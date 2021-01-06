Как нельзя гадать на Рождество

Гадания в рождественский сочельник — одна из главных традиций христианского праздника.

Рождественские гадания – как много интересного скрыто в этой традиции! Не одно поколение девушек ждало, затаив дыхание, ответа на свои самые сокровенные вопросы: в рисунке воска, во сне, в зеркале…Однако не всегда этот процесс происходит гладко, поэтому попробуем разобраться, как обезопасить себя от бед и разочарований.

Гадание с зеркалом

Для начала разберемся с популярным гаданием – с помощью зеркала. Вариации бывают разные, но смысл примерно один – устроить зеркальный лабиринт и попробовать в нем увидеть своего суженого. Зеркала имеют свою память и свою историю, поэтому можно считать удачей, если они вообще ничего не покажут. А вот если покажут….Совсем не факт, что это будет обещанный жених.

Неизвестно, кто из потустороннего мира захочет таким образом показаться потенциальной невесте, какую драму или трагедию захочет поведать это существо. Поэтому важное правило – зеркала должны быть новыми: чем старше зеркало, тем опасней обряд с ним. А если оно висело в комнате или доме, где находился покойник – его в принципе лучше уничтожить, а уж тем более не использовать в ритуалах. Также желательно долго в зеркальный лабиринт не всматриваться, не позволять себя «затянуть». Впечатлительным и нервным людям, легко впадающим в трансовые состояния, следует быть крайне осторожными с этим ритуалом.

Гадание на валенках

Еще одно популярное гадание – взять предметы и тянуть их наугад, что попадется, таким и год будет. Среди таких предметов обязательно попадется и кольцо, возможно, чье-то обручальное. Любые украшения несут большой отпечаток энергетики человека, а уж обручальное кольцо и подавно. И это может быть не только энергетика счастливого замужества (как ожидают потенциальные невесты), но и наоборот, горести и разочарования. Поэтому лучше убедиться, что ничего дурного в жизни обладателей этих предметов нет. И, конечно же, не стоит примерять чужие украшения.

С кем гадать

И напоследок, как и в любом деле, важна компания, с которой вы гадаете. Все подружки должны быть проверенными, светлыми и надежными людьми. Дурной глаз и зависть в таком деле – плохой помощник, и будет мешать видению, чувствованию и считыванию пророчества.