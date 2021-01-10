Действуйте здесь и сейчас — гороскоп на 11 января

27-28 лунные сутки. Дневные часы сегодня отмечены фазой Луны «без курса», заметно снижающей возможности.

Она может принести спад энергии, противоречивость настроений или заминку в планах. Наиболее продуктивным периодом станет вечер. Аспекты Луны в Козероге помогут отвлечься от дум о будущем, предложат сделать полезный конкретный шаг здесь и сейчас. Ожидаются подвижки в делах за счет оригинального хода, помощи друзей, повышения практической хватки и мастерства. Вероятны удачные покупки и сделки. Возможна минута сравнения и выбора. Личным отношениям вечер добавит реализма, гармонии, устойчивости и чувственности.

Овен ‌‌

Овны сегодня вплоть до вечера могут пользоваться свободой. Если вы полны энергии, можно употребить ее на дополнительное расширение своего кругозора. Вечером наметится конкретное целевое мероприятие. Для одних Овнов оно будет иметь деловой оттенок, а для других личный. Может появиться заработок, наметиться сделка или свидание. Многим Овнам придется пройти через выбор или сравнение двух вариантов.

Телец

Сегодня фортуна обратит на Тельцов свой взор вечером. Чтобы не распылять силы, утром и днем лучше не поддаваться случайному импульсу. Не бойтесь пропустить нужный момент: как только он наступит, вы ощутите прилив энергии. Сложатся подходящие условия для заявки о себе нестандартным способом, для романтического свидания, деловой или дружеской инициативы. Небольшая заминка в начале пути не критична.

Близнецы

Пока не настал вечер, Близнецы пребывают в неопределенности. Возможна пауза в делах, заминка в отношениях, неуверенность в других людях. Нежелательны попытки выделиться, индивидуальные и совместные инициативы. Вечером звезды советуют включить инстинкт самосохранения, проявить больше практицизма и предусмотрительности. Львиную долю проблем решит толковый выбор, позволяющий убить двух зайцев сразу.

Рак ‌‌

Для Раков сегодня непродуктивны дневные часы, они мешают трудолюбию и сосредоточенности. Возможно отсутствие нужных людей или инструментов. Это не лучший момент для начала работ, лечебных процедур или цикла тренировок. Вечер создаст условия для оригинального нового бизнес-хода и нестандартного выражения симпатий. Можно рассчитывать на гармонию в любви, дружескую поддержку, деловое сотрудничество.

Лев ‌‌

Сегодня звезды предлагают Львам отдохнуть днем и поработать вечером. Под работой не обязательно понимать выполнение рутинных скучных обязанностей: имеет смысл перенести на вечер любую активность, от которой хочется получить удовольствие и полезную отдачу. Это может быть не только монотонный труд в поте лица, но и лечение, ремонт, тренировка, выгодная сделка, творческая акция, личное мероприятие.

Дева ‌‌

Основная часть дня пройдет для Дев не слишком динамично. До наступления вечера не предвидится подвижек в делах. Можно спокойно оставаться дома, в прежнем месте или на прежнем маршруте. Вечер повысит энергию, удачливость, обаяние, ловкость, скорость реакций, даст энергию для любви, бизнеса, творчества, спорта. Вы сможете ухватить свой шанс и не растеряться перед выбором. Возможна финансовая удача.

Весы ‌‌

Утром и днем Весам лучше действовать по ситуации. Наиболее яркие моменты ожидаются вечером и коснутся частной жизни. Возможно, вам удастся сделать что-то для дома и близких, продвинуться в делах, внести больше определенности в отношения. В минуты потенциальной угрозы важно не суетиться, но также не бездействовать и не колебаться слишком долго. Не стоит бояться оригинальных практических решений.

Скорпион

Скорпионам не стоит рассчитывать на большие успехи утром и днем. Попытка перехитрить судьбу ни к чему не приведет. А вот вечером обстоятельства сложатся удачнее, можно надеяться на подвижки в делах, удачные находки и красивые повороты событий. Не стоит пропускать этот момент, если вы хотите получить выгоду, гармонизировать отношения, вызвать симпатию, обеспечить себе практический рычаг влияния.

Стрелец

Стрельцы вплоть до вечера будут зависимы от своих эмоций, привычек и самочувствия. Возможно затишье в текущих делах, снижение тонуса, отсутствие уверенности в себе. Не стоит браться за новые дела и повышать нагрузки. Вечер добавит деловой сметки и практичности. Возможны полезные покупки, удачные сделки. Это подходящий момент для приобретения инструментов, лекарств и хозяйственных принадлежностей.

Козерог

Сегодня важный момент для Козерогов - вечер. Днем звезды советуют снизить нагрузки или вовсе отказаться от хлопот: этого достаточно, чтобы к концу дня восстановить энергию и привлекательность. Вечернее время подходит для любых мероприятий, от которых вы ждете выгоды или удовольствия. Хороший момент для свидания, оригинальной бизнес-акции, занятий любимым хобби. Возможна покупка, находка, подарок.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит завышать личную планку. Многие Водолеи будут пользоваться точными расчетами или следовать собственным грамотным планам - и все же успех будет скромным. Звезды намекают, что это вина обстоятельств, и советуют не делать эти сутки мерилом своих возможностей. Вечером лучше отвлечься от долгосрочных программ на потребности момента. Хорошо сделать что-то для дома и близких.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды не советуют Рыбам что-либо предпринимать до наступления вечера. Не стоит и увлекаться созданием картин будущего в своем воображении: такие мыслеобразы лягут в сознании мертвым грузом. Наиболее благоприятный период суток - вечер. И в делах, и в любви карты неожиданно окажутся у вас в руках. Исполнится желание. Возможна счастливая находка. Вам сможет помочь старый друг или подруга.