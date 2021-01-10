Звезды «за» спонтанность — любовный гороскоп на 11-17 января

Неделя будет такой сложной в житейских делах, что личная жизнь может стать для вас настоящей отдушиной.

Больших страстей сейчас ждать не стоит. Зато астрологическая ситуация будет очень способствовать укреплению отношений, знакомствам с серьезными намерениями и важным решениям в любви. Сейчас влюбленные пары должны решать, готовы они к ответственности друг за друга, или лучше расстаться. В понедельник вечером соединение Луны с Венерой принесет какую-то особую усталость и желание провести вечер мирно, чтобы в паре не было никаких ссор, чтобы можно было просто тихо радоваться жизни рядом с любимым человеком. Но расставание из-за того, что вы устали от проблем в отношениях, аспект тоже может спровоцировать. В среду и четверг трин Венеры с Ураном позволит вам обновить отношения, внести в них элемент спонтанности. Может он дать и новое серьезное знакомство. В субботу вечером захочется не думать о делах и окунуться в атмосферу романтики. Это сделает общество любимого человека особенно желанным.

Овен ‌‌

На этой неделе партнеры Овнов ждут от них дальновидности, деловитости, знания жизненных реалий и умения ориентироваться в неожиданных новых обстоятельствах. И хотя эти качества не слишком тесно связаны с романтическими чувствами, придется их продемонстрировать - иначе отношения могут не сложиться.

Телец

На этой неделе у Тельцов отличный потенциал в любви, но этого мало. Вдобавок, им будет важно вовремя его задействовать. В противном случае, эффект от самых благих порывов в личной жизни будет противоположным. Лучшиее время для свидания - суббота и интервал с вечера понедельника по вечер вторника.

Близнецы

На этой неделе любовь для Близнецов связана с жертвой или риском, что может им не понравиться: ведь она должна вдохновлять их, а не портить общий хороший тренд прогрессивных перемен. Но судьбе условия не поставишь. Пока не время стремиться к новым романам: они вряд ли будут отвечать вашим надеждам.

Рак ‌‌

На этой неделе Ракам не стоит обделять партнера своим вниманием: он (она) нуждается в любви. Если он колеблется, важно удержать его внимание и не дать чаше весов склониться в сторону соперника (соперницы). Подходящие моменты для встреч - суббота и интервал с вечера понедельника по вечер вторника.

Лев ‌‌

На этой неделе Львам стоит быть внимательнее к поведению партнера в интервале с вечера 13 по вечер 15 января. Звезды советуют принять всерьез и его слова, и поступки: скорее всего, он не шутит. К счастью, расшифровывать намеки вам не придется: чужая позиция будет выражена нестандартно, но ясно.

Дева ‌‌

На этой неделе звезды советуют Девам не затягивать со свиданием, для него вполне годится интервал с вечера понедельника по вечер вторника. Не бойтесь двойственный ситуаций: они не дадут вам скучать и будут работать на ваш роман. Также, удачным днем для романтической встречи обещает стать суббота.

Весы ‌‌

Эта неделя способна настроить влюбленных Весов на чуждый и невыгодный им лад и даже надеть им на глаза шоры. В попытке радикально сменить отношения не обойдется без перегибов. Интерес к равноправию или свободе может смениться у ряда Весов симпатией к домострою или другой консервативной традиции.

Скорпион

На этой неделе свидания сулят Скорпионам много приятных минут в субботу и воскресенье. Это хорошее время для романтического уик-энда и любовных приключений: партнер разделит с вами ваши чувства, привычки и вкусы. Также, не стоит пропускать удачный интервал с вечера понедельника по вечер вторника.

Стрелец

На этой неделе свидания несут Стрельцам сюрпризы, которые порой действуют им на нервы. Ключ к спокойствию - честность с собой и избирательность: не коллекционируйте контакты, не имеющие для вас реального интереса. В выходные легко поддаться личным фантазиям или коллективной популярной иллюзии.

Козерог

Влюбленным Козерогам неделя сулит успех, взаимность и всплеск чувств. Возрастет изобретательность в ухаживаниях или в постели. Свободные Козероги могут использовать этот период для любовных похождений и смелой инициативы. Наиболее удачны выходные и интервал с вечера понедельника по вечер вторника.

Водолей

Эта неделя грозит разворошить в личной жизни Водолеев целое осиное гнездо их тайных проблем. Их может потянуть на рискованные закулисные приключения и порочные страсти. Возможны провокационные действия соперника, отвергнутого или бывшего партнера. Новые отношения станут тормозом личного прогресса.

Рыбы ‌‌

Рыбы испытают особый прилив чувств в начале и в конце недели. В субботу и воскресенье к эмоциям добавятся фантазии. Важно куда-то направить поток своего воображения, иначе есть риск создать себе иллюзорный мир и спрятаться в нем от реальности. Не стоит пропускать в эти периоды возможность свиданий.