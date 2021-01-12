Топ-5 пар знаков, которые расстанутся в 2021 году

Астрологи назвали пять вариантов пар разных знаков зодиака, которым предстоит расстаться в этом году.

Они отметили, что, по крайней мере, сохранить отношения им будет довольно сложно.

Овен и Рак

Отношения в паре Овна и Рака и так складывались непросто, несмотря на нацеленность Раков на семейную жизнь. В 2021 году они начнут все больше отдаляться друг от друга, причем по вине Овнов. Последним станет скучно со спокойным и надежным партнером. А Раков начнет раздражать стремление избранника быть постоянно на виду и в компании других людей. Пару ждут постоянные придирки, взаимные претензии и частые ссоры, которые приведут к разрыву.

Близнецы и Водолей

Близнецы и Водолеи тоже могут решить прекратить отношения. Общительным Близнецам нравится быть в гуще событий, а спокойным и уравновешенным Водолеям — жить тихой жизнью. В результате неизбежно непонимание, тогда Водолеи найдут утешение в работе. А вот Близнецы могут найти себе другого партнера. По словам астрологов, вероятнее всего, сохранить отношения у этой пары не получится.

Лев и Стрелец

Львов и Стрельцов тоже ждет кризис в отношениях. Львы — короли зодиакального круга, а Стрельцы склонны к эксцентричности. Плюс противостояние их планет-покровителей (Солнца и Юпитера) приведет к частым конфликтам. Победителей в их спорах не будет. Возможен перерыв в отношениях или их окончательный разрыв.

Дева и Козерог

С самого начала 2021 года пара Девы и Козерога начнет ссориться. Конфликты будут только нарастать, каждый будет считать виноватым другого. Нежелание пойти на компромисс и просто поговорить приведет к дальнейшему охлаждению. Причем расставание, скорее всего, произойдет из-за какой-то ерунды, но поймут они это нескоро.

Скорпион и Рыбы

В паре из Скорпиона и Рыб первых давно раздражала показательная беспомощность вторых. Рыбам будет хотеться идеала, а недостатков у Скорпионов хватает. А Скорпионам — ощущения сильного плеча рядом. Возлюбленные все чаще начнут ссориться, что в итоге приведет к расставанию.