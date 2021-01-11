Даем отпор фантомным переживаниям — гороскоп на 12 января

28-29 лунные сутки. Близкое Новолуние приглашает отрешиться от повседневной суеты, бросить взгляд в прошлое и прислушаться к себе.

Подходящий момент для завершения дел и закрытия страниц. Можно избавиться от ненужных вещей, устаревших идей и фантомных переживаний. Рекомендуется общая умеренность. Приветствуется пауза в необязательных делах. Нежелательно заниматься интеллектуальной работой, инициировать активное общение, знакомства и споры. Не помешает уединение, личное пространство. Впечатлительным людям стоит избегать негативных влияний (внушений, психологического давления), а также самоуничижения и уныния.

Овен ‌‌

От Овнов сегодня требуется уточнение целей и способов их достижения. Важны вопросы заработка, карьеры и персональных отношений. Многое решают личные симпатии и ресурсы. Велика власть чувств или денег. Рубежный момент в общении со значимым лицом (начальником, родителем, ключевым клиентом, партнером по браку). Возможна попытка психологического давления от тех, кто утратил реальные рычаги влияния.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам не терять времени зря, так как обстоятельства благоприятствуют их инициативе. Не стоит делать ставку на интеллектуальные таланты и коммуникабельность, лучше продвигать свои интересы при помощи личной энергии и обаяния. Это день душевной гармонии, любви, взаимных симпатий. продуктивного персонального сотрудничества. Возможна поддержка от друзей или коллег издалека.

Близнецы

Близнецам вплоть до ночи придется оставаться реалистами и прагматиками, думать о безопасности или материальном благополучии. При этом фон дня не будет тревожным. Возможны приятные моменты, финансовые и любовные успехи. Будет удачно закрыт старый «больной» вопрос. Не исключены выгодные сделки, дивиденды от прежних вложений, удачные повороты событий в делах, связанных с налогами и задолженностями.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам ценить приятные отношения с конкретными людьми, основанные на старых форматах. Если такой союз исчерпал свои прежние официальные причины и возможности, стоит подумать о том, чтобы дать ему новую жизнь. День требует уступчивости и готовности подстроиться под чужие вкусы, но следовать этой политике вам будет нетрудно, благодаря взаимной симпатии и гармонии интересов.

Лев ‌‌

Сегодня Львам желательно продемонстрировать трудолюбие, любовь к своей работе и подопечным. Владельцам домашних животных не помешает проявить о них дополнительную заботу, как о членах семьи. День подходит для гладкого завершения старого дела и помогает ладить с конкретными людьми, от которых зависит успешный финиш. Удачный момент для того, чтобы попрощаться с болезнью или старыми обязанностями.

Дева ‌‌

Сегодня у Дев удачный день, который будет отмечен для них теми или иными персональными успехами. Источником энергии для многих Дев будет любовь или старое увлечение. Попутно, стоит подвести некоторые итоги - например, оценить результаты долгого развития своих талантов (или талантов детей). Если вы стали профи в любимом деле, игра закончилась и пора применять умения в повседневной реальной работе.

Весы ‌‌

Сегодня Весам трудно игнорировать мнение домочадцев со сложным характером, нужды родителей, позицию арендодателя или квартиросъемщика. Многим Весам придется проявить хозяйственность и заботу о комфорте в быту, а в семье дипломатично поддерживать мир. Возможна привязанность к старому дому или месту. По возможности, звезды советуют завершить работы и процедуры, связанные с жильем и недвижимостью.

Скорпион

Сегодня обстоятельства сложатся для Скорпионов довольно удачно. Многие представители знака окажутся в подходящей для себя атмосфере, в близкой по духу среде - или просто «в нужное время в нужном месте». Ситуация не потребует споров или выяснения отношений. Можно надеяться на стабильность в любви. В трудной семейной ситуации на сторону Скорпиона встанет кто-то из родни или старинных друзей дома.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам оценить свой личный бюджет. Критический взгляд особенно важен Стрельцам, оставшимся без подпитки чужими ресурсами и отныне вынужденным рассчитывать на себя. Этот день поможет пристроить ненужные вещи или купить что-то с рук. Не стоит откладывать насущные мелкие траты и погашение задолженностей: это хороший способ «снять груз с души» перед новым жизненным этапом.

Козерог

Для Козерогов это значимый день, который не обязательно связан с внешними бурными событиями. Многие Козероги интуитивно закроются от мира и обратят взгляд внутрь себя. Возможно, это будет оценка прошлых достижений или попытка предугадать свою роль в будущих событиях. Некоторым Козерогам будет не хватать привычных элементов прежней жизни. Важно переоценить имеющиеся источники энергии и ресурсов.

Водолей

Сегодня Водолеям не помешает уединение. Оно не обязательно должно быть полным, но звезды все же советуют вам найти время для собственных нужд и обеспечить себе немного личного пространства. Одиночество поможет вам попрощаться с прошлым, оставить за бортом часть старых проблем или комплексов. Главная опасность этих суток - тайное уныние, при первом намеке на него вам лучше выйти из своего убежища.

Рыбы ‌‌

Рыбам сегодня недостает позитива, зато обеспечен общий душевный комфорт. Многие Рыбы убедятся, что им по-прежнему верен их старый друг. Придать спокойствия и уверенности может сохранение группы единомышленников. Это подходящие сутки для закрытия страницы биографии и прощания с прежними надеждами, а также для консервации невыполненных программ, которые откладываются на неопределенно долгое время.