Интуиция подскажет верный путь — финансовый гороскоп на 11 января

Сегодня стоит прислушаться к внутреннему голосу — он не даст совершить ошибку.

Овен ‌‌

Первая половина дня располагает Овнов к серьезной работе, направленной на карьерное продвижение. Возможно, вас познакомят с человеком, который сможет оказать положительное влияние на вашу карьеру и многому вас научит. Однако во второй половине дня будет не лучшее время для деловых поездок, контактов, работы с документами.

Телец

Тельцы, находящиеся в служебных командировках, сегодня утром смогут успешно решить стоящие на повестке дня задачи. Также это благоприятное время для прохождения профессиональной переаттестации для получения более высокого разряда по тарифной сетке госслужащих. Вторая половина дня неблагоприятна для поступления на платные курсы обучения и оплаты билетов на поезда.

Близнецы

Первая половина дня складывается благоприятно для Близнецов, которые занимаются обычной рутинной работой. Постарайтесь использовать это время для совершенствования работы с техническими приспособлениями, инструментами и прочим. Вторая половина дня будет связана с возрастанием риска финансовых потерь. Воздержитесь от инвестиций в коллективные проекты.

Рак ‌‌

В первой половине дня звезды советуют Ракам прислушиваться к людям, с которыми приходится взаимодействовать по работе. Это поможет вам не допускать ошибок. В это время хорошо воспитывать в себе умение адаптироваться и подстраиваться под внешние обстоятельства. Вторая половина дня неблагоприятна для делового партнерства. Вы можете столкнуться со случаями обмана или неисполнения обещаний.

Лев ‌‌

Львам в первой половине дня звезды советуют внимательнее относиться к коллегам – именно от делового взаимодействия с ними во многом зависит ваш результат в работе. Вторая половина дня может быть связана с техническими сбоями и общей нестабильностью при выполнении текущей работы. Это особенно относится к офисным работникам, которые имеют дело с компьютерами.

Дева ‌‌

Девам, находящимся на вахте, рекомендуется наиболее важные дела запланировать на первую половину дня. Также будьте внимательнее с поступающей информацией при выполнении профессиональных обязанностей. Вам будут приходить сведения, заслуживающие доверия. Вторая половина дня неблагоприятна для участия в корпоративных вечеринках.

Весы ‌‌

Если Весы возьмутся за дела с утра пораньше, то большую часть запланированной на сегодня работы сумеют выполнить уже к полудню. Это время будет результативным для тех, кто привык доводить начатые дела до конца. При сдельной работе с одновременной оплатой вы сможете повысить доходы. Вторая половина дня неблагоприятна для командировок.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня удастся легко и быстро схватывать и усваивать информацию. Наиболее успешно этим качеством смогут воспользоваться консультанты сетевого маркетинга и торговцы. Вторая половина дня напротив, затрудняет процесс аналитической обработки информации. Вас могут отвлекать от работы. Воздержитесь от деловых встреч и поездок.

Стрелец

У Стрельцов благоприятный день для заработка за счет умственного труда. Ваш интеллект будет очень цепким и настроен на получение практического результата, извлечение материальной выгоды из складывающихся обстоятельств. Вторая половина дня неблагоприятна для обмена мнениями и сдачи экзаменов при переаттестации.

Козерог

Козероги в первой половине дня будут необычайно интеллектуально активными. В вашей голове будет рождаться немыслимое количество всевозможных идей и вариантов. Это положительно отразится на работе изобретателей, инженеров, ученых. Особенно результативной будет работа в составе группы. Вторая половина дня может быть связана с осложнениями в отношениях с коллегами.

Водолей

Первая половина дня складывается благоприятно для Водолеев, которые иногда подрабатывают, выполняя частные заказы. В это время вас могут буквально завалить такой подработкой заказчики. Если вы работает в непосредственном контакте с начальством, то отношения станут более доверительными. Вторая половина дня неблагоприятна для творческой деятельности.

Рыбы ‌‌

Рыбам в первой половине дня рекомендуется чаще прислушиваться к подсказкам интуиции. В это время у вас может проявляться дар предвидения, и вы сможете заранее предусмотреть некоторые действия, чтобы не падать в неприятные ситуации. Не исключена выплата денежной премии или иного поощрения. Вторая половина дня неблагоприятна для завершения любых дел и проектов.