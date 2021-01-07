Прислушиваемся к внутреннему голосу — гороскоп на 8 января

24-25 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе поможет прислушаться к интуиции, обострит чутье на истинную и мнимую безопасность.

Уход в собственные ощущения поможет «внутренней эмиграции», спасет психику от перегрева и информационной перегрузки. В случае реальной угрозы, такое положение Луны напомнит прежние навыки выживания и поможет адаптировать их к новым условиям. Среди возможных негативных проявлений этого дня - склонность зацикливаться на новостях и толковать их превратно из-за наплыва чувств. Нежелательно принимать в этот день важные решения, делать долгосрочные вложения и брать на себя ответственность.

Овен ‌‌

Этот день уйдет у Овнов на адаптацию к кризису. Многие Овны, как и их друзья, столкнутся с переменой в финансовых делах. Найдутся поводы для обсуждений (в том числе, последние новости). Жизнь может продиктовать другой способ заработка или неожиданный новый формат бизнес-проекта. Пригодятся еще не забытые элементы прошлого - например, полезные навыки выживания, приобретенные в старой профессии.

Телец

Тельцам пора прийти в состояние боеготовности, так как в их жизни наступил энергозатратный период. При этом не всем Тельцам жизнь дает преимущество первого хода. Многим из них придется лишь реагировать на внешние вызовы - например, на действия партнера, начальника или соперника. К счастью, переход будет чем-то смягчен. Может возрасти ваша привлекательность или улучшиться материальное положение.

Близнецы

Сегодня Близнецам приходится заниматься неприятной рутиной, их свободе могут мешать обязанности или недомогания. К счастью, на их настрое это не отразится, общая обстановка знаменует для них окончание трудной полосы и долгожданный прорыв вперед. Не беда, если план начнет осуществляться «криво» и с массой побочных эффектов - главное, налицо прогресс и вы уже делаете шаг к исполнению своей мечты.

Рак ‌‌

Ракам этот день помогает поддерживать эмоциональную гармонию и заботиться о своей безопасности. Многие Раки выберут удачную линию поведения для себя и своих близких интуитивно. Звезды подсказывают, что интуиция лучше сработает в тишине и на ровном ментальном фоне. Чем больше вы общаетесь с посторонними и чем активнее обсуждаете шквал новостей, тем чаще ваш «внутренний навигатор» дает сбой.

Лев ‌‌

Сегодня Львы эмоционально вовлечены в домашние проблемы, в свою служебную ситуацию или в события на родине. У многих Львов возможна повышенная впечатлительность и инертность. Системные внешние перемены побудят их не активно включиться в обсуждение новостей, а взять паузу и «уйти в раковину» - например, в знакомую старую работу, в воспоминания или в бытовые дела. Не лучший день для переговоров.

Дева ‌‌

Сегодня Девам стоит следить за новостями на работе (особенно, если планируется подъем к карьере с нижних позиций). Также, могут представить интерес новые тенденции в сфере медицины, связи, онлайн-услуг, электроники, программирования, содержания животных. При этом звезды не советуют вам активно участвовать в дискуссиях или выступать с предложениями, лучше вначале составить свое мнение о ситуации.

Весы ‌‌

Весам звезды советуют удвоить внимание к новостям и дружеским связям, к информации, связанной с обучением, путешествиями, познавательным отдыхом, воспитанием детей, творчеством и фрилансом. Одновременно, стоит повысить общую осторожность. Лучше отложить переход к любым системным активным работам на регулярной основе. Обстоятельства требуют на время уйти в частную жизнь, например, заняться домом.

Скорпион

Сегодня самый надежный лоцман для Скорпионов - природная интуиция. Также, может выручить пара старых личных знакомств. Все прочие ориентиры, включая новостные ленты и советы друзей, будут временно сбиты. В домашней или другой знакомой среде найдется ряд тем для обсуждения, но в эти сутки Скорпионы не слишком говорливы. Многие из них интуитивно уйдут от открытой борьбы, откажутся от полемики.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам периодически находить минуту-другую для уединения, используя его для сна, мечтаний, воспоминаний или медитации. Такие паузы будут особенно необходимы, если вы много и напряженно работаете, а также активно следите за новостями, участвуете в дискуссиях, разъезжаете или как-то иначе «держите руку на пульсе событий». В вашем списке трат могут появиться новые пункты.

Козерог

Сегодня Козероги в любой ситуации ухитряются держать баланс, находят время для покоя и расслабления. Многих Козерогов поддержит их внутренняя вера. К ней добавятся внешние улучшения, поднимающие настроение. Поток новостей может казаться вам «белым шумом», но звезды советуют к нему прислушаться: можно сделать важное открытие, связанное с финансами, бизнесом, дружбой или карьерой в новых условиях.

Водолей

Сегодня Водолеям важно избегать не только информационных перегрузок, но и эмоциональных «залипаний» на множественных новых впечатлениях. Отделение существенного от второстепенного окажется не самой легкой задачей. Звезды советуют подождать с принятием решений, озвучиванием своего мнения и ответственным выбором, дать себе время на усвоение новостей или на общую адаптацию к новым обстоятельствам.

Рыбы ‌‌

В эти сутки Рыбы интуитивно идут верной для себя дорогой, но при этом рискуют шагать не в ногу со временем. Следовать духу момента и одновременно хранить верность своим идеалам у них не получится. Звезды подсказывают, что сегодня у вас нет необходимости подстраиваться под общее мнение. Вы можете следовать собственному чутью, игнорировать дискуссии на злобу дня и слушать новости «краем уха».