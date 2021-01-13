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Самые лучшие мамы в гороскопе

Слово и Дело3 часа назад
Фото: Слово и Дело

Каждая мама будет стараться сделать жизнь своего ребенка идеальной и станет для него лучшей. Кто же из знаков зодиака станет лучшей мамой, рассказали астрологи.

Первое место — Рак

Женщины-Раки — эталонные матери. Они трепетно относятся к нуждам своих детей. Сложно найти более внимательных матерей. Они всегда поддержат свое чадо, наполнят дом уютом и теплом, которое их дети потом будут вспоминать с ностальгией.

Раки создадут атмосферу для обучения, творчества, развития. Их дети никогда не будут бездельничать. Внимание Раков может быть даже чрезмерным. Иногда детям даже захочется побольше свободы.

Второе место — Весы

Женщины-Весы станут воспитывать своих детей через положительный пример — себя. Они уравновешенны, рассудительны и доброжелательны. Ну разве это не характеристика хорошей мамы? Для своего ребенка Весы станут хорошим другом, который всегда даст дельный совет. Чем старше будет становиться ребенок, тем приятельские будут у него складываться отношения с мамой.

Третье место — Рыбы

Женщины-Рыбы полностью погружаются в материнство с самых первых его минут. Для них ребенок — это сокровище, которые нужно оберегать от всех бед. Их дети вырастут добрыми, творческими личностями с богатыми воображением. Рыбы будут очень переживать за своих детей, но у них хватит мудрости, чтобы не тревожить ребенка лишним вниманием.

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