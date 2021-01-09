Судьбоносные встречи и роковые знакомства — гороскоп на 11-17 января

На этой неделе на небе активизируются пять значимых аспектов между планетами, что создает достаточно пёструю картину влияний.

11 января Меркурий соединяется с Юпитером. Аспект связан с активным проявлением себя в обществе, в контактах в знакомствах. Резкое усиление интеллектуальной активности в сочетании с общительностью. Может быть много новых знакомств, интенсивный обмен мнениями. Часто аспект приводит к потребности в самовыражении, к трансляции своих идей и знаний окружающим. Хорошо для преподавательской деятельности, рекламы и любых публичных выступлений. Удачно проходят поездки, путешествия. В бизнесе это время благоприятствует экономической экспансии. 12 января квадратура Меркурий-Уран. Аспект связан с проявлениями поспешности в словах и поступках. Могут быть внезапные идеи, которые однако могут остаться без положительных последствий. Непоследовательности, трудности в удержании одного выбранного направления деятельности, перескакивание на разные темы. Несмотря на высокую активность, поведение отличается суетливостью и излишне нервными резкими реакциями. Неблагоприятно для новых знакомств и общения.

13 января квадратура Марс-Сатурн. Весьма напряженный проблемный аспект. Энергия действия Марса наталкивается на препятствия и ограничения со стороны Сатурна. В итоге затрачивается слишком много энергии на преодоление сопротивления, и результат может оказаться минимальным, не сопоставимым с затратами сил. Аспект может быть связан с серьезными проблемами в разных сферах жизни. Часто может ломаться техника от перегрузок. Трудности в карьере, в соблюдении сроков выполнения работ. Физические перегрузки, перенапряжения могут негативно отразиться на состоянии здоровья. Могут возникать конфликтные ситуации с тяжелыми последствиями.

14 января сразу два аспекта: секстиль Венера-Уран и соединение Солнце-Плутон. Гармоничная связь Венеры с Ураном способна дать искрометность в любви. Возможна неожиданная симпатия, любовь с первого взгляда. В романтических отношениях тяга к новым впечатлениям, экспериментам. Могут быть приятные сюрпризы и богатая фантазия при придумывании чего-то необычного, чтобы обновить и разнообразить любовные отношения. Не исключена удача в деньгах, выигрыши в лотерею у тех, с кем этот аспект резонирует. Соединение Солнце-Плутон выводит на первый план вопросы власти, влияния, лидерских качеств. Особенно важен аспект для руководителей, которым требуется повести за собой большие массы людей. Волевые качества усиливаются и способны привести в движение большие скопления людей. Власть толпы способна на разрушительные действия, когда у толпы есть харизматичный лидер.

Овен ‌‌

В начале недели Овнам рекомендуется сосредоточиться на решении каких-то практических вопросов. Дело в том, что вы будете прекрасно представлять последствия от тех или иных своих поступков, поэтому ваши действия будут весьма результативными. Главное направление, где вы сможете максимально позитивно реализовать себя на этих днях – сфера материальной деятельности. Сосредоточьте свое внимание на профессиональной деятельности и на карьерном продвижении. К концу недели вам могут сделать предложения по повышению профессионального статуса. Это удачное время для покупок, особенно украшений, модной красивой одежды, предметов искусства. Вместе с тем вы не будете застрахованы от необходимости нести незапланированные финансовые расходы. Например, может сломаться бытовая техника или вы потеряете определенную сумму денег. В результате придется в оперативном порядке корректировать свои планы и решать внезапно возникшие вопросы. Также на этой неделе могут ухудшиться отношения с друзьями и подругами. Это особенно вероятно, если вы брали у них в долг определенную сумму денег или они у вас одалживали. Это не лучшее время для групповых занятий на фитнесе. В целом посещение любых клубов по интересам, там, где вы встречаетесь с завсегдатаями, сейчас нежелательно.

Телец

Тельцы на этой неделе будут склонными действовать самостоятельно и инициативно. Однако внешние обстоятельства могут всячески запутывать и дезориентировать вас. Из-за этого вы можете поставить перед собой ложные цели, и ваши действия будут в неправильном направлении. Не исключено, что вы будете смотреть на ситуацию вокруг вас сквозь розовые очки и не представлять себе реальных трудностей, с которыми придется столкнуться. Ваши личные желания могут войти в противоречие с внешними обстоятельствами. Причем сразу по двум направлениям. С одной стороны может усилиться напряженность в семье и в отношениях с родителями. С другой стороны не все благополучно будет складываться на работе. Звезды советуют вам обязательно находить возможность для того, чтобы побыть наедине с собой. У вас в эти дни усиливается потребность в обретении душевной внутренней гармонии, вам захочется спокойно и несуетно разобраться в самих себе, своих чувствах, в том, что вас беспокоит и тревожит. Это время умиротворения и осознания себя в новом качестве. Обязательно помогайте нуждающимся, причем делайте это бескорыстно – это важно для обретения душевного равновесия и мира.

Близнецы

Близнецам на этой неделе важно строго соблюдать нормы закона. Если откуда то и могут поступать неприятности, то, прежде всего они могут исходить от представителей власти и закона. Например, возрастает риск нарушений правил дорожного движения при вождении автомобиля. Такие нарушения не останутся без внимания и могут привести к штрафным санкциям. Также вам могут заблокировать банковские счета, если вы долго не платите по кредитным обязательствам. Все это может вносить определенный дискомфорт в привычный жизненный ритм. Тенденция на усиление ограничивающих влияний особенно сильно может проявиться в середине недели. Нежелательно в эти дни заводить новые знакомства и отправляться в дальние поездки. Могут испортиться отношения с кем-то из знакомых. Целенаправленные действия по преодолению ограничений в конце недели не встретят сопротивления (как вы могли бы ожидать этого в другие дни). Старайтесь прислушиваться к подсказкам своей интуиции, действуйте свободно и в соответствии с внутренним желанием. Неожиданно для себя вы не сможете уснуть в привычное для вас время. И просыпаться придется в разбитом состоянии. Дневное время у вас спутается с ночным временем. Справиться с этим лучше всего через физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе в вечернее время перед сном.

Рак ‌‌

У Раков эта неделя складывается неоднозначно. В начале и в середине недели могут произойти события, в результате которых вам, возможно, придется скорректировать некоторые свои планы и заниматься совсем другими вопросами. Прежде всего, это будет время неустойчивости в дружеских отношениях. Возможны неожиданные спонтанные конфликты, буквально «на ровном месте». В поле вашего зрения могут появиться новые люди, с которыми вы станете общаться. Активизируется ваше общение через Интернет, на сайтах знакомств, форумах, в социальных сетях. Однако звезды не советуют вас обольщаться относительно новых знакомств. Возможно, вы познакомитесь с людьми, которые не являются теми, за кого себя выдают. Не будьте излишне доверчивыми, не раскрывайте случайным людям свои тайны и подробности личной жизни. С другой стороны во второй половине недели могут исполниться некоторые ваши заветные желания. Например, на работе вам могут выдать неожиданно премию или кто-то сделает вам подарок, о котором вы мечтали. Попробуйте купить в эти дни лотерейный билет – возможно, фортуна улыбнется вам. Могут быть самые неожиданные сюрпризы, пусть даже небольшие, но приятные. Особенно хорошо пойдет развитие партнерских отношений. Супружеский союз укрепляется на основе взаимной любви и уважения.

Лев ‌‌

На этой неделе Львы могут испытывать на себе неоднозначные планетные влияний, которые могут затрагивать разные сферы жизнедеятельности. В начале и середине недели вы будете склонны к открытому, прямолинейному и бескомпромиссному поведению, что может негативно отразиться на супружеском союзе. Например, у вас могут возникнуть и усилиться подозрения, будто что-то от вас скрывают. А нежелание партнера подчиняться вашим настойчивым требованиям может еще больше разжечь конфликтные настроения. В деловом партнерстве при выполнении совместных дел вы почувствуете, что не сможете их сделать в одиночку, вам нужно будет надежное партнерство. Но как раз в этом будет трудно добиться согласия. Старайтесь не обострять ситуацию и, по возможности, идти на уступки. Не стоит ставить перед собой слишком большие цели и фанатично их добиваться. В конце недели ситуация смягчается и вы сможете успешно проявить свои деловые качества в решении текущих практических вопросов. Могут быть успехи в профессиональной деятельности. Движущим мотивом поведения в эти дни может стать стремление к наведению порядка в окружающем вас пространстве. Можете рассчитывать на помощь по хозяйству. Возможно, у вас появится домашнее животное.

Дева ‌‌

В начале и середине недели Девам рекомендуется больше внимания уделять своему здоровью. Дело в том, что в эти дни может снизиться ваш иммунитет и это может сделать вас уязвимыми к простудным инфекционными и вирусными заболеваниями. Не забывайте о мерах профилактики здоровья, правилах гигиены тела. Держитесь подальше от тех, кто чихает и кашляет. При использовании лекарственных средств будьте внимательнее. Есть опасность что-то перепутать. В домашних и бытовых вопросах вам будет сложнее поддерживать порядок. Многие текущие дела могут быть пущены на самотек. Возможно, вашим родным и близким может потребоваться ваша помощь, ваша забота и уход и это будет достаточно непросто для вас. В конце недели наступает благоприятное время для творческих увлечений, хобби. Хорошо посещать увеселительные мероприятия, концерты, кинотеатры, театрализованные представления и рестораны. Станут гармоничнее развиваться ваши романтические отношения. Если вы ведете судебные тяжбы и никак не можете выпутаться из них, то в эти дни вам может представиться шанс для компромисса и заключения мирового соглашения. Усиливается ваша тяга к новым знаниям, вы будете легко обучаться.

Весы ‌‌

В начале и середине недели Весы, состоящие в романтических отношениях, могут пережить некоторое напряжение. Дело в том, что вы можете почувствовать усиление собственнических инстинктов, что может побудить к проявлению ревности. Ваши сексуальные желания могут усилиться и будут так или иначе искать себе выход, реализовываться. Возникает желание, чтобы партнер целиком и полностью принадлежал вам и больше никому. Тема гармонии в любви и в интимных отношениях очень важна для вас. Старайтесь контролировать свои желания и мягче относиться к любимому человеку. Гораздо труднее пережить это время обострения интимных потребностей одиноким людям. Это может подтолкнуть вас на поиски партнера для секса и это может привести к неприятностям. В конце недели Весы, состоящие в браке, смогут в полной мере осознать те плюсы, которые дают супружеские и семейные отношения. Вам будет приятно, когда партнер по браку активно включатся в решение ваших личных проблем, и делает все это достаточно энергично и эффективно. Немаловажным положительным фактором является то, что благодаря усилиям партнера ваше материальное благосостояние улучшается, и вы сможете позволить себе сделать желанные покупки.

Скорпион

В начале и середине недели типичные Скорпионы могут столкнуться с непониманием, ревностью и обидами в супружеских отношениях. Следует проявить максимум внимания и выдержки при выстраивании партнерских отношений. Ваш партнер может вести себя активно и будет стремиться занять лидирующие позиции в отношениях. Не следует оспаривать это его стремление. Даже если вы не были ведомыми, попробуйте дать порулить партнеру – хуже от этого не будет. При напряженности в супружеском союзе могут пострадать семейные отношения. Возможно, что кто-то из членов семьи станет недобросовестно выполнять свои обязанности. Не позволяйте близким родственникам вмешиваться в ваш брак – это может только еще больше усугубить отношения. Это не лучшее время для приема гостей в своем доме. Также нежелательно вместе с партнером по браку ходить в гости на свадьбы, юбилеи и другие торжественные мероприятия. В конце недели благоприятное время для поездок, контактов, учебы. В результате диалога могут улучшиться и партнерские отношения. Поэтому возьмите себе за правило обязательно обсуждать с партнером проблемные моменты в отношениях.

Стрелец

У Стрельцов в начале и середине недели могут испортиться отношения с кем-то из людей, входящих в повседневный круг вашего общения. Речь идет о знакомых, друзьях, соседях, родственниках. Возможно, вам будет сложно добиться взаимопонимания в решении каких-то практических вопросов. Например, на просьбу помочь вам в каком-то деле вы моете получить отказ. Поэтому старайтесь решать свои вопросы самостоятельно, без привлечения других людей. Другая потенциально проблемная тема, которая потребует к себе пристального внимания – здоровье. Если у вас много обязанностей по работе, то из-за перегрузок состояние здоровья может ухудшиться. Вы будете тратить больше времени, чем обычно, на выполнение своих обычных дел и домашних обязанностей. Старайтесь равномерно распределять нагрузки и больше времени отводите для отдыха и сна. Улучшите структуру питания, увеличьте в рационе долю продуктов с высоким содержанием витаминов. В конце недели может улучшиться ваше финансовое положение. Во многом это произойдет благодаря вашей практичности и умения сорганизоваться. Хорошее время для покупки товаров для личного пользования.

Козерог

Звезды советуют Козерогам в начале и середине недели не разбрасываться деньгами и стараться экономнее расходовать свои материальные ресурсы. Желание весело и беззаботно провести эти дни может сыграть злую шутку с состоянием вашего бюджета. Вы можете настолько увлечься праздным времяпрепровождением, что на какое-то время рискуете утратить контроль над своими расходами. Особенно это касается любителей шопинга и азартных игр. В любом случае будьте осмотрительнее при расчетах за покупку – вас могут обмануть или вы сами потеряете деньги. Другой проблемной темой могут стать ваши романтические отношения. Старайтесь не вести с любимым человеком разговоров на меркантильные темы, особенно касающиеся подарков. Также вы можете почувствовать ревность, и это может подорвать атмосферу доверия и любви между вами. С особой деликатностью следует подходить к интимной стороне отношений. В конце недели вы сможете вернуть гармонию в отношения с любимым человеком. На выходных хорошо посещать салоны красоты и вносить изменения в свой имидж. Козероги, склонные к творчеству, могут увлечься каким-то интересным занятием, найти себе новое хобби.

Водолей

В начале и середине недели у типичных Водолеев может усилиться напряженность в семейных отношениях. Перед принятием важных решений и личных инициатив звезды советуют обязательно советоваться с членами семьи и близкими родственниками. В противном случае может получиться так, что вы будете стараться сделать что-то полезное для семьи, а потом выяснится, что это им вовсе не нужно. Также возможен классический конфликт между поколениями, например между вашим партнером по браку и вашими родителями. Если у вас пока нет своей семьи, то постарайтесь больше времени проводить вне дома. И уж конечно не следует приводить в гости в дом своих друзей и знакомых. Главное правило этих дней звучит просто: не нужно делать то, о чем вас никто не просит. Также это не лучшее время для подведения итогов прошедшего периода и, в особенности, для подсчета баланса семейного бюджета. Вы можете запутаться или что-то упустить из виду. В результате у вас может сложиться неправильное представление о прошлых и предстоящих расходах. В конце недели благоприятное время для отдыха и релаксации в тихой уединенной обстановке. Также очень хорошо заниматься духовными практиками, совершенствоваться в йоге, медитациях, аутогенных тренировках и пении мантр.

Рыбы ‌‌

У Рыб в начале и середине недели могут разладиться отношения с людьми из повседневного круга общения: друзьями, знакомыми, соседями, родственниками. Эти дни можно назвать маленьким кризисом доверия к окружающим. Старайтесь не делиться ни с кем своими личными секретами и подробностями из своей личной жизни. Дело в том, что до вас могут дойти неприятные слухи и сплетни, источником которых могут стать ваши тайные недоброжелатели. Не нужно быть излишне доверчивыми. Также это касается контактов со случайными людьми на улице или в поездах дальнего следования. Женщина не рекомендуется садиться в попутные автомобили к незнакомым людям. В эти дни есть риск стать жертвой обмана, мошенничества. Возможно, в эти дни у вас прибавится забот и хлопот, поскольку вы будете влечены в решение вопросов других людей, напрямую вас не касающихся. В то время, как на свои дела у вас может не хватить времени. Вместе с тем в конце недели наступает благоприятное время для дружеских контактов. Вас могут позвать на дружескую вечеринку, и вы прекрасно проведете время. На выходных ждите приятных сюрпризов – может исполниться ваше заветное желание.