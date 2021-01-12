Раздражающие факторы — финансовый гороскоп на 12 января

Сегодня от работы будет отвлекать абсолютно все. Разгружайте список дел по максимуму.

Овен ‌‌

Первая половина дня у Овнов в чем-то будет похожа на окончание дня предыдущего. Это не лучшее время для работы с документами. Вторая половина дня пробудит в вас творческую искру. Вы сможете успешно заниматься новой для себя деятельностью как самостоятельно, так и в составе группы. Причем получение новых навыков будет достаточно прочным.

Телец

Тельцы, проходящие обучение на платных курсах, сегодня в первой половине дня могут пожалеть о потраченных деньгах. Возможно, вы останетесь не удовлетворенными объемом даваемых вам знаний. В профессиональном плане этот день неблагоприятен для тех, кто находится в служебной командировке. Вторая половина дня может быть связана с получением поддержки со стороны влиятельного покровителя.

Близнецы

В первой половине дня Близнецам следует избегать ситуаций, связанных с повышенным риском производственного травматизма. Тем, кто работает в производстве или связан с техникой и механизмами, следует быть особенно осмотрительными. Вторая половина дня благоприятствует работе в составе творческой группы. Успешно пойдут проектно-конструкторские работы.

Рак ‌‌

Ракам в первой половине дня следует воздерживаться от подписания договоров о сотрудничестве. Будьте готовы к тому, что некоторые договорные отношения могут оказаться нарушенными. Не доверяйте никому на слово, обязательно лично все проверяйте. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто занимает руководящие должности.

Лев ‌‌

У Львов в первой половине дня может случиться спонтанный конфликт с кем-то из коллег по трудовому коллективу. Тем не менее, не торопитесь принимать скоропалительные решения. Уже к полудню ситуация сама собой успокоится. Вторая половина дня благоприятна для публичных выступлений и рекламы услуг. Ваша деловая репутация может укрепиться.

Дева ‌‌

В первой половине дня Девам рекомендуется воздерживаться от начала новых дел, в которых вы пока плохо разбираетесь. При столкновении с неизвестным вопросом вы можете растеряться и потерять впустую много времени в безуспешных попытках разобраться. Вторая половина дня благоприятствует прохождению стажировки на новом месте работы.

Весы ‌‌

Первая половина дня складывается неблагоприятно для Весов, подрабатывающих на заказах в качестве фрилансеров в интернете. Любой труд в домашних условиях будет в это время неэффективным. Во второй половине дня вы будете восприимчивы к любой новой информации. Успешно проходит любая творческая профессиональная деятельность.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионам будет непросто поддерживать и развивать деловые контакты. Рекомендуется воздерживаться от деловых поездок, встреч, работы с документами. Обратившись к другим людям за информационным содействием, вы можете столкнуться с их отказом. На вторую половину дня хорошо планировать то, что не смогли сделать днем.

Стрелец

В первой половине дня Стрельцам рекомендуется отдавать предпочтение индивидуальной профессиональной деятельности. Работа вместе с деловым партнером, напарником может оказаться для вас невыгодной. Особенно это относится к случаям, когда полученная от совместного труда общая выручка делится пополам с напарником. Вторая половина дня благоприятствует усвоению расширению деловых связей.

Козерог

Козерогам в начале дня следует не спешить при выполнении профессиональных обязанностей. Особенно это относится к тем, кому приходится работать с техникой и механизмами. Работая второпях, вы можете получить мелкие травмы, порезы, ушибы. Другая напряженная тема – отношения с коллегами. Вторая половина дня способствует росту доходов от недвижимости.

Водолей

Водолеям в первой половине дня, возможно, придется столкнуться с неожиданными препятствиями в работе. Желательно не браться за новые незнакомые дела – творческая способность находить решения сейчас ослаблена, и вы можете попасть в тупиковую ситуацию. Вторая половина дня благоприятствует информационному обмену. Вы сможете обзавестись дружескими связями.

Рыбы ‌‌

В первой половине дня Рыбы могут испытывать дискомфорт на рабочем месте. Это особенно типично для тех, кто работает в офисе. Возможно, в вашем кабинете параллельно будут вестись какие-то ремонтные или иные работы и это будет отвлекать вас от дел. Вторая половина дня благоприятствует для роста доходов от работы с техникой и механизмами.