Астролог дал денежные советы знакам зодиака

В чем сильные и слабые стороны каждого из знаков зодиака, как и на чем лучше зарабатывать в наступившем году, как увеличить накопления. Обо всем этом рассказал Павел Глоба.

Так, Овны в этом году должны оставить в стороне свою импульсивность. Пользу им принесет только четкая продуманность действий и холодный расчет.

Тельцам пора сменить работу. Только это позволит начать зарабатывать достойные суммы.

Прежде чем вновь окунаться в работу, Близнецам стоит все тщательно взвесить. Желательно сделать это там, где тихо и почти нет людей. Возможно, для этого подойдет турбаза.

Ракам позволят увеличить капитал новые знакомства.

Обратить внимание на принципиально новую сферу деятельности рекомендуется Львам. Большие деньги принесут свежие идеи.

Девам преумножить сбережения позволит аккуратное обращение с деньгами.

Весам нужно получить дополнительное образование. В ближайшем будущем новые знания окупятся.

Скорпионам поможет их интуиция и советы близких.

Стрельцам пора откинуть стеснение. Пришла пора действовать решительно. Большие деньги любят смелых.

Ко второй половине года у Козерогов может появиться дополнительный источник дохода, который будет приносить неплохие деньги.

Водолеи получат от начальства выгодное карьерное предложение.

Анализ и расчет помогут в достижении успеха Рыбам.