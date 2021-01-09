Рушим воздушные замки — любовный гороскоп на 10 января

Сегодня наши иллюзии будут мешать увидеть реальное положение дел. Пора снять розовые очки.

Овен ‌‌

Сегодня Овны - идеалисты и склонны следовать в любви за мечтой. Не исключена погоня за идеалом прошлого, который уже не актуален, но все еще им дорог. Влюбленного Овна в этот день можно уговорить на любые глупости, проблема лишь в том, что завтра он способен одуматься и сказать «нет, это был не я».

Телец

Влюбленным Тельцам сегодня легко запутаться в своих ощущениях. Добавит путаницы любое обстоятельство, разделяющее их и партнера - например, разность культур или воспитания. Согласие, достигнутое на душевном и чувственном уровне, будет непрочным. Свободным Тельцам лучше не искать новых знакомств.

Близнецы

Сегодня Близнецы и их партнеры взаимно водят друг друга за нос, порой сами того не подозревая. Давние любовники будут отлично видеть уловки друг друга. В новых отношениях звезды советуют отказаться от быстрого сближения, так как его итогом может стать лишь сожаление о напрасно потраченном времени.

Рак ‌‌

Сегодня влюбленные Раки регулярно попадают впросак по мелочам, что не добавляет им уверенности. Но самое забавное творится с представителями этого мнительного знака в разлуке: чем больше расстояние, разделяющее их с объектом симпатий, тем больше фантастических подробностей рисует им их воображение.

Лев ‌‌

Сегодня свободные Львы мечтают влюбиться, а влюбленные Львы охотно верят в сказки. Мир фэнтази и романтики станет той питательной средой, в которой быстрее всего развиваются их чувства. Звезды напоминают, что многое в эти сутки - игра воображения (скорее всего, вашего, ибо партнер мыслит трезво).

Дева ‌‌

Сегодня влюбленные Девы пребывают в иллюзиях, им может изменить любовная удача или собственный природный здравый смысл. Не лучший день для первой встречи, создания анкеты в приложении для знакомств. Также, звезды не советуют вам устраивать свидание у себя дома. Если сомневаетесь, потяните интригу.

Весы ‌‌

Сегодня влюбленные Весы теряются в догадках или нервничают из-за того, что все идет не по плану. В этот день легко разминуться в пути, потерять связь с партнером, стать жертвой дезинформации, случая или погодного недоразумения. Чтобы не подвергать себя подобным испытаниям, лучше отложить свидание.

Скорпион

Сегодня ничто не мешает влюбленным Скорпионам предаваться своим романтическим эмоциям, но звезды советуют им избегать всего, что говорит о конкретном материальном подтверждении чувств и намерений. Например, лучше отложить выбор подарка в знак любви: та или иная ошибка при его выборе вам обеспечена.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы теряют нить своей мысли и начинают «путаться в показаниях». Даже те Стрельцы, которые чисты перед своими возлюбленными как горный снег, могут произвести впечатление людей, которые что-то недоговаривают. Если же вам есть что скрывать, ваша ложь будет шита белыми нитками.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги, что называется, не в форме. Многие из них витают в облаках и не способны воспользоваться даже теми бонусами, которые сами плывут к ним в руки. Возможно, они во всем подчинятся своим партнерам - но тем не стоит забывать, что это впечатление мягкого воска обманчиво.

Водолей

Влюбленные Водолеи сегодня склонны строить воздушные замки. Жить в них, конечно, неудобно, но есть нюанс: по-настояшему влюбленный Водолей всерьез намерен сделать эти призрачные строения реальностью. Рано или поздно, замок будет - вопрос, достанет ли у партнера терпения дождаться этого момента.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы - жертвы своих старых иллюзий, и дела сердечные не исключение. Даже самую простую ситуацию они способны увидеть в кривом зеркале. Свидания этого дня протекают в романтичной атмосфере, но в ней большинству Рыб будет чего-то не хватать. Возможно, подлинной деликатности и интимности.