Как исполнить все свои желания

Мы часто забываем о том, что каждое действие и каждое свершение изначально существовало в виде мысли или идеи. Прежде чем нечто было материализовано и реализовано, оно возникало в виде желания в душе человека. Почему же получается так, что у кого-то желания исполняются, а у кого-то нет?

1. Человек слишком много беспокоится, распыляется. Желаний много, и они могут противоречить друг другу (хочу быть свободным, но в то же время в отношениях, хочу работать на интересной работе, но больше отдыхать и т.п.). Если осознать возможные противоречия, выстроить определенную иерархию, отделить главные желания от второстепенных, момент материализации наступит быстрее.

2. У человека есть много страхов и опасений по поводу своих желаний. «Буду богатым – подвергну свою жизнь опасности, стану плохим человеком», «Стану известным – будут завидовать, никакой личной жизни» и т.п. Страх – очень сильная эмоция, в ней много энергии и она, конечно же, будет блокировать реализацию. Осознание страхов и их развенчание открывает новые возможности для материализации задуманного.

3. Человек не верит в саму возможность реализации. Тут все очень просто – невозможно одновременно желать и отказываться верить в материализацию задуманного. Если вместе с желанием возникают мысли «ничего не получится», «так не бывает», «это невозможно» – желание не сможет стать реальностью. Поэтому следующий шаг – отказ от подобных деструктивных установок. Если я чего-то желаю, я автоматически верю в то, что это возможно, пусть и с очень малой долей вероятности, но возможность есть всегда.

4. Человек не знает своих истинных желаний. Вместо этого он присваивает желания близких («родители так хотят», «друзьям это нравится, значит мне тоже»). Такие желания не являются истинными, поэтому часть Души будет сопротивляться их исполнению. Зачем тратить свой потенциал на то, что противоречит истинной цели? Имеет смысл разобраться с тем, что по-настоящему отзывается и вызывает радость и восторг, и будучи признанными, такие желания могут осуществиться очень быстро.