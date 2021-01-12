Астролог предсказала пять волн COVID-19

Пять волн нового коронавируса предсказала астролог Фаина Щербина в интервью радио Sputnik.

По ее словам, первая волна началась в 2019 году, когда Нептун соединился с Черной Луной (Лилит). Закончилась эта волна в мае-июне 2020 года, но потом, после небольшого отдыха, началась вторая.

«Сейчас идет третья волна, хоть ее называют и второй. Я считаю, что она будет самой продолжительной. Естественно, от этого зависит финансовая ситуация в стране, потому что полноценно работать мы не можем, учиться не можем, большинство предприятий общепита, развлекательных закрыты, доходности там не будет, кризис будет развиваться», – приводит источник слова астролога.

Она уверена, что после третьей волны снова будет послабление, отмена ограничений, а четвертая волна окажется кратковременной, почти незаметной.

«И потом будет завершающая, пятая волна, она, скорее всего, будет ближе к середине 2022 года, и будет максимальное количество заболевших», – цитирует портал слова Щербины.