков зодиака предсказал цыганский гороскоп
Кельтский гороскоп раскрыл черты личности каждого знака зодиака
Гороскопы

Читайте также

Поставьте отношения на паузу — любовный гороскоп на 15 января

Сдвигайте карьеру с мертвой точки — финансовый гороскоп на 15 января

Отдыхаем без задних ног — гороскоп на 15 января