Эффект кривого зеркала — гороскоп на 10 января

26-27 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны и Нептуна мешает ясности мысли, постоянно создает те или иные искажения восприятия.

Эффект кривого зеркала может свести на нет все благие намерения. В течение дня будет рассеиваться внимание, теряться концентрация. Будут непостоянными планы и настроения. Возможна цепь недоразумений (ложные приметы, опоздания, дезориентация, пропажи, плохая видимость). Легко заблудиться, что-то забыть или перепутать. Может одолеть ностальгия по прошлому. Лучше использовать этот день для отдыха и свободных занятий. Можно дать волю фантазиям или воспоминаниям, уйти в виртуальный мир.

Овен ‌‌

Сегодня у Овнов достаточно энергии, а вот внимание часто рассеивается или уходит на тайные фантазии. В практических делах возможна небрежность, а в вопросах психологического или морального свойства не исключен идеализм. Наиболее положительной стороной дня станет свобода: в эти сутки можно не выбирать заранее четкий маршрут и точное время встречи, не слишком строго соблюдать установленные правила.

Телец

Тельцам в этот день не стоит решать важные задачи и принимать ответственные решения. Наиболее выгодная тактика - уклончивость. Небезопасен идеализм. Нежелательно подписывать документы и раздавать обещания. Если события идут в целом удачно, звезды советуют обратить внимание на нюансы и полутона: возможно, в них скрыт неявный сигнал опасности. Есть риск попасть по рассеянности в старую ловушку.

Близнецы

Этот день упрощает Близнецам задачу слиться с толпой или вписаться в нужную среду (что может оказаться важным для Близнецов, оказавшихся в гостях или в царстве чужой культуры). Звезды предостерегают от доверчивости и склонности к идеализациям - иначе легко пропитаться не только полезным духом обстановки, но и ее заблуждениями. Лучше не выбирать в этот день партнеров и не заключать соглашений.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам грозит рассеянность в мелких делах. За серьезные задачи лучше не браться, так как можно допустить грубый промах (например, ошибиться с дозировкой лекарства). Это день забывчивости, заминок при получении помощи, иллюзий относительно далеких стран и чужих культур. Стоит отложить принятие ответственного решения - такого, как выбор нового питомца, места работы или страны проживания.

Лев ‌‌

Львам сегодня легко сохранить энтузиазм и общий позитивный настрой, но возможны проблемы с реалистичным взглядом на вещи. День подпитывает любовные, духовные и другие старые иллюзии, пробуждает творческую фантазию. Рассеянность помешает продолжить учебные занятия или серьезную беседу. Знание может смениться слепой верой или догадками. Возможна повышенная потребность в романтике, тайнах, интригах.

Дева ‌‌

Этот день пройдет для многих Дев под знаком неясности, рассеянности или обмана. Лучше прервать интеллектуальные занятия, так как сегодня от них вряд ли будет много пользы. Возможны духовные заблуждения и различные мелкие недоразумения в быту. Не всегда аккуратными и честными будут домочадцы и партнеры. Не стоит рассчитывать на полную прозрачность заключаемых сделок. Нежелательно подбирать жилье.

Весы ‌‌

Весам сегодня не стоит рассчитывать на крупный прогресс в планах. Обстановка неопределенна, возможны частые сомнения. Может ослабеть концентрация внимания, пропасть собеседник или попутчик, испортиться связь. Не исключены мелкие недоразумения и преграды в пути (опоздание, пропажа, плохая видимость). Возможна путаница в обращении с лекарствами, проблема с аккуратностью, помощью, учетом, контролем.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам быть внимательнее в финансовых делах, так как в них велик риск путаницы и ошибок. Общая аккуратность не помешает и в других областях. В этот день подводят чутье и память, плохую роль играет сентиментальность. Не исключен намеренный или невольный обман (в том числе, со стороны зарубежных и иногородних агентов). Нежелательны покупки, продажи, обменные операции.

Стрелец

Стрельцам сегодня лучше не делать ставку на свое рациональное мышление, так как оно грозит дать сбой. В течение дня многие Стрельцы будут неуклонно терять ясность мысли - а к вечеру могут целиком оказаться во власти эмоций, фантазий или ложных воспоминаний. Вдобавок, день не обещает истинной душевной гармонии с близким окружением. Обман, иллюзия или недопонимание возможны в общении с домочадцами.

Козерог

В этот день внимание Козерогов легко рассеивается, мысли могут витать далеко от фактического местопребывания. Будет затруднен контроль. Интересы, планы, впечатления станут хаотичными. Лучше не планировать на эти сутки напряженную интеллектуальную работу, целевые визиты и новые ответственные начинания. Это подходящее время для отдыха, смены обстановки, погружения в виртуальный мир кино или музыки.

Водолей

Сегодня уровень работоспособности и собранности Водолеев грозит снизиться. Многие представители знака по-прежнему будут стремиться в будущее, но вместо активной разработки конкретных планов выберут формат мечтаний. В этот день легко оказаться в среде, расслабляющей волю и провоцирующей фантазии. Не исключено, что это будет компания ваших старых единомышленников, ностальгирующих о былых временах.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам легко ошибиться в выборе цели, поддаться эмоциями и принять желаемое за действительное. Возможны ошибки в трактовке своих ощущений и предчувствий. Многих Рыб собьют с пути их старинные иллюзии и привычка к самообману. Плохую услугу окажет ностальгия. Звезды советуют отложить решения, связанные с выбором должности, профессии, идейного направления, с подбором жилья или учебного плана.