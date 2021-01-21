Астролог объяснила, почему знакам не везет в любви

Астролог Ален Шахсу составила рейтинг знаков зодиака по степени их везучести в любви, назвав причину неудачных отношений у каждого.

Так, хуже всего с любовью обстоят дела у Скорпионов. Несмотря на их харизму и привлекательность, они зачастую буквально раздавливают партнера тяжестью собственного характера. Потеряв интерес к «жертве», они отправляются на поиски новой.

Близнецы убеждены, что им патологически не везет на личном фронте. Однако они не замечают, что сами делают ноги при первом намеке на брак и серьезные отношения.

Десятое место достается Водолеям, которых постоянно тянет влюбиться в тех, кто с ними совершенно не совместим. Причем эти знаки не извлекают уроки из прошлого.

В чем нет недостатка у Львов, так это в поклонниках и поклонницах. Однако такое изобилие нередко мешает представителям этого знака сделать правильный выбор.

На восьмом месте рейтинга расположились Раки, которые мечтают разглядеть в каждом встречном единственную и неповторимую любовь всей своей жизни. Этим нередко пользуются проходимцы, так что Ракам не следует терять бдительность.

Седьмое место занимают Козероги, которые в выборе партнера полагаются на холодный расчет. При этом они теряют большую часть шансов на романтические отношения. Но, как известно, упорства этим знакам не занимать.

В середине рейтинга расположились Рыбы. Они выбирают сами — наслаждаться в отношениях или страдать (в зависимости от того, что им на данный момент хочется).

Занимающие пятое место Овны уверены, что в любви им везет всегда, ведь они привыкли сами ковать свое счастье. Если же партнер не оправдает надежд, то Овен с легкостью забудет о его существовании.

Девы нередко пренебрегают подарками судьбы, так как ждут настоящего принца или принцессу. Именно это мешает знаку попасть в тройку лидеров.

Почетное третье место достается Тельцам. Они ни за что не упустят своего шанса на счастливую любовь и быстренько захомутают подходящего партнера всеми возможными способами.

Серебряные призеры Стрельцы способны полюбить кого угодно, приписав своему избраннику исключительные достоинства. Даже разочарование не способно убить в них позитивного отношения к жизни и веру в настоящее чувство.

Лидерами рейтинга становятся Весы. Их сложно не любить, поэтому представителям этого знака следует лишь выбрать лучшего из лучших. Однако завидовать им не стоит, уверяет астролог, так как любовь — это единственное, в чем везет Весам.