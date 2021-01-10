Ищите выгоду во всем — финансовый гороскоп на 11-17 января

Венера в Козероге настроит вас на прагматичный и деловой подход к деньгам.

Вы станете экономными. Отдыху в ресторанах и праздничному шопингу вы будете предпочитать деловые обеды и покупку нужных и долговечных вещей, желательно поэкономней и б/у. Вам будут приносить радость заработанные деньги и деньги от долгосрочных дел, которые вы начали когда-то раньше. В понедельник соединение Меркурия с Юпитером принесет вам встречи с полезными людьми, в том числе и для денег. В среду — четверг трин Венеры с Ураном покажет вам новые пути для заработка. Да и прямо в эти дни вам может повезти в деньгах — скорее всего, на работе или в деловой ситуации. Но будьте предельно практичны. Не верьте в доход без усилий и не вкладывайте деньги в сомнительные проекты — с четверга станет активным квадрат Юпитера и Урана. Он будет действовать до 26 января и символизирует обольщение пустыми мечтами и потери из-за этого.

Овен ‌‌

Эта неделя складывается неоднозначно для Овнов. С одной стороны можно сказать, что это будет относительно финансово благополучное время. Доходы будут идти вам стабильно, вы будете успешно справляться с поставленными задачами. Это хорошие дни для совершенствования профессионального мастерства. В основном ваши успехи могут быть связаны с выполнением приказов и распоряжений начальства. Те, кто стремится к качественной работе и выполняет свои обязательства в запланированные сроки, смогут повысить уровень доходов и заручиться поддержкой начальства. Вас будут ценить за исполнительность и профессионализм. Сложность в том, что внешние обстоятельства могут внезапно поменяться, чем нарушат вашу финансовую стабильность. Вы можете остро почувствовать, что вам не хватает наличных денег для обеспечения своих потребностей. Возможно, это будет связано с какими-то материальными убытками, и необходимостью компенсировать эти убытки новыми расходами. Старайтесь не принимать участие в финансовых спекуляциях, типа игры на товарной или фондовой бирже.

Телец

Эта неделя складывается благоприятно для Тельцов, намеренных направить свои личные инициативы на личностное развитие и повышения уровня квалификации. У бизнесменов хорошее время для расширения географии бизнеса, командировок в другие страны и регионы с целью поиска более выгодных вариантов для сотрудничества и сбыта своей продукции. В первую очередь это почувствуют индивидуальные предприниматели, для которых важна свобода выбора в принятии решений. Вместе с тем у рядовых сотрудников компаний могут начаться осложнения в отношениях с начальством. Дело в том, что вам, вероятно, захочется проявить личную инициативу, однако ваши представления о том, как следует вести дела, войдут в противоречие с мнением начальства. Вас могут обвинить в превышении полномочий, самоуправстве, выходе за пределы компетенции. Также перед вами могут поставить трудновыполнимую задачу. Прежде всего, постарайтесь добиться, чтобы начальство четко сформулировало вам задание. И старайтесь не делать того, о чем вас никто не просит.

Близнецы

Близнецы на этой неделе могут столкнуться со странными ограничивающими влияниями. Интересно, что вы будете ощущать, что кто-то или что-то мешает вам действовать в свободном режиме. Возможно, у вас возникнет соблазн сделать что-то в обход существующих правил и норм поведения. Однако это будет чревато неприятностями. До конца недели ситуация с работой может ухудшиться. Дело в том, что вашу деятельность могут подвергнуть проверке, ревизии, что не позволит вам выполнять свои обязанности в свободном режиме. Могут возникнуть сложности в работе у тех, кто имеет отношение к транспорту, экспортно-импортным операциям и рекламе. Вместе с тем успешно проходят тайные переговоры. Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельных покровителей. Если часть ваших доходов идет за счет дополнительной подработки, то эти доходы будут расти. А на основной работе вы можете рассчитывать на получение льгот, каких-то выплат помимо зарплаты.

Рак ‌‌

В течение недели Раки смогут получить больше свободы действий и гораздо успешнее реализовать себя в деловой активности. Это благоприятное время для участия в собраниях акционеров, профсоюзных собраниях и любой коллективной творческой деятельности. Можете рассчитывать на получение денежной премии, которая будет выдана сверх запланированного лимита. Активизируются деловые партнерские связи. К концу недели может быть подписано выгодное соглашение о сотрудничестве. Можно делегировать часть своих полномочий партнеру, напарнику. Вместе с тем до конца недели ваши деловые планы могут подвергнуться серьезным коррективам. Дело в том, что это весьма нестабильные дни, когда могут происходить неожиданные события. В этом случае вам придется заниматься совсем не теми вопросами, которые были запланированы. Будьте готовы к неожиданностям. Вероятнее всего, с этим столкнутся работники кредитно-финансовых организаций, страховых агентств. Возрастает вероятность технических сбоев и производственного травматизма.

Лев ‌‌

В течение недели у Раков успешно идут дела. Отношения с начальством складываются благополучно. Улучшается деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Вам удастся добиться поставленных целей ценой меньших усилий, чем вы первоначально рассчитывали. Шансы на повышение профессионального статуса и карьерное продвижение будут высокими. Опирайтесь в своих действиях на поддержку со стороны коллег и подчиненных – они вас не подведут. Вместе с тем, в это время могут осложниться отношения у бизнесменов с деловыми партнерами. Нежелательно вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве. Опасайтесь обмана со стороны клиентов и партнеров по бизнесу. Воздерживайтесь от принятия радикальных решений. Осложняется работа тех, кто имеет отношение к сфере услуг. Вам будут часто попадаться клиенты, которые ведут себя странно, подчас неадекватно. Например, вы можете терять время на общение с клиентами, которые в итоге не станут делать вам заказ.

Дева ‌‌

Девам в течении недели удастся лучше всего реализовать себя в творческих профессиях. Это особенно относится к тем, чьи профессиональные достижения предстоит демонстрировать на публике, на сцене, в выставочных залах. Также вам светит удача в любом бизнесе, имеющим отношение к командировкам, контактам с людьми из других регионов и стран, дальним перевозкам грузов. Если у вас имеется свой бизнес, то ваши усилия, направленные на его расширение будут оправданы. Это благоприятные дни для участия в конкурсах, кастингах на занятие вакантной должности. Вместе с тем могут осложниться текущие дела и отношения с коллегами. Психологический климат в трудовом коллективе оставляет желать лучшего. Не исключены интриги, сплетни, подсиживание и просто некорректное поведение. Основная ваша задача – сохранить свою деловую репутацию и не давать ни малейшего повода в сомнениях относительно вашей профессиональной пригодности.

Весы ‌‌

У Весов на этой неделе благоприятное время для завершения проектов, связанных со сферой недвижимости. Строители и коммунальщики смогут успешно завершить работу и сдать готовые объекты заказчику. Увеличится приток денежных средств за счет получения выгодных заказов и появления новых клиентов. Можно брать деньги в долг на короткий срок и вкладывать их с выгодой для себя. Хорошо активизировать финансовую деятельность. Бизнесменам рекомендуется вкладывать деньги в покупку недвижимости. Склонным к рискованным финансовым авантюрам бизнесменам звезды советуют быть на этой неделе предельно осмотрительными. Не полагайтесь на счастливый случай – фортуна пока играет не на вашей стороне. Наибольшие убытки могут понести игроки на валютной и фондовой бирже. Торговцам лучше не делать крупных закупок товара на оптовых складах и базах. Есть риск купить неликвидный товар, который будет трудно перепродать.

Скорпион

У Скорпионов удачная неделя для всестороннего развития делового партнерства. Причем партнерство следует понимать в широком смысле. Это не только совместная работа в паре с компаньоном по бизнесу. Если вы работаете в сфере услуг, то в роли ваших партнеров выступают ваши клиенты и заказчики. Консультантам сетевого маркетинга можно проводить рекламные мероприятия в поисках новых клиентов и подписчиков. Ускоряется товарно-денежный оборот у торговцев. Если вы ищите новую работу, то в эти дни успешно пройдет собеседование у потенциального работодателя, и вы сможете трудоустроиться. Вместе с тем на этой неделе могут с затруднениями идти те дела и проекты, которые близки к завершению. Что-то будет мешать вам поставить последнюю точку, сделать последний штрих. Нет должного взаимопонимания с деловыми партнерам, особенно если вы работаете вместе с партнером в арендуемом помещении. Работники офисов, магазинов, складов будут испытывать некоторые неудобства на своем рабочем месте при выполнении обязанностей по работе.

Стрелец

В течении этой недели Стрельцам удастся улучшить свое финансовое положение. во многом это будет возможно благодаря вашей практичности и правильной оценке своих способностей. Используйте эти дни для совершенствования профессионального мастерства и повышения уровня квалификации. Вам могут поступать выгодные заказы. Вы будете пользоваться заслуженным авторитетом и успешно сможете справляться с возложенными на вас обязанностями. Особенно удачно пойдут дела у тех, кто работает с клиентами, заказчиками, покупателями – вашей работой клиенты останутся довольны. Вместе с тем следует быть осмотрительными при общении с новыми людьми. В поле вашего зрения могут появиться люди с нечестными намерениями. Не принимайте на веру поступающую к вам информацию. Многие сведения при проверке их на предмет достоверности, окажутся ложными. Если у вас вся неделя плотно загружена работой, то рекомендуется отключить себя от лишних контактов. Именно посторонние информационные влияния могут оторвать вас от дел и сорвать выполнение планов.

Козерог

У Козерогов в течение недели будет благоприятный период для реализации творческих планов. Очень важно, чтобы вы лично выступали в качестве инициаторов проектов, чтобы могли контролировать ход выполнения работ. В этом смысле более всего преуспеют те, чья работа связана с оказанием индивидуальных услуг или имеет отношение к индустрии шоу-бизнеса, туризма, развлечений и отдыха. Неплохо справятся с делами те, кто имеет свободный график работы и вправе сам решать, когда и каким делом ему удобнее заняться. Наиболее проблемная тема недели может быть связана с незапланированными расходами. Если вам кажется, что необходимо срочно что-то купить и это не терпит отлагательства, то, на самом деле вскоре может выясниться, что без этих расходов можно было обойтись. Этот период связан с неудачными финансовыми инвестициями, ложными представлениями о том, куда целесообразнее вкладывать деньги. Консультантам сетевого маркетинга пока лучше воздержаться от проведения рекламных мероприятий.

Водолей

Водолеи в течение недели смогут найти дополнительные источники дохода. Имеет смысл поискать удаленную подработку, а также работу на полставки или по совместительству. Особенно успешно это время для подведения итогов и подготовки отчетов о результатах проделанной работы за последнее время. Если вы работаете в офисе, то могут произойти какие-то перестановки, в результате которых условия вашей работы будут значительно улучшены. Например, вас могут перевести в другой кабинет, в котором будет более комфортно работать. Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя. Вместе с тем это не лучшее время для проявления инициативы при работе в сфере коммунального хозяйства и строительства. Возрастает риск производственного травматизма. Могут быть разногласия с родственниками в семейном бизнесе. Другая напряженная тема – завершение работы над долгосрочными проектами. На эту неделю лучше не планировать окончательного этапа любых видов работ. Именно на стадии завершения и будут проявлены наибольшие сложности.

Рыбы ‌‌

Эта неделя пройдет для Рыб неоднозначно. Удачно сложатся обстоятельства для тех, кто занимается посреднической и торгово-закупочной деятельностью. Ускоряется товарно-денежный обмен, ваши товары будут пользоваться высоким покупательским спросом, что приведет к росту доходов. Особенно успешно пойдет сотрудничество с единомышленниками и партнерами по акционерному обществу. У вас усиливается чутье к выгодным сделкам. Также ваши деловые связи будут в полной мере включены и принесут максимальную пользу. Однако ближе к выходным дням ситуация начнет меняться и у вас могут проявиться определенные проблемы. В первую очередь может возникнуть напряжение по линии деловых связей. Следует быть крайне осмотрительными при установлении новых знакомств. У вас наверняка возникнет потребность узнать какую-то информацию или обратиться за содействием к другим людям. Не принимайте сказанные вам слова за чистую монету. На самом деле все может оказаться совсем не так, как вам пытаются представить.