Нумеролог рассказал, как провести год максимально успешно

Астролог и нумеролог Александр Панфилов дал рекомендации, как себя вести в 2021 году.

По его словам, главным ориентиром этого года будет Металлический бык – самое трудолюбивое существо из пантеона зодиакальных знаков, поэтому первая рекомендация Александра Панфилова – быть весь год трудолюбивым.

«В этом году нужно больше трудиться, стараться, держаться за свое рабочее место, которое вы сейчас имеете. Очень амбициозным людям стоит умерить свой пыл, иначе есть риск потерять то, что вы имеете сейчас», — сказал астролог.

По его словам, всем безработным лучше найти хоть какое-то занятие, иначе весь год будет неудачным.

Второй совет астролога – следить за своим языком.

«В первую очередь касается лидеров мнений. Из-за ограничений в области законодательства, прежде чем высказать свое мнение по какому-либо поводу — десять раз подумайте, чтобы не оказаться в опале у власти», — сообщил Панфилов.

Еще одна рекомендация от Александра Панфилова – не поддаваться на политические провокации, не выступать против власти и сидеть дома.

«К сожалению, в течение года будут находиться люди или организации, которые будут подстрекать и провоцировать нас на несанкционированные митинги, протесты и забастовки с задачей навредить современной власти. Лучше избегать подобных мероприятий, оставаться дома и не поддаваться на провокации. Будьте в гармонии с собой. Больше уделяйте внимания семье и близким», — призвал Александр Панфилов.