Гороскоп на январь: бомбы перемен взрываются повсеместно

Отличительной особенностью января-2021 года с точки зрения расположения планет на небе являются мощные напряженные аспекты - квадратуры.

Юпитер и Сатурн, будучи в соединении в начале Водолея, натолкнутся на квадратуры Марса и Урана, которые в свою очередь будут соединяться в начале Тельца. Образуемые этими планетами 4 квадратуры перекроют своим влияние всю середину и вторую половину января. И это может стать основным драйвером всего месяца. Аспект квадратуры означает напряжение, большой расход энергии и борьбу. А участие упомянутых планет, содержащих мощный энергетический заряд, весьма показательно. Поэтому символическим смыслом небесных влияний в январе может стать тотальная борьба по широкому кругу сфер и направлений. Прежде всего могут быть затронуты глобальные социально-экономические и политические процессы. Особенно те, где давно назревала напряженность и противостояние балансировало на грани. Поэтому не исключены международные конфликты, в том числе с применением военной силы.

Также могут прорваться экономические пузыри на валютной и фондовой бирже, введя в штопор некоторые котировки. В обществе в целом может усилиться нестабильность. Не исключены стихийные выступления народа и проявления анархии в тех регионах, где это назрело. В личностном плане больше всего могут быть затронуты волной нестабильности и борьбы представители знаков Водолея и Тельца. Главным образом речь идет о тех, кто рожден в конце января и в конце апреля – этим людям звезды советуют проявить осмотрительность и быть внутренне готовыми к борьбе и отстаиванию своих интересов. То есть важно быть мобилизованными к любым поворотам событий. Какие еще значимые события будут происходить на небе в январе? Несмотря на переход Юпитера и Сатурна из Козерога в Водолея в конце 2020 года, которое привело к усилению воздушной стихии знаков Зодиака, стихия Земли в январе по-прежнему будет доминировать. Это связано с тем, что 7 января Марс войдет в земного Тельца, а 8 января в земного Козерога войдет Венера. И обе эти планеты, вместе с Солнцем, Меркурием, Ураном и Плутоном склонят чашу весов в пользу стихии Земля. А это означает, что на фоне мощных квадратур, борьба будет разворачиваться во вполне реальной плоскости, затрагивающей, прежде всего, реальный сектор мировой экономики и финансов. Это может быть классическая и вечная борьба за жизненно важные ресурсы. Также картина на небе интересна тем, что, начиная с 14 января и до конца месяца, все планеты будут двигаться директно. Смысл такого движения в том, что во второй половине января ничто не будет сдерживать естественную реализацию планетных принципов. И динамика событий может приобрести ускорение. Наиболее удачные дни в январе: 1, 2, 8, 9, 28, 29. Напряженные дни: 12, 13, 17, 23, 24.

Овен ‌‌

У Овнов все новогодние дни вплоть до 10 января складывается благоприятная ситуация как в личной, так и в деловой жизни. Во многом это может быть обусловлено улучшением вашего финансового положения. Вы сможете преуспеть в делах и добиться поставленных целей. Могут быть сделаны удачные покупки, которые порадуют вас. Хорошее время для решения финансовых и имущественных вопросов. В карьере тоже все благополучно, вас могут повысить в должности или дать ответственное поручение с хорошим материальным вознаграждением. Удачно пройдут эти дни для тех, кто занимается духовными практиками. При принятии важных решений руководствуйтесь подсказками интуиции – она вас не обманет. Вместе с тем в середине и второй половине января ситуация может начать ухудшаться. Вы можете отметить, что внешние обстоятельства могут внезапно меняться и вам станет сложнее под них подстраиваться. Нестабильность может затронуть ваши планы. Возможно, вам придется вносить коррективы в свои планы в оперативном порядке. Достаточно часто может ломаться бытовая техника, электроника и автомобиль. Чтобы исправить ситуация вам, возможно, придется нести дополнительные расходы на ремонт или покупку новой техники взамен. Это может нарушить баланс вашего бюджета. В зону нестабильности могут попасть ваши дружеские отношения. Отношения с кем-то из друзей или подруг могут неожиданно испортиться по независящим от вас причинам. Воздержитесь от посещения дружеских вечеринок, если ваше участие предполагает большие финансовые расходы. Никому не давайте и не берите денег взаймы. Наиболее удачные дни в январе: 1, 2, 8, 9, 28, 29. Напряженные дни: 12, 13, 17, 23, 24.

Телец

В первой декаде января у Тельцов прекрасное время для всестороннего личностного развития. Речь идет как об интеллектуальном, так и о физическом развитии. Вы будете находиться в отличной физической форме. Хорошо начать посещение фитнес клуба, в том числе и занятия в составе группы. Тренировки пойдут вам на пользу: вы сможете стать более сильными, выносливыми и стройными. Особенно это относится к мужчинам. Те, кто занимаются спортом, могут выезжать на соревнования и добиваться отличных результатов. Не меньшего прогресса вы способны добиться в учебе. Возможно, вас заинтересуют какие-то интересные направления знаний, и вы сможете восполнить пробелы, расширив кругозор и повысив эрудицию. Также это хорошее время для путешественников. Можно отправляться в туристические поездки. Вместе с тем в остальные дни месяца возрастает вероятность осложнений в делах. Прежде всего, вы можете столкнуться с сопротивлением внешних обстоятельств. Большая часть ваших личных инициатив может наталкиваться на препятствия, преодолеть которые будет весьма непросто. Неблагоприятные обстоятельства могут возникать как сами по себе, так и персонифицироваться с конкретными личностями, наделенными властью и влиянием. Например, ваши инициативы в профессиональной деятельности могут столкнуться с сопротивлением начальства. Также могут быть чреваты осложнениями отношения с представителями власти и закона. Разумнее будет поберечься и не вступать в борьбу с сильными мира сего. Иначе ваше положение в социуме и в карьере может ухудшиться. Наиболее удачные дни в январе: 1, 2, 7, 8, 9, 23. Напряженные дни: 4, 13, 17, 18, 26.

Близнецы

Типичные Близнецы в первой декаде января могут почувствовать в себе усиление экстрасенсорных и магических способностей. Вы можете ощутить дар предвидения, когда сможете интуитивно выбирать именно те поступки, которые помогут уберечься от неприятностей. Это хорошее время для занятий духовными практиками в закрытых группах. Усиливается ваша проницательность. Вы сможете понимать скрытые мотивы в поведении других людей и сможете оказывать на них влияние. Если вам требуется провести расследование и узнать то, что от вас скрывают, то вы успешно добьетесь желаемого. Например, вы сможете узнать, кто из окружающих является вашим тайным недоброжелателем. Однако в середине и второй половине января обстоятельства вокруг вас могут ухудшиться. Вы можете столкнуться с ограничениями и препятствиями при попытке реализовать свои намерения. Это может быть связано с ухудшением самочувствия, когда вы физически не сможете поступать по своему усмотрению. Если у вас есть непогашенные долги, то может усилиться прессинг со стороны кредиторов. Банковские структуры могут заблокировать ваши счета и принудительно изымать деньги с ваших банковских карт. Не исключено, что вашими долгами могут заняться коллекторы. Это крайне неблагоприятное время для подачи исковых заявлений и судебно-юридических разбирательств. Будьте предельно внимательными при вождении автомобиля. Нарушения правил дорожного движения не останутся незамеченными и это грозит вам штрафными санкциями. Не лучшее время для путешествий. Наиболее удачные дни в январе: 1, 5, 8, 9, 20, 21. Напряженные дни: 12, 17, 18, 23, 26.

Рак ‌‌

Для Раков первая декада января может принести счастливые события в личную жизнь. Прежде всего, это касается тех, кто состоит в супружеском союзе или только собирается вступить в брак. Отношения в личном партнерстве основываются на взаимном уважении и любви. Если у вас ранее были конфликты с партнером, то в эти дни вы сможете придти к примирению. Немаловажную положительную роль в этом может сыграть друг семьи. Хорошее время для посещения дружеских вечеринок, составления совместных планов на будущее. Влюбленные пары в этот период могут принять решение о заключении брака. Можно объявлять о помолвке на каких-либо публичных мероприятиях. Закрепление позитивных партнерских отношений поможет вам справиться с трудностями в остальные дни января. А они вполне могут быть. Вся середина и вторая половина месяца складывается весьма нестабильно. Могут происходить внезапные происшествия форс-мажорного свойства. Будьте осмотрительнее при обращении с деньгами. Есть риск потери из-за мошенничества. Может усугубиться ситуация с выплатой долга. Другой напряженной темой может стать вероятность травматизма. Осторожнее обращайтесь с техникой. Если на улице гололед, то возрастает вероятность падений и травм. Отношения с некоторыми друзьями и подругами могут войти в полосу нестабильности. Не исключены спонтанные ссоры и разрывы отношений. Старайтесь не давать и не брать деньги взаймы – это может привести к конфликту. Наиболее удачные дни в январе: 1, 7, 8, 9, 22, 28. Напряженные дни: 13, 17, 20, 21, 24.

Лев ‌‌

Несмотря на большое количество праздничных новогодних дней, в первой декаде января Львы будут весьма успешны в деловой активности. Вы будете с удовольствием наводить порядок в окружающем вас пространстве: чистить, стирать, убираться. Наверняка у вас в эти дни будет идеальный порядок в доме. Это хорошее время для упорядочения своего режима дня и перехода к здоровому образу жизни. Если вы собирались с нового года бросить какие-то вредные привычки, то самое время этим всерьез заняться. Можно начинать регулярно посещать фитнес, тренажерные залы, делать гимнастику и пробежку по утрам. Также хорошо посидеть на легкой оздоровительной диете, особенно если у вас имеются проблемы с лишним весом. Вместе с тем в остальные дни месяца у вас могут осложниться партнерские отношения. Состоящие в браке Львы могут столкнуться с неуправляемым и излишне агрессивным поведением партнера или партнерши. Также у вас могут произойти конфликтные ситуации с любыми случайными людьми, с которыми вы можете столкнуться где угодно. Внешний мир в лице агрессивно настроенных людей может показать вам свою враждебность. И вам будет сложнее реализовывать свои намерения, преодолевая внешнее сопротивление. В отдельных случаях вам, возможно, придется идти на уступки и подстраиваться под ситуацию, чтобы свести к минимуму вероятный ущерб. Иногда лучше проявить гибкость и переждать, чем добиваться напролом своих целей. Держитесь подальше от людей, наделенных властными полномочиями: начальства, полиции. Наиболее удачные дни в январе: 1, 7, 8, 9, 28, 29. Напряженные дни: 14, 17, 24, 25, 26.

Дева ‌‌

Девы в первой декаде января будут настроены на веселое времяпрепровождение, что вполне соответствует праздничным новогодним дням. Старайтесь инициировать себя на посещение праздничных мероприятий, концертов, театрализованных представлений. Лучше всего проведут эти дни те Девы, которые находятся в романтических отношениях. Старайтесь проявить фантазию, чтобы порадовать себя и любимого человека приятными сюрпризами. Возможно, вас ждут любовные признания и много приятных впечатлений. Успешно проведут эти дни люди, увлеченные каким-то интересным творческим занятием. При этом очень важно располагать достаточным количеством свободного времени, чтобы в полной мере отдаться своим увлечениям. Идеально было бы отправиться в увеселительную поездку. Однако, к сожалению, праздники закончатся, в середине и второй половине января вы можете столкнуться с некоторыми осложнениями. Дело в том, что в эти дни у вас могут начаться осложнения со здоровьем. Снижение уровня иммунитета может обернуться частыми простудными заболеваниями с повышением температуры. Также этот период отмечен большими нагрузками на работе. Возможно, перед вами поставят трудные задачи в сжатые сроки выполнить большой объем работы. И вы можете испытать сложности с их выполнением. Кроме того, вы, возможно, будете вынуждены выполнять много работы по дому, или же вам придется ухаживать за кем-то из заболевших членов семьи. В любом случае этот период может потребовать больших усилий для преодоления трудностей в текущих делах. Наиболее удачные дни в январе: 1, 5, 8, 9, 20, 21. Напряженные дни: 12, 17, 18, 23, 26.

Весы ‌‌

Весы в первой декаде января нового года смогут по настоящему оценить все прелести семейной жизни. В вашем доме может царить гармония, радость и уют. С членами семьи складываются очень теплые отношения. Ваши желания и идеи как-то украсить жилище будут поддержаны и одобрены домашними. Хорошо в эти дни купить что-то красивое и ценное для дома, что может сделать повседневную жизнь более комфортной. Возможна покупка мебельного гарнитура, бытовой техники или люстры в кредит на выгодных условиях. Если в семье живут престарелые родственники, то можно обсуждать и реализовывать вопросы, связанные с оформлением наследства. Можно делать небольшой косметический ремонт в одной из комнат. Однако поторопитесь закончить с работами по дому до середины месяца. Дело в том, что в середине и второй половине января может наступить нестабильный период, когда ваше внимание может оказаться переключено на проблемные темы. В первую очередь напряжение могут почувствовать влюбленные Весы. У вас могут неожиданно испортиться отношения с любимым человеком. Старайтесь не предъявлять излишне завышенных требований и будьте терпимее к поведению любимого человека. Особенно это касается возможных претензий на удовлетворение сексуальных потребностей без учета желаний партнера или партнерши. Может проявиться собственнический инстинкт с чувством ревности. Также может всплыть тема сохранения верности. Другой напряженной темой может стать склонность к азартным играм. Если вы знаете за собой такую слабость, то обходите стороной игровые клубы и виртуальные казино. Любители компьютерных игр также могут с головой уйти в этот виртуальный игровой мир, позабыв о делах и ответственном поведении. Это тем более опасно, если игра идет на деньги. Наиболее удачные дни в январе: 1, 2, 7, 8, 9, 23. Напряженные дни: 4, 13, 17, 18, 26.

Скорпион

Скорпионы в первой декаде января будут настроены на оптимистическую волну. Усиливается ваша потребность в общении. За эти дни вы можете активно контактировать со знакомыми, друзьями, соседями и родственниками. Может расшириться круг ваших знакомств. Общаясь с окружающими, вы сможете восполнить пробелы, касающиеся последних новостей, и станете очень информированными. Черпая информацию из контактов вы сможете успешно решить некоторые свои практические вопросы. Например, вы сможете познакомиться с теми людьми, могут помочь вам в делах. Не стесняйтесь использовать свои связи для решения вопросов. К вам тоже могут обращаться за содействием – не отказывайте в помощи. Такой взаимообмен будет полезен. Также это благоприятные дни для урегулирования конфликтных ситуаций в партнерских отношениях. Обязательно разговаривайте и обсуждайте проблемные моменты в супружеском союзе – это может помочь придти к компромиссу. Вместе с тем в середине и второй половине января могут осложниться отношения в вашей семье и партнерстве. Возможно, кто-то из членов семьи проявит пониженную ответственность и станет хуже исполнять возложенные обязанности. Например, перестанет убираться, мыть посуду или ходить в магазин за продуктами. Все это может привести к трениям в семейной супружеской жизни. Другая потенциально проблемная тема может быть связана с конфликтом между поколениями, если вы проживаете в большой семье. Крайне нежелательно в этот период начинать и проводить ремонт в квартире. Ведь в таких условиях трудно добиться слаженной работы между членами семьи. Наиболее удачные дни в январе: 1, 2, 8, 9, 28, 29. Напряженные дни: 12, 13, 17, 23, 24.

Стрелец

У типичных Стрельцов в первой декаде января прекрасное время для деловой активности и решения имущественных и финансовых вопросов. Если вам приходится работать в эти праздничные новогодние дни, то уровень доходов может существенно повыситься. В этот период вы способны проявить свои лучшие деловые качества. Покупки, которые вы решите сделать, будут отличаться практичностью. Хорошо порадовать себя и близких покупкой модной одежды и предметов личного пользования. Купленные товары будут добротного качества и по выгодным ценам. Прекрасное время для найма помощников в свой дом. Если вы пришли к выводу, что вам не справиться с домашними делами без помощи няни, домработницы, сиделки, то самое время обзвонить соответствующие объявления и пригласить подходящую работницу. Тем, кто мечтал купить домашнее животное – котенка или щенка – самое время реализовать задуманное. Однако следует иметь в виду, что все остальные дни января – середина и вторая половина месяца – могут быть связаны с осложнениями. Прежде всего звезды советуют вам особое внимание обратить на свое здоровье. Ваш иммунитет может ослабнуть и возрастает вероятность простудных заболеваний. Крайне важно не переохлаждаться, не попадать под сквозняки и держать ноги в тепле. Такие простые меры помогут вам избежать неприятностей. Также это неблагоприятное время для активных контактов с людьми из своего повседневного круга общения: родственниками, знакомыми, соседями. С кем-то из этих людей могут испортиться отношения. От новых знакомств лучше воздержаться. В этот период окружающие не будут склонны исполнять данные обещания и на этой почве могут возникать трения. Наиболее удачные дни в январе: 1, 7, 8, 9, 23, 28. Напряженные дни: 4, 17, 18, 24, 26.

Козерог

У Козерогов первая декада января складывается исключительно благоприятно для личностного развития и самореализации. Возможно, многим из вас захочется поменять что-то в своем имидже - особенно это относится к женщинам. Например, вы решите перекрасить волосы, поменять стиль одежды, макияжа. Прекрасное чувство меры и вкуса сделают свое дело, и вы можете предстать перед окружающими в еще более привлекательном виде. Другая позитивная тема этих дней – любовь. Влюбленных Козерогов могут ждать приятные сюрпризы, подарки, любовные признания. Одинокие могут внезапно влюбиться, познакомившись с представителем противоположного пола на праздничной вечеринке, на концерте или на дискотеке. Инициируйте себя на веселое праздничное времяпрепровождение, и все будет прекрасно. Вместе с тем в остальные дни января вы можете столкнуться с неожиданными осложнениями. Вполне вероятно, что в этот период вы будете остро нуждаться в деньгах. Не исключено, что причиной этого может стать излишне широкий и нерациональный размах в финансовых расходах. Например, вы рискуете потратить слишком много денег на подарки и развлечения, тем самым нарушив баланс своего бюджета. Также могут осложниться ваши романтические отношения. Старайтесь не обсуждать меркантильные вопросы с любимым человеком – это может привести к ссоре. Также не следует излишне увлекаться компьютерными азартными играми. Наиболее удачные дни в январе: 1, 9, 14, 15, 28, 29. Напряженные дни: 12, 13, 23, 24, 26.

Водолей

Первая декада января связана в основном с новогодними и рождественскими праздниками. У Водолеев в эти дни может усилиться потребность провести это время теплой и уютной семейной обстановке. Вас вряд ли будут привлекать шумные праздничные мероприятия. Вы будете тяготеть к спокойствию и тишине. И семейная жизнь с ее маленькими радостями подойдет к вашему душевному настрою как нельзя более кстати. Если у вас пока нет своей семьи, то можно съездить в гости к родителям и близким родственникам. Также хорошо отправляться в какой-нибудь санаторий или на базу отдыха, расположенные в сосновом бору у озера вдали от суеты цивилизации. Пребывание в уединении в контакте с природой – это как раз то, к чему вы можете испытывать душевную потребность. Также это хорошее время для занятий духовными практиками типа йоги, медитации, пения мантр или аутогенных тренировок. Успейте насладиться моментом тишины и уединения, поскольку в остальные дни месяца вас может ждать весьма неспокойная и непоседливая жизнь. Это достаточно проблемное время для проявления личных инициатив. Если вы связаны обязательствами своей семьи, то попытки реализовать свои идеи и желания могут натолкнуться на сопротивление со стороны членов семьи. Особенно это касается отношений представителей молодого поколения со своими родителями. Это может быть классический и вечный конфликт отцов и детей. Наиболее удачные дни в январе: 1, 9, 14, 15, 28, 29. Напряженные дни: 12, 13, 23, 24, 26.

Рыбы ‌‌

Потребность типичных Рыб в новых ярких впечатлениях вполне успешно может реализоваться в течение первой декады января. В эти дни вас может окружать множество людей из дружеского и повседневного круга общения. Вас могут часто приглашать на всевозможные вечеринки, концерты, дискотеки, праздничные мероприятия. Могут произойти новые знакомства. В результате расширятся и укрепятся ваши дружеские связи. Также, вы можете начать посещать клубы по интересам, где собираются и общаются ваши единомышленники – люди, которых волнуют те же вопросы, что и вас. Может активизироваться общение на форумах интернета, которые являются своеобразными виртуальными аналогами клубов по интересам. Удачные дни для увеселительных загородных поездок на пикники. Студенты смогут преуспеть в учебе, подготавливая и сдавая зачетные задания. Вместе с тем в остальные дни месяца – в середине и второй половине января – звезды советуют быть осмотрительнее в контактах. Дело в том, что в этот период могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели. И если вы начнете сталкиваться с трудностями и неприятностями, то это может стать результатом их усилий. В эти дни ваши социальные и деловые связи могут проходить испытание на прочность. Данные вам обещания могут остаться неисполненными. И это может привести к недовольству и ссорам. От новых знакомств пока лучше воздержаться. Наиболее удачные дни в январе: 1, 7, 8, 9, 23, 28. Напряженные дни: 4, 17, 18, 24, 26.