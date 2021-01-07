Проблемы обрушатся на голову — финансовый гороскоп на 8 января

Стоит собрать волю в кулак: работать сегодня будет слишком сложно.

Овен ‌‌

Овнам в первой половине дня звезды советуют вести себя осмотрительнее при работе с техникой и механизмами. В это время возрастает вероятность производственного травматизма. Также это не лучшее время для работы с финансами. Во второй половине дня не следует доверять информации, которая пришла издалека. Рекомендуется воздержаться от деловой переписки.

Телец

Тельцам в первой половине дня будет нелегко выполнять профессиональные обязанности, если работа имеет отношение к деловому партнерству или индивидуальному обслуживанию клиентов. В этом случае вы можете часто сталкиваться с конфликтными ситуациями и нарушениями договоренностей. Во второй половине дня держите деньги в надежном месте.

Близнецы

В первой половине дня звезды советуют Близнецам деликатнее общаться с коллегами. Старайтесь сдерживаться от высказывания критических замечаний, иначе на вашу голову обрушится ответная критика, после которой вам будет уже не до концентрации на выполнении текущих дел. Вторая половина дня неблагоприятна для публичных выступлений и собеседований.

Рак ‌‌

Ракам в первой половине дня звезды советуют воздерживаться от проведения рискованных финансовых операций. Если у вас материально ответственная должность, то будьте предельно аккуратны при обращении с финансами. В противном случае в конце дня может обнаружиться недостача. Вторая половина дня будет связана с недоразумениями в отношениях с коллегами.

Лев ‌‌

Львам в начале дня звезды советуют воздерживаться от ведения переговоров. Особенно это касается подписания трудового договора. Также в это время могут нарушаться действующие договора, и все это вместе вносит элемент нестабильности. Вторая половина дня неблагоприятна для тех, у кого свободный график работы – вам трудно будет сорганизовать себя на эффективную работу.

Дева ‌‌

Девам в первой половине дня звезды советуют ограничивать свои деловые контакты и оставлять на связи только тех людей, которые не будут понапрасну отнимать ваше рабочее время. Наиболее сложно пойдут дела у тех, кто работает в сфере торговли, транспорта. Вторая половина дня затрудняет взаимопонимание с окружающими. Вы можете воспринимать людей и ситуации в искаженном виде.

Весы ‌‌

Весам в начале дня с большим трудом удается зарабатывать деньги. Даже если вы выполняете привычную работу, то сегодня все может валиться из рук. И тем более нежелательно браться за новые дела – здесь вы вообще рискуете надолго застрять. Вторая половина дня может быть связана с затруднениями в восприятии информации. Старайтесь записывать важные сведения.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от инициатив. Труднее всего придется тем, кто привык в деловой активности принимать самостоятельные решения. Старайтесь проявлять сдержанность и не торопитесь делать выводы. Вторая половина дня неблагоприятна с точки зрения финансовой безопасности. Держите деньги в надежном месте.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня будет нелегко устанавливать деловые контакты. Если вы обратитесь за информационной поддержкой к знакомым, то можете получить отказ. Старайтесь общаться более тактично и не столь прямолинейно, воздерживайтесь от критических замечаний. Вторая половина дня также может быть связана с излишней эмоциональностью и импульсивным поведением.

Козерог

Козерогам в начале дня звезды советуют воздерживаться от участия в коллективной деятельности. Вы вряд ли извлечете пользу для себя от участия в профсоюзном собрании или собрании акционеров. Также лучше воздерживаться от планирования. Вторая половина дня неблагоприятна для командировок и контактов с иностранцами.

Водолей

У Водолеев в первой половине дня может усилиться напряженность во взаимоотношениях с начальством. В каком-то смысле для вас это будет временем испытания на лояльность к начальству. Ваши инициативы могут блокироваться начальством, которое будет требовать неукоснительного исполнения его указаний. Вторая половина дня может быть связана с трудностями при работе в составе группы.

Рыбы ‌‌

Рыбам в начале дня, возможно, придется преодолевать какие-то ограничивающие влияния. Наиболее острая тема дня – деловая репутация. Возможно, вы будете поставлены перед необходимостью давать ответы на специфические профессиональные вопросы, и здесь не все складывается гладко. Вторая половина дня неблагоприятна для контактов с начальством.