Почему весь мир празднует Рождество 25 декабря, а Россия – 7 января

Как так получилось, что в нашем, таком небольшом мире, существует сразу два Рождества? Одно празднуют в ночь с 24 на 25 декабря, а другое – в ночь с 6 на 7 января.

Что необычного происходит 25 декабря

В ночь с 21 на 22 декабря случается Зимнее Солнцестояние – это самый короткий световой день в году и самая длинная ночь. А праздник Рождества (ночь с 24 на 25) происходит спустя 3 дня после этого знаменательного события. И это именно та точка, после которой световой день начинает увеличиваться, планета начинает движение в сторону нового цикла, нового рождения Солнца. Древние славяне и другие народы придавали большое значение этой дате, и Рождество пришло на смену старым праздникам.

Как же 25 декабря превратилось в 7 января

Изначально в России его праздновали так же, как и во всем мире – 25 числа. С одной лишь разницей: с 1582 года Европа жила по своему календарю (григорианскому), а Россия – по более старому (юлианскому). Иными словами, 25 декабря в Европе и 25 декабря в России – это разные дни. И к 1918 году разница эта составляла целых 13 дней! После революции было принято решение все же прейти на григорианский календарь, но Русская православная церковь отказалась осуществлять этот переход, и Рождество продолжили отмечать 25 декабря с уточнением «по старому стилю», что соответствовало 7 января «по новому стилю».

Только ли в России придерживаются такой традиции

Нет, так же Рождество празднуют в Грузии, Сербии, Иерусалиме и Афоне. Поэтому встречать праздник по «домашней» традиции можно в разных уголках мира. А можно, наоборот, отпраздновать Рождество дважды!

Несмотря на то, какую дату мы выбираем, важно в этот день сохранить добрый настрой и веру в Чудо, обновление, приход в этот мир Божественного начала и Света. И тогда любая дата будет для нас наполнена смыслом и радостью – а без этих составляющих праздник не может быть полным!

Диана Сабитова