Назад в будущее — любовный гороскоп на 11 января

Сегодня нам вновь захочется мечтать о будущем, не обращая внимание на настоящее.

Овен ‌‌

Утром Овны - романтики «без царя в голове», зато вечером рассматривают любовь как цель и идут к ней обдуманно. Многие Овны будут убеждены, что любовь надо заработать или купить. Овны, пребывающие в поиске, начнут тщательно выбирать партнера, боясь продешевить. Возможна симпатия к вышестоящему лицу.

Телец

Сегодня боги любви помогают влюбленным Тельцам вечером. Если вы остались в одиночестве, в это время стоит сделать шаг в сторону поиска: шансы на успех значительно возрастут, а ваши условные недостатки (например, нестандартный род занятий) для потенциальных претендентов будут скорее достоинствами.

Близнецы

Днем в любовных делах Близнецов возможно временное вынужденное затишье. Вечер поможет сексуальному раскрепощению. Многие Близнецы окажутся перед дилеммой, не решаемой стандартным путем. В критичный момент им срочно потребуется оригинальный ход, благодаря которому и волки будут сыты, и овцы целы.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам не строить планов заранее, а дождаться вечера: он создаст предпосылки для гармонизации отношений и встречного движения. Партнер продемонстрирует обаяние и раскроет свой чувственный потенциал. Симпатии будут выражаться несколько нестандартно, но так даже интереснее.

Лев ‌‌

Сегодня романтические мечтания никуда не приведут влюбленных Львов, и к вечеру самые упорные из них решатся сменить тактику. Свидание в конце дня пройдет хорошо, если вы подойдете к его организации практично, предусмотрев все мелочи. Это удачный момент для встречи, если у вас роман на работе.

Дева ‌‌

На сегодняшний вечер Девы могут уверенно планировать свидание: оно пройдет замечательно. Чтобы добавить себе плюсов в чужих глазах, сведите к минимуму необязательные разговоры, продемонстрируйте свою чуткость и чувственность. Если вы с пассией коллеги, не обсуждайте службу: это путь во френдзону.

Весы ‌‌

Сегодня вечером Весы крайне требовательны к своему партнеру, зато охотно и без лишних слов спешат к нему на помощь в случае проблем. Это прекрасный момент для сближения двух реалистов и скептиков, хлебнувших в жизни лиха, но он не слишком подходит для легкой романтической интриги и случайной связи.

Скорпион

Сегодня главная добродетель влюбленных Скорпионов - терпение. Мудрый Скорпион не станет опережать события, а благоразумно дождется вечера и получит все, что хочет. Это будет момент редкого единения на эмоциональном и телесном уровне, поэтому слова большинству Скорпионов окажутся попросту не нужны.

Стрелец

Утром и днем Стрельцы будут не в идеальной форме, в таком виде им на глаза партнеру лучше не показываться. Вечером звезды советуют им стать полезными своим избранникам, помочь с покупками, питомцами, бытом или ведением бизнеса. Совместные хлопоты не станут помехой гармонии чувств, скорее наоборот.

Козерог

Сегодня вечером у Козерогов бенефис. Благодаря обаянию и легкой чертовщине в глазах они крайне привлекательны для представителей противоположного пола. Чтобы не испортить впечатление, спрячьте подальше свои комплексы и не поддавайтесь искушению сказать в интимный момент очередную заумную фразу.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи склонны жить в будущем, игнорируя настоящее. Звезды советуют хотя бы иногда возвращаться в текущее измерение, иначе ваш партнер вскоре забудет, как вы выглядите. Сегодняшний вечер создаст для этого подходящий повод и условия, вам останется лишь воспользоваться случаем.

Рыбы ‌‌

Сегодня самые приятные минуты ждут влюбленных Рыб вечером. Свидание в это время оставит самые хорошие впечатления. Это прекрасный момент, если вы хотите повернуть в романтическое русло отношения со старым другом. С новыми знакомствами придется быть чуть осторожнее - например, не говорить лишнего.