Шаманка рассказала, как провести обряды на счастье

Для одних счастье заключается в крепком здоровье, семье, а для других — в возможности самореализации. Объяснить, что включает в себя это понятие из-за субъективности очень сложно. Очевидно одно, счастье — это состояние благодарности к жизни просто за ее существование.

У каждого человека есть свои цели и желания, исполнение которых, приближает его к счастью. Существует немало ритуалов и обрядов, которые помогают воплотить мечты в реальность. Например, записки с пожеланиями, которые сжигаются в бокале шампанского в бой курантов. Главное — уметь правильно формулировать свои желания. Потомственный шаман Елена Батыр рассказала об обрядах, которые привлекут в дом счастье.

Шаманский обряд

«Если есть возможность зажечь костер — всегда всем советую делать шаманский обряд. В шаманском обряде мы должны кормить богов, духов и предков», — рассказывает Батыр.

Для обряда подойдут конфеты, печенье, фрукты, масло или молоко. Эти продукты сжигаются на костре, а дым, который получается, доносится до высших сил и помогает им насытиться.

Но в таком обряде есть важный нюанс. В соответствии с российским законодательством существуют ограничения на разведение костров. Необходимо соблюдать противопожарные меры. Следует разводить костры в специально отведенных местах с соблюдением установленных государством правил.

Обряд на воде

Отличной альтернативой для обряда с костром станет древний шаманский обряд на воде. Для этого понадобится любой водоем — речка, ручей и даже море. Желательно, чтобы вода в нем циркулировала. Но если обряд делается в стоячей воде — ничего страшного.

Для исполнения обряда необходимо взять тот же набор — печенье, конфеты, молоко или сливки. Их необходимо бросить или вылить в воду. Но самое главное — делать это не бездумно. Нужно четко сформулировать и проговорить про себя желания. Так, если для человека счастье — это крепкое здоровье, нужно сформулировать это в своих мыслях.

К вышеперечисленным продуктам можно добавить одну желтую и одну белую монетки. Все дело в том, что желтый цвет — символ золота, а белый — серебра. Таким образом человек сделает подношение высшим силам.

Верить или не верить в существование высших сил — выбор каждого человека. Но даже ученые и врачи неоднократно высказывались по поводу материализации мыслей. Если сильно чего-то хотеть — это обязательно придет в жизнь.