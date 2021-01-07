Судьба свернет в неожиданную сторону — любовный гороскоп на 8 января

Готовьтесь к резкому повороту событий, который сулит грандиозные перемены.

Овен ‌‌

Сегодня Овны ощутят прилив сексуальных желаний и будут рады, если партнер без лишних слов разделит их настрой. Как назло, гармония в паре может оказаться под вопросом. Многие Овны столкнутся с переменой в поведении любимого человека и будут чувствовать себя, как на экзамене (и не только в спальне).

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы склонны остро реагировать на все ходы партнера. Возможно, дело в партнере, а возможно, в росте чувственности. Весьма опасным элементом романа становятся долгие разговоры. Все сложные вопросы решайте в спальне: сейчас это отличный способ конструктивно разрядить атмосферу.

Близнецы

Близнецам звезды подсказывают, что сегодня не лучший день для любви - а утешают их тем, что это временно. Если обстоятельства не позволяют вам слиться с партнером в телесном экстазе, сливайтесь в экстазе моральном. Возможно, вам пора вместе пойти учиться или начать побольше общаться друг с другом.

Рак ‌‌

Сегодня влюбленным Ракам нужна спокойная обстановка с интимным оттенком - все прочее выводит их из себя и лишает чувства внутренней гармонии. Лишь в атмосфере интимности расцветут их чувства. Чтобы свидание не разочаровало, лучше заранее отключить связь: с друзьями можно пообщаться и в другой день.

Лев ‌‌

Сегодня влюбленные Львы на себе испытывают «эффект тормоза». Многие из них эмоциональны, впечатлительны, мнительны и внушаемы. Их лучше не донимать расспросами. Партнер, который уже завоевал их доверие, будет иметь на них сильное влияние, а вот новому объекту симпатий они вряд ли распахнут душу.

Дева ‌‌

Сегодня любовь делает Дев проницательными. Многие Девы безошибочно уловят новые нюансы обстановки и поймут, что ситуация работает на них. Настал период, когда лучше не слушать чужих советов и не прибегать в делах сердечных к слишком сложным ухищрениям: опирайтесь на принцип «чем проще, тем лучше».

Весы ‌‌

Сегодня влюбленные Весы станут прагматиками и потребуют от партнера не романтики, а вещественных знаков надежности. Прежние игры и манипуляции могут начать вызывать у них стойкое отвращение. Многие Весы оденутся в броню неприступности, вызывая толки о том, что к ним «на кривой козе не подъедешь».

Скорпион

Сегодня Скорпионы искусно используют все внешние бури для подпитки своих чувств, любые переживания трансформируя в энергию любви. Как им это удается - секрет, но именно эта стихийная магия и будет притягивать к ним сердца. Партнер, доведенный до стресса, найдет в их объятиях истинное утешение.

Стрелец

Влюбленных Стрельцов этот день вынудит стать практичнее, а заманчивые мечты загнать глубоко внутрь сознания. Чтобы дать волю своей и чужой эротической фантазии, для начала вам нужно очутиться вместе с пассией в полном уединении. Если такой возможности нет, от свидания в эти сутки лучше отказаться.

Козерог

Козерогам звезды сулят скорую удачу в любовных делах. Не исключено, что она случится уже сегодня. Если подарки судьбы задерживаются, звезды советуют вам не терять надежды, «чистить перышки» и готовиться к хорошему повороту событий, который вскоре последует. Не устраивайте свидание «на бегу».

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи пребывают в состоянии легкого шока, который периодически сменяется нервозностью. Многие Водолеи спрячут свои истинные чувства от посторонних глаз. Доступ к сокровищам их сердца получат лишь те, кому они целиком доверяют, главное при этом - не ошибиться в объекте доверия.

Рыбы ‌‌

Сегодня влюбленные Рыбы - интуиты, идеалисты и консерваторы, игнорируют все советы и доверяют лишь свои собственным тонким ощущениям. Звезды подсказывают, что сейчас Рыбки в этом полностью правы, и советуют им и впредь следовать своему внутреннему «камертону». Во всяком случае, до конца января.