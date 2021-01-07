Акценты января: накроет волна агрессии и протестов

Судя по положениям и взаимодействиям планет, именно январь будет наиболее тяжёлым и непредсказуемым месяцем если не года, то первого полугодия 2021-го. В первую очередь в контексте социально-политических раздоров, демонстративных шагов и межгосударственных конфликтов.

Марс, переходящий с 7 января (по 4 марта) в слабый для себя знак Тельца, практически всю оставшуюся часть января будет поочерёдно конфликтовать со всеми планетами (Сатурном, Юпитером и Ураном), имеющими в данный момент времени отношение к эксцентричному Водолею. Причём этот же путь пройдут и Меркурий с Солнцем, и ещё одно опасное противостояние составят Юпитер и Уран в напряжённом аспекте квадратуры (точный аспект – 17-18 января). Одним словом – график влияний планет похож на надвигающуюся бурю, которая затронет и февраль.

Символическое «программное обеспечение» периода – фиксированная карта новолуния от 13 января (работающая до следующего новолуния 12 февраля), в которой первейшим указанием на какие-то резонансные события станет соединение светил с Плутоном в знаке Козерога, где так называемый «управитель новолуния» Сатурн оказывается в деструктивном аспекте с Марсом, образуя аспект двух вредителей. Период может принести, обострить или возобновить массовые протесты и забастовки во многих уголках мира. Может создать условия для свержения властных режимов, ухода со сцены политических лидеров. Это тяжелое время (до марта) как для властей, так и для силовиков, военных, правоохранительных органов, которые могут терпеть неудачи в разных уголках мира. В целом этот период вряд ли обойдётся без каких-то неординарных событий.

Практически весь январь богат на заметные события. 7-8 января Марс и Венера пополнят представительство планет в знаках стихии Земли (Телец и Козерог соответственно), а Меркурий (8 января) перейдёт в компанию к Юпитеру и Сатурну в знак Водолея, активно включаясь в соединения с этими планетами. Всю середину января будет крайне активен Уран – планета революций в это время будет разворачиваться с ретроградного на прямое движение (станет стационарной 14 января), что вместе с его ежедневными аспектами с другими планетами наверняка обострит в первую очередь тематику этой планеты.

Уран сейчас приобретает черты дерзкой, трудноуправляемой планеты, способной деструктивно влиять на многие процессы, в том числе в русле дружеских и партнёрских отношений, неуёмной склонности к авантюризму и радикализму, нетерпимости к чужому мнению и излишнему беспокойству. Вторая и третья декады января – явно довольно опасное, аварийное время на транспорте, в первую очередь для авиационного транспорта и полётов, а также линий электропередач (ЛЭП), электронных сетей и интернета. В совокупности с конфликтом Марс-Сатурн (точный аспект 13 января) усиливается вероятность землетрясений, инцидентов в горах, производственных техногенных аварий, военных конфликтов.

В знак Водолея 19 января перейдёт и Солнце, которому также предстоит пройти те же соединения с социальными Сатурном (24-го) и Юпитером (29-го), а также взрывную квадратуру с Ураном (26-го), что будет только повышать событийную повестку периода. Заключительная неделя января также связана с замедлением и разворотом Меркурия в ретроградное движение с 30 января до 21 февраля, что как всегда внесёт свои коррективы в планы, намерения и ожидания.

Наиболее напряжёнными днями месяца выглядят – 7, 10,12-14, 18-21, 24, 26-28 января. Более позитивными: 2-5, 8-9, 11, 16, 22 (первая половина дня).

Serg Korablev