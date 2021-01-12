Честность — лучшая политика — любовный гороскоп на 12 января

Не бойтесь признаться партнеру в чем-то или завести серьезный разговор — все пройдет гладко.

Овен ‌‌

Сегодня Овны ставят своего любимого человека на пъедестал. Для многих представителей знака их партнер будет смыслом жизни и «светом в окошке», стимулом зарабатывать или делать карьеру. День подпитывает симпатии, возникшие к начальнику или коллеге. Важно вкладываться в такие отношения на равных.

Телец

Сегодня Тельцы могут дать волю своему темпераменту, блеснуть обаянием и проявить инициативу. Это хороший день для любви, можно воплощать в жизнь оригинальные желания и не оглядываться на правила. Партнер охотно поддержит ваше творчество, а мнение остального человеческого сообщества вам не требуется.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше сделать акцент на чувственной стороне любви. Это отличные сутки для раскрытия сексуального потенциала пары и воплощения в жизнь ее эротических фантазий. Если же вы ищете случайного флирта или новых знакомств, день может разочаровать: облегченные формы общения не прокатят.

Рак ‌‌

Сегодня любимый человек манит Раков, как магнит. Звезды советуют отдать ему инициативу (или всего лишь сделайте вид, что отдаете бразды правления в его руки). Этот нехитрый маневр подпитает его желание быть значимым. Простите партнеру эту маленькую слабость, если в остальном он для вас идеален.

Лев ‌‌

Львы сегодня не склонны к пустым любовным мечтам. Собственное настроение или внешнее стечение обстоятельств вынудит их быть реалистами. Даже по уши влюбленные Львы могут предпочесть свиданию преодоление аврала на работе. Если у них роман с коллегой или боссом, трудовые будни будут полны романтики.

Дева ‌‌

Сегодня взаимная любовь дает Девам удвоенную энергию. Неразделенной любви для них не существует, или она относится для них к разряду фантазий. Однако ничто не бывает вечным и самый гармоничный роман подходит к роковой рубежной фазе. Пора поставить красивую точку - или дать отношениям новую жизнь.

Весы ‌‌

Сегодня природная дипломатическая миссия Весов выполнима с трудом, но отступать большинству из них некуда. Многим Весам предстоит сдерживать сложный характер партнера и подстраиваться к его прихотям, а вдобавок печься о совместном гнездышке. К чести Весов, они справятся с этой задачей на отлично.

Скорпион

Влюбленных Скорпионов этот день награждает уверенностью в себе. На чем она основана, толком никто не знает, но партнер чувствует силу Скорпиона и готов послушно выполнять его желания. Если Скорпион ответит тем же, любовный тандем окажется близок к идеальному, несмотря на все идейные разногласия.

Стрелец

Сегодня Стрельцам свойственная некоторая меркантильность в общении с противоположным полом. Многие Стрельцы будут подсчитывать взаимные вложения. Щедрым Стрельцам, наоборот, может не хватать былой роскоши и материальных возможностей. Звезды напоминают, что любовь не обязательно измерять деньгами.

Козерог

Сегодня Козероги легко остаются хозяевами положения в любви. Страсти и привязанности не делают их слабее и не мешают управлять событиями. Это прекрасный день для личной встречи, но лишь с хорошо знакомым партнером. Для новых знакомств нет настроения, свободным Козерогам лучше побыть в одиночестве.

Водолей

Сегодня в душе влюбленных Водолеев борются пламенные чувства и потребность в уединении. Звезды советуют честно сказать любимому человеку, что вы нуждаетесь в личном пространстве. Вполне возможно, что вам хватит всего пары одиноких унылых часов, чтобы вы соскучились и воссоединились с партнером.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы на редкость практичны в выборе избранника и в любовной политике. Они ищут тех, кто поделится с ними не только эмоциями (этого добра и у самих Рыб навалом), но и уверенностью в завтрашнем дне. Тех, с кем вместе они смогут успешно противостоять «дивному новому миру» с его правилами.