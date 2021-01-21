Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

Астролог объяснила, почему знакам не везет в любви

Вечерняя Москва22 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва

Астролог Ален Шахсу составила рейтинг знаков зодиака по степени их везучести в любви, назвав причину неудачных отношений у каждого.

Скорпион

Так, хуже всего с любовью обстоят дела у Скорпионов. Несмотря на их харизму и привлекательность, они зачастую буквально раздавливают партнера тяжестью собственного характера. Потеряв интерес к «жертве», они отправляются на поиски новой.

Близнецы

Близнецы убеждены, что им патологически не везет на личном фронте. Однако они не замечают, что сами делают ноги при первом намеке на брак и серьезные отношения.

Водолей

Десятое место достается Водолеям, которых постоянно тянет влюбиться в тех, кто с ними совершенно не совместим. Причем эти знаки не извлекают уроки из прошлого.

Лев

В чем нет недостатка у Львов, так это в поклонниках и поклонницах. Однако такое изобилие нередко мешает представителям этого знака сделать правильный выбор.

Рак

На восьмом месте рейтинга расположились Раки, которые мечтают разглядеть в каждом встречном единственную и неповторимую любовь всей своей жизни. Этим нередко пользуются проходимцы, так что Ракам не следует терять бдительность.

Козерог

Седьмое место занимают Козероги, которые в выборе партнера полагаются на холодный расчет. При этом они теряют большую часть шансов на романтические отношения. Но, как известно, упорства этим знакам не занимать.

Рыбы

В середине рейтинга расположились Рыбы. Они выбирают сами — наслаждаться в отношениях или страдать (в зависимости от того, что им на данный момент хочется).

Овен

Занимающие пятое место Овны уверены, что в любви им везет всегда, ведь они привыкли сами ковать свое счастье. Если же партнер не оправдает надежд, то Овен с легкостью забудет о его существовании.

Дева

Девы нередко пренебрегают подарками судьбы, так как ждут настоящего принца или принцессу. Именно это мешает знаку попасть в тройку лидеров.

Телец

Почетное третье место достается Тельцам. Они ни за что не упустят своего шанса на счастливую любовь и быстренько захомутают подходящего партнера всеми возможными способами.

Стрелец

Серебряные призеры Стрельцы способны полюбить кого угодно, приписав своему избраннику исключительные достоинства. Даже разочарование не способно убить в них позитивного отношения к жизни и веру в настоящее чувство.

Весы

Лидерами рейтинга становятся Весы. Их сложно не любить, поэтому представителям этого знака следует лишь выбрать лучшего из лучших. Однако завидовать им не стоит, уверяет астролог, так как любовь — это единственное, в чем везет Весам.

Последние новости
Астролог рассказала, в каком возрасте знакам зодиака нужно вступать в брак
Астрологи назвали самый удачный месяц 2021 года для каждого знака зодиака
Названы самые невезучие в 2021 году знаки зодиака
Знаки зодиака

Читайте также

Астрологи назвали качества, которые мешают добиваться успеха

Какого цвета ваше имя

Нумеролог рассказал, как выбрать «счастливый» автомобильный номер