Деньги любят счет — финансовый гороскоп на 9 января

Сегодня стоит чаще считать свои финансы и думать, как тратить меньше.

Овен ‌‌

В начале дня Овнам удастся преуспеть в деловых контактах с иностранцами и людьми из других регионов. Используйте это время для заполнения пробелов в профессиональных знаниях. Вторая половина дня повышает ваши шансы для карьерного продвижения. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то ждите хороших новостей.

Телец

Первая половина дня для Тельцов складывается успешно. Повышаются ваши шансы на продвижение в карьере. Возможно, вам предложат другое место работы, с повышением в полномочиях и статусе. Руководящим работникам рекомендуется запланировать наиболее непопулярные меры из тех, которые решено проводить. Вторая половина дня благоприятствует публичным выступлениям и рекламе.

Близнецы

В начале дня Близнецам звезды советуют активнее взаимодействовать с окружающими. Укрепляется деловое партнерство, может вести переговоры. Это хорошее время для урегулирования юридических споров, прихода к мировому соглашению. Вторая половина дня благоприятствует для работников финансового сектора, бухгалтеров, банковских служащих, работников страховых агентств.

Рак ‌‌

В начале дня звезды советуют Ракам заниматься текущими делами. Сосредоточьтесь на совершенствовании навыков работы с техникой и компьютерами. В этом вы найдете дополнительный резерв для роста производительности труда. Вторая половина дня складывается удачно для улучшения отношений с деловыми партнерами. Можно подписывать договор о трудоустройстве.

Лев ‌‌

Львам в начале дня звезды советуют искать способ для проявления своих творческих способностей. Хорошо принимать участие в конкурсах, кастингах и любых иных конкурентных видах деятельности. Вы имеете неплохие шансы занять призовые места. Вторая половина дня благоприятствует примирению с теми коллегами, с кем у вас были натянутые отношения.

Дева ‌‌

Девам в начале дня рекомендуется наводить порядок в делах и заниматься систематизацией информации. Можно подготавливать отчеты о проделанной работе. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию имущества. Успешно проявят себя те, кто работает дистанционно, на фрилансе. Вторая половина дня благоприятствует деловой переписке и реализации в творческих профессиях.

Весы ‌‌

У Весов в начале дня усиливается интеллектуальная активность, что положительно отразится на делах. Вы сможете вести несколько направлений в параллельном режиме. Это хорошее время для работы с документами, для контактов с деловыми партнерами. Вторая половина дня благоприятствует наведению порядка на рабочем месте. Вам удастся сделать условия работы более комфортными.

Скорпион

В начале дня Скорпионы могут преуспеть в делах, связанных с недвижимостью. Речь идет о работниках гостиниц, санаториев, агентств по сделкам с недвижимостью, городских жилищно-коммунальных служб. Также хорошо поработают те, кто имеет отношение к переработке, хранению и продаже продуктов питания. Вторая половина дня благоприятствует укреплению деловых связей.

Стрелец

Стрельцам в начале дня рекомендуется браться с хорошим настроением за любую работу. Можете рассчитывать на информационную поддержку со стороны деловых партнеров. Запланированные на утро деловые свидания пройдут успешно. Усиливаются ваши предпринимательские способности. Вторая половина дня благоприятствует росту доходов и удачным покупкам.

Козерог

Козерогам в начале дня звезды помогают решать вопросы, связанные с получением льгот, компенсаций. Например, если вы купили путевку в санаторий на лечение, то можно обратиться к начальству с просьбой о компенсации полной её стоимости. Вторая половина дня благоприятствует расширению и укреплению деловых связей. Успешно проходят служебные командировки.

Водолей

Водолеи известны своим умением работать в коллективе. И сегодня в начале дня это качество в вас гармонично проявится. Постарайтесь делать ставку не только на личные усилия, что тоже важно, но и активнее включаться в деловое взаимодействие с коллегами и единомышленниками. Во второй половина дня успешно пойдет работа в условиях тишины и уединения.

Рыбы ‌‌

Рыбам в начале дня удастся успешно взаимодействовать с вышестоящим начальством. Отношение к вам со стороны начальства может носить доверительный характер, что помогает в карьерном продвижении. Некоторые важные вопросы вам будет удобнее решать в кулуарной обстановке, без публичной огласки. Вторая половина дня благоприятствует работе в составе группы.