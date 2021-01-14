От чего толстеет каждый знак зодиака

В современном обществе большую роль играет внешний вид. Из-за этого многие находятся в постоянной борьбе с лишними килограммами.

Астрологи считают, что на ошибки при похудении влияет знак, под которым родился человек.

Так, Овны часто едят импульсивно. Они понимают, что съели лишнее, только после того, как прием пищи уже закончен. Поэтому астрологи советуют представителям этого знака быть более внимательными с едой.

Что касается Тельцов, то они довольно жадные. Это качество распространяется и на еду. Им следует заменить нездоровую пищу менее калорийной и вредной.

В проблемах с весом у Близнецов винят их хаотичный образ жизни. Рожденные под этим знаком могут быть крайне дезорганизованными, что приводит к лишним килограммам. Следует создать график приема пищи и избегать фастфуда.

У Раков лишний вес возникает из-за недостатка физических нагрузок. Им советуют начать тренироваться дома или бегать в парке. Лучше всего представителям этого знака подойдет пилатес.

Львам лишние килограммы в 2021 году могут принести встречи с друзьями в кафе и различные вечеринки. Им нужно противостоять кулинарным соблазнам, а также алкогольным напиткам.

Рожденные под знаком Девы отлично понимают важность правильного питания, но часто принимают пищу беспорядочно. Представители знака много работают и откладывают еду на потом. Им советуют собирать еду в офис заранее.

У Весов слишком слабая сила воли, они не могут отказаться от вредной пищи, что отражается на фигуре. Даже если они едят немного, калорийные продукты могут быстро привести к увеличению веса.

Скорпионы часто едят от скуки. Чтобы не поправиться, им советуют найти занятие, которое отвлечет от еды.

Стрельцы являются большими сладкоежками, поэтому им советуют в 2021 году максимально ограничить сладкое в рационе.

Козероги считаются настоящими перфекционистами, поэтому заботы о том, чтобы все было идеально, отвлекают их от правильного питания. Им нужно составить строгий график приема пищи и включить туда полезные продукты.

Водолеи и вовсе не могут отказаться от вредной еды и пускают все на самотек. Им нужно не давать себе поблажек, иначе есть риск сильно поправиться.

Рыбы очень эмоциональны, поэтому они едят, чтобы справиться с грустью. Им важно научиться не ассоциировать еду с эмоциональным комфортом.