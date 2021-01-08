Доверяйте своему чутью — любовный гороскоп на 9 января

Сегодня важно доверять внутренним чувствам — они подскажут правильный путь и верные слова.

Овен ‌‌

Утром влюбленные Овны пойдут на все, чтобы оказаться с любимым человеком наедине. Это время пассивности и чувственности. Вечером те же Овны сделают выбор в пользу учебы или общения с друзьями. Объект симпатий, если он (она) личность не статусная, запросто может оказаться для них на втором плане.

Телец

В первой половине дня влюбленные Тельцы настроены на волну партнера, но могут так и не дождаться от него обратной связи. Звезды советуют не стучаться в закрытые двери и повторить попытку ближе к вечеру: в это время контакт обеспечен, и к тому же, можно безбоязненно затрагивать самые сложные темы.

Близнецы

Близнецам лучше не заниматься своей личной жизнью в начале дня: это тупик. Во второй половине дня общение Близнецов и их партнеров окажется весьма интересным, но может состоять преимущественно из обмена знаниями, идеями или свежими новостями. Увлеченность разговором заменит им волнение чувств.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам не затягивать с романтическим свиданием и устроить его с утра. Если вы уже проводите время вместе с любимым человеком и проснулись в одной постели, не спешите прощаться. Во второй половине дня у вас появятся новые хлопоты, не совместимые с насыщенной личной жизнью.

Лев ‌‌

В первой половине дня на двери Львов висит табличка «не беспокоить», и даже для любимых они не сделают исключения. Зато во второй половине суток те же Львы возжаждут полноценного общения с объектом симпатий. Свободные Львы будут очень неравнодушны к интеллекту и эрудиции потенциального избранника.

Дева ‌‌

В этот день Девам сложно пустить в ход все свои любовные козыри. Обидно, но факт: ситуация сложится так, что вы сможете задействовать лишь часть своих талантов. Повремените с важным свиданием или признанием, на которое возложили большие надежды. Рядовые встречи будут интереснее во 2 половине дня.

Весы ‌‌

Утром влюбленные Весы рассеянны, что можно списать на витание в облаках. Зато во 2 половине дня их мозг начнет активно работать, добывая и сопоставляя многочисленные факты. Особенно увлекутся сбором данных Весы, недавно встретившие потенциальную пассию: они будут взвешивать все ее плюсы и минусы.

Скорпион

Сегодня пик эмоциональности и чувственности Скорпионов придется на утро. Новые романтические отношения в это время искать не стоит, но счастливо влюбленным лучше продлить приятные совместные минуты и еще немного побыть вместе. Вторая половина дня может не оставить времени для любовных радостей.

Стрелец

Сегодня Стрельцы не склонны к любовным подвигам и не слишком романтичны в своем поведении. Утром они выберут лень и покорность обстоятельствам, а вечером загрузят пассию пересказом топа новостей или своими личными комментариями к текущим событиям. Не минует участь сия и новых (случайных) партнеров.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги мечтательны и романтичны, немного рассеянны. Свойственная им страсть к конкретике уступит место расплывчатым фантазиям. Это неудачные сутки для поиска и первой встречи: вероятно, вы сами не будете знать, чего хотите. В постоянных союзах лучше довериться моменту и случаю.

Водолей

Влюбленные Водолеи сегодня несколько зажаты и стеснительны. Для раскрытия чувств им требуется особая обстановка - в противном случае, они так и будут обсуждать с любимым человеком последние политические или научные новости. Наиболее подходящую атмосферу для свиданий обещает вторая половина суток.

Рыбы ‌‌

Сегодня влюбленные Рыбы могут доверять своему чутью в первой половине дня, но во второй им требуется ориентир. Впрочем, он нужен вовсе не для того, чтобы разобраться в своих желаниях или чувствах партнера - скорее, он поможет сориентироваться в реальном месте и времени, ведь Рыбы так рассеянны.