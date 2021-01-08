Прочищаем мозги — гороскоп на 9 января

25-26 лунные сутки. Утром Луна без курса поможет расслабиться и освободить ум от устаревшей информации.

Вторая половина дня хороша для общения и интеллектуальной работы. Луна под влиянием Юпитера поможет завязыванию контактов, учебе, расширению кругозора и накоплению первичных данных. Сложатся условия для исследований, программирования, работы с документами и текстами, сравнения вариантов. Могут вызвать интерес учебные планы, прогнозы, программы развития и обмена, научные и социальные исследования, международные новости. Удачный момент для преподавателей и абитуриентов, для лекторов, журналистов, комментаторов.

Овен ‌‌

В первой половине дня Овны будут склонны лениться или осторожничать. Возможна повышенная эмоциональность и чувственность. Вторая половина дня добавит энергии, общительности и любопытства, позволит расширить область поисков и сравнений. Это подходящее время для поездок, для контактов с иностранцами и расширения связей за рубежом, для начала длительной учебы или системной исследовательской работы.

Телец

Для Тельцов информативна вторая половина дня. Не стоит терять время, если нужно быстрее освоиться в новых реалиях. Это подходящее время для общения с вновь назначенным боссом, наставником, партнером или подчиненным, а также с властями. Контакт актуален вдвойне, если это иностранцы или вы работаете за рубежом. Вы можете спокойно обсуждать волнующие вас горячие темы: ссор и санкций не предвидится.

Близнецы

Близнецам стоит начать день с несложных рутинных занятий. Вторая половина дня создаст прекрасные условия для расширения кругозора и для общения, в том числе, с иностранцами, попутчиками и друзьями по учебе. Подходящие собеседники будут не прочь выйти на вас сами. Можете смело засыпать их вопросами: они охотно утолят вашу неистощимую любознательность. Отличный момент для целевой практики в языках.

Рак ‌‌

Первую половину этого дня Ракам лучше использовать для пассивного отдыха. Звезды советуют никуда не спешить и перенести все хлопоты на вторую часть суток. С приближением вечера вокруг вас активизируется жизнь, появятся новые заботы, поступят новости, завяжутся разговоры. Могут потребовать внимания питомцы. Возможны вести от коллег или друзей, оказавшихся в смешной или сложной нештатной ситуации.

Лев ‌‌

В начале дня многие Львы будут рассеянными, впечатлительными и пассивными. В это время лучше оставаться дома или там, куда забросили обстоятельства. Вторая половина дня пробудит общительность и тягу к знаниям. Возрастет обучаемость детей, учеников, питомцев. Настанет подходящий момент для установочного урока или переговоров, для сеанса связи. Станет проще найти партнера, посредника, переводчика.

Дева ‌‌

Сегодня Девы нуждаются в информации, но вряд ли получат ее утром. В первой половине суток многим Девам придется довольствоваться игрой воображения, догадкой или воспоминанием. Вторая половина дня создаст подходящий настрой для учебы и расширения кругозора (особенно, в нужных вам сейчас прикладных сферах, например, программировании). Хорошо изучать в это время новые мануалы, рецепты и инструкции.

Весы ‌‌

Весы не ошибутся, если не станут никуда торопиться утром и отложат все свои дела до второй половины дня. Сегодня это лучшее время для поездок, контактов, учебы, переговоров, научной работы, общения с иностранцами и иногородними, а также (чуть меньше) для любой другой целевой деятельности. Если сейчас вы привязаны к дому или офису, в это время вам будет легче организовать себе замену или помощь.

Скорпион

Утро Скорпионы могут посвятить своим текущим нуждам и провести согласно личным привычкам. Попутно, звезды советуют им разгрузить ум от лишней, устаревшей и неточной информации - тогда к вечеру лучше усвоятся свежие актуальные данные. Все совещания, консультации, дружеские и семейные беседы, необходимые по ситуации онлайн-платежи и программные тесты рекомендуется перенести на вторую половину дня.

Стрелец

Стрельцам стоит начать этот день с пары лишних часов покоя. Можно позволить себе дополнительный сон или отдых. Вторая половина дня вернет вам интеллектуальную форму, настроит на переписку, интенсивную учебу, контакт с новой аудиторией, на работу с документом, кодом или текстом. Настанет время совещаний, консультаций, исследований, изучения новостей, набора первичных данных, сравнения вариантов.

Козерог

В первой половине дня Козероги могут расслабиться, повиноваться интуиции или настроению - но во второй им лучше собраться с мыслями и заняться изучением актуальных данных. В зависимости от целей, ваше внимание может привлечь профессиональная, финансовая, медицинская или другая информация. Возможен повышенный интерес к прогнозам, котировкам, программам обучения и развития, международным новостям.

Водолей

Для Водолеев сегодня безопасна и продуктивна вторая половина дня. Это лучшее время для совещаний, собеседований, мониторинга новостей, для планирования, программирования, тестирования, редактуры и публикации текстов, выступления в роли педагога, лектора, комментатора, переводчика. Если вы учитесь, возрастет обучаемость и готовность к расширению кругозора, будут легче припоминаться старые знания.

Рыбы ‌‌

В первой половине дня Рыбы могут плыть по течению. Это время, когда им не следует ни о чем беспокоиться, но не стоит и ждать ничего особенного. Маловероятны находки и открытия. Обновление данных ожидается во второй половине дня, при этом наиболее полезными станут коллективные источники. Что-то интересное вам удастся почерпнуть из СМИ, из местных новостей или из повестки корпоративного собрания.