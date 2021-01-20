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В каком возрасте знакам нужно вступать в брак

Вечерняя Москва1 час назад
Фото: Вечерняя Москва

Астролог Анна Зорина рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака следует заключать супружеский союз, чтобы он оказался удачным.

Так, поздно взрослеющим Овнам следует идти под венец либо совсем юными — в 18-20 лет, либо после 30. В любом случае, представители этого знака не склонны к разрыву союза.

Тельцам следует задуматься о семье в 25 лет. Как замечает астролог, на успех имеет шанс лишь первый брак этого знака. Все последующие, скорее всего, закончатся разводом.

Ветреным Близнецам стоит отнестись к браку осознанно и лучше всего решаться на этот шаг после 30 лет.

Раки в силу характера стремятся к созданию семьи с юности. Однако эксперт предупреждает, что счастливым союз будет в том случае, если он был создан в возрасте 23-28 лет.

Львам лучше не торопиться со свадьбой. Их первый брак редко оказывается удачным. А вот набравшись опыта к 30 годам они способны найти для себя идеального спутника жизни.

Мечтающим об идеале прекрасным представительницам Дев астролог рекомендует создавать семейный союз в возрасте 25 —35 лет, мужчинам же этого знака следует задуматься о браке в промежутке между 30 и 40 годами.

Весам идеально успеть пойти под венец до 30, так как с годами их шансы на счастливую семью уменьшаются. Мужчинам-Весам после 40 и вовсе нереально найти себе подходящую спутницу, уверяет Зорина.

Скорпионы способны заключить успешный союз в любом возрасте. Однако лучше это сделать после 30, вдоволь насытившись свободой.

Привлекательным Стрельцам ничего не стоит создать семью, стоит им только захотеть. Их браки обречены на успех в любом возрасте.

Прагматичным Козерогам не стоит задумываться о семье до 30, а посвятить это время учебе и карьере. В раннем возрасте их недоверчивость и ревность нередко способна разрушить самый крепкий брак. Зато зрелые Козероги могут стать для своей половинки надежными соратниками и друзьями.

Водолеям астролог рекомендует проверить отношения с партнером временем перед тем, как решиться на брак. Идти под венец им следует на раньше 25 лет, так как, в случае неудачного союза, они и вовсе оставят эту затею.

Рыбам также не стоит торопиться с судьбоносным решением. Они четко знают, чего хотят от жизни, поэтому им лучше дождаться того самого партнера, который будет отвечать их запросам.

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